Sumérgete en el estilo playero con las tendencias de este verano

Tras estos duros meses de invierno merecemos lucir nuestro body en la playita (o en la piscina) y elegir el bañador o bikini ideal será una misión perfecta para emprender la época de calor que se va acercando. No te pierdas estas 10 tendencias en trajes de baño.

1. De la calle al agua

Este verano te llevarás el streetstyle a la playa, y es que estos trajes de baño tienen un sporty feel que no podrás resistir. La camiseta con mensaje y pantalón con raya lateral se transformarán en tu look playero y te encantará.

2. El clásico

Nuestro fiel bañador negro se reinventa en este 2018 con nuevas siluetas, más favorecedoras que nunca. Es el little black dress vacacional por excelencia y no puede faltar en tu maleta.

3. ¿Crochet o estampado?

El crochet nos da un aire boho chic que ninguna otra prenda de baño nos puede aportar. En ganchillo real o imitándolo con un estampado es un imprescindible de este verano. Después de tomar el sol, ponte unos shorts sobre tu bañador o bikini y estarás lista para dar un paseo, tomar una copa o tapear en el chiringuito. ¡También es el compañero ideal para los festivales!

4. Havana, oh na na

Si tú no vas al Caribe, el Caribe viene a ti. Los estampados tropicales típicos de estos destinos paradisíacos y sus surferos te acompañarán y te harán sentir como si estuvieras flotando en esas aguas azul turquesa - aunque estés en la piscina de tu comunidad.

5. Vámonos a la playa, cariño mío

La Feria ha quedado atrás, pero los lunares no. El swimwear de lunares viene pisando fuerte para esta temporada estival y no tienes excusa para no llevarlo: viene en todos los tamaños, colores y siluetas. Sólo te faltará el rebujito.

6. La fiebre de los 90

Que los 90 han vuelto ya no es ningún secreto. Llevamos meses con ellos en el armario, en la televisión y en el cine. Ahora quieren conquistar nuestras playas y nadie podrá evitarlo. Los estampados 90s y la pernera alta son los reyes de la sección de baño y una vez te pruebes uno, los querrás todos.

7. El vigilante de la playa

Es el rey cromático por excelencia, el color en el pensamos cuando queremos ser la chica más sexy del lugar, nuestro labial favorito. Ahora también será tu mayor aliado veraniego, y es que nada te ayudará a presumir de cuerpo serrano como un espectacular bañador rojo. ¿Recuerdas a Pamela Anderson corriendo entre las olas a cámara lenta? Así te sentirás cuando te des el chapuzón.

8. Hasta la cintura

Ya los vimos el verano pasado y ahora han vuelto con más fuerza que nunca. Los bikinis de cintura alta favorecen a todos los cuerpos, estilizan la silueta y son comodísimos para nadar si eres de las que pasan las horas bajo el agua.

9. Volantes, volantes por todas partes

Un volante en el lugar adecuado puede acentuar un punto fuerte, disimular algo que no nos gusta o dar volumen en ciertas partes. Los volantes son los mejores amigos del traje de baño y este año nos lo demuestran más que nunca. En la cintura, en la cadera o en los hombros, te darán un toque dulce y transformarán tu beach body.

10. Somewhere over the rainbow…

Las rayas marineras son un clásico primaveral de ayer y de hoy, y los bañadores de rayas no son menos. Pero este año han evolucionado y se han convertido en la tendencia del verano: rayas arcoiris. En fondo negro o blanco, anchas o estrechas, verticales u horizontales, en colores intensos o pastel… Se convertirán en tu obsesión y querrás poseerlas en todas sus variedades.