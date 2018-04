Vicky Martín Berrocal abrirá pronto tienda en Madrid

Vicky Martín Berrocal vive uno de sus mejores momentos profesionales con la expansión de sus dos marcas de ropa, creciendo como la espuma, asegura que abre muy pronto tienda en Madrid, un proyecto con el que está “muy ilusionada” y que vendrá acompañado de varias sorpresas.

Vicky Martín Berrocal abre tienda en Madrid

Así lo ha confirmado hoy durante la presentación de sus dos nuevas creaciones: dos fragancias elaboradas con mucha delicadeza y un gran equipo de trabajo a sus espaldas.

Alba y Eterna son los nombres elegidos para estos dos aromas, Alba más enfocado a ser utilizado durante el día, con una sensación más fresca y floral, y Eterna, “perfecto” para la noche, con una personalidad más fuerte y un toque a vainilla, siendo este último, el aroma preferido de la diseñadora.

Vicky Martín Berrocal no es partidaria de utilizar un solo perfume a lo largo de su vida, le gusta ir variando dependiendo de cada ocasión.

“Yo me pongo Eterna de noche y Alba de día, me gusta combinar” comenta la diseñadora. Al principio, no tenía en mente crear dos perfumes, pero con la ayuda de su equipo de trabajo, decidieron optar por una segunda creación.

Teniendo que hacer frente a dos marcas propias de ropa, “Victoria” y “Vicky Martín Berrocal” y añadiendo, ahora, la incorporación de dos esencias, su vida personal, en ocasiones, se ha visto afectada.

Su hija Alba, su prioridad

“Cuando hay tantos proyectos a los que hacer frente, hay muchas cosas que tienes que dejar a un lado, no se puede estar en todo. Pero, las cosas que dejas pasar las sustituyes por otras que te hacen feliz y con las que te sientes plena, es cuestión de priorizar”, explica, inmersa en un ritmo de trabajo frenético.

Sin embargo, asegura que, lo que siempre está por encima de cualquier proyecto es su hija Alba, presente en cada una de sus creaciones, tanto en sus diseños como en sus nuevas fragancias.

El sur siempre está presente en todos los diseños de la andaluza tanto en sus trajes de flamenca como en sus vestidos de novia, madrina y fiesta, en los que siempre intenta plasmar alguna pincelada que la identifique con su tierra, esa que le hace única y diferente al resto.

El próximo sábado da comienzo la Feria de Abril y como era de esperar Vicky Martín Berrocal no se perderá la fiesta a la que, según revela, asistirá con un vestido cómodo, pero “elegante. Si combinas elegancia y comodidad disfrutas el doble”, concluye Berrocal.