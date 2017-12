“Apps” para acertar con los regalos de esta Navidad

Hacer regalos de Navidad es un gusto, pero pensar ideas y organizar los presupuestos, no tanto. Por suerte, hay aplicaciones para el móvil que ayudan a no olvidarse de nadie y a encontrar obsequios perfectos para ser el mejor Papá Noel (o Rey Mago), e incluso sacar partido a aquellos que no han gustado.

El 75% de los españoles prefiere comprar en tienda física en lugar de hacerlo a través de Internet, según un estudio realizado por EAE Business School. Sin embargo, aunque elegir los presentes navideños “in situ” tiene su encanto, hacerlo en estas fechas tan próximas al día de Navidad puede ser una tortura.

Lo primero: un poco de orden

Si a eso sumamos la tarea de pensar a quiénes vamos a regalar, qué puede gustar a cada persona y cuál es nuestro techo de gasto, el agobio está garantizado. A no ser que recurramos a aplicaciones como “Christmas Gift List”, pensada para planificar el trabajo navideño y tenerlo todo bajo control.

Esta app gratuita está disponible tanto en Android como en iOS y está pensada para elaborar un presupuesto global para organizar los gastos navideños, importar desde los contactos del móvil las personas que van a recibirlos, y controlar el dinero que se destina a la compra, presentación y envío de cada paquete.

Para que nadie pueda desvelar la sorpresa antes de tiempo, “Christmas Gift List” permite, además, bloquear el acceso a la app con una contraseña.

La tecnología también ha llegado a las cartas con “iCarta Reyes Magos”, pensada para que los más pequeños pasen un rato divertido haciendo sus peticiones a Melchor, Gaspar y Baltasar, a la vez que facilita a los padres su misión encubierta.

Aquello de que solo reciben regalos los niños que han sido buenos se cumple ahora más que nunca, porque antes de poder escribir la carta, esta aplicación obliga a los pequeños a responder a un test donde se les pregunta, por ejemplo, si han ayudado a sus padres en casa a lo largo del año.

Si el resultado es afirmativo, pueden redactar su lista y compartirla en la cuenta de Facebook vinculada (normalmente, la de los padres), enviarla por correo electrónico o guardarla en la galería de imágenes del teléfono, para que los auténticos Reyes Magos la tengan siempre a mano.

Otra de las recomendaciones más útiles para estas fechas es “Amigo Invisible App”, que como su nombre indica, sirve para organizar este juego tan clásico de la Navidad.

Uno de los involucrados introduce en la aplicación el nombre de cada participante y su dirección de correo electrónico, el programa realiza el reparto aleatorio y envía a cada persona un email informándole de a quién debe regalar, ahorrando el lío de los papelitos. Además, en el mensaje se puede añadir información extra, como el margen de precios acordado.

“Apps” para acertar con los regalos de Navidad

A la hora de comprar, las tiendas tradicionales a pie de calle y online suelen tener ofertas y productos especiales para estas fechas, al igual que aplicaciones como “Musement” o “Glovo”.

En los últimos años, cada vez son más quienes cambian los obsequios materiales por experiencias, una tendencia creciente que sustituye los obsequios comunes por recuerdos para toda la vida. Esta es la filosofía que siguen aplicaciones como “Musement”, que ofrece entradas a museos, catas, pases prioritarios para eventos o visitas guiadas por los barrios de tu ciudad, o de cualquier otro rincón del mundo.