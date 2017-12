Protocolo: Cómo preparar la mesa de Nochevieja

Que sí, que ya ha pasado la Nochebuena, una de las comidas más importantes de estas fechas, pero ésta no ha sido más que un contacto previo con el protocolo navideño. El glamour de cualquier mesa en la que se reunirán de nuevo todos nuestros familiares, la puesta de largo de todas las cenas no es otra que la última cena del año. Los adornos dorados, la vajilla buena y los cubiertos de plata esperan pacientes de año en año para lucir de nuevo dispuestos con el mayor esmero en torno a una mesa. Si este año te ha tocado ser el anfitrión, atento a estos consejos para que no te puedan poner ni una pega.

-Mantelería

Esta es una de las cuestiones que más llama la atención a la hora de ver una mesa y es que son muy importantes los colores que usemos y la combinación de telas, tanto en la mesa como en las sillas (si no quieres cubrirlas, ten en cuenta el tapizado). Dependiendo del tamaño de la mesa podremos optar por colores lisos o estampados, teniendo en cuenta que éstos últimos son contraproducentes si tenemos una mesa de talla reducida.

Lo habitual es optar por el rojo, el dorado y el blanco, pero y si cambiamos por ¿azules, verdes y mostazas?

-Decoración

También debes tener en cuenta el tamaño de la mesa a la hora de disponer los adornos. Opta por un centro de mesa con objetos como velas, flores, hojas secas o piñas. En algunos casos también puedes disponer de pinos pequeños que se pueden encontrar en algunas tiendas de decoración. No optes necesariamente por los brillos, aunque la Navidad se presta a ello, hay muchas opciones que son igual de elegantes.

-Los cubiertos

Recuerda que los cubiertos se colocan desde el exterior al interior, esto es, en la medida en que se vayan usando a lo largo de toda la cena. Así, primero se dispondrán cubiertos de pescado, luego de carne. Tenedores siempre a la izquierda y cuchillos y cucharas a la derecha. En el caso de los cubiertos de postre se pueden disponer de lado frente a la vajilla.

-Vajilla

En cuanto a la vajilla, podemos colocar un bajoplato o plato de adorno como base de manera que se irán usando en orden inverso, desde lo más cercano a nosotros a lo más lejano. Siempre tienen que ser de un tamaño superior, nunca iguales, para que se vea el juego geométrico que se quiere conseguir. Del mismo modo el uso de diferentes colores también sería acertado.

Si vas a poner piezas de pan individuales a los platos centrales deberá acompañar uno de pequeño tamaño a la derecha del comensal.

-La cristalería

Frente al plato y generalmente situadas a partir de la punta de uno de los cuchillos, casi a la altura media del plato, podemos empezar por colocar la copa de agua (que suele ser más alta y más delgada que las de vino). En el caso de las copas de vino, la apertura de la copa es ligeramente superior. La siguen a la derecha las copas de vino tinto y vino blanco. A continuación de ésta se dispondrán la de vino y la de cava, más fina y alta que todas las demás, llamadas tipo flauta.

-La iluminación

Este es uno de los aspectos importantes a la hora de reunirse en torno a una mesa. No debemos olvidar que aunque prime la estética se trata de ofrecer una estancia agradable en la que se pueda disfrutar de la cena con normalidad. No abuses de las velas que no aportan demasiada luz y combina varios focos para que los comensales disfruten de una buena velada.

¿Y vosotros tenéis algún rito a la hora de montar la cena de Nochevieja?