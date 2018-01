Última jornada de preparativos flamencos

A tan solo unas horas de que se inaugure el Salón Internacional de Moda Flamenca (Simof), el pabellón del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) es un hervidero de gente. Los diseñadores portan los trajes que durante los cuatro días de exposición decorarán los stands que dan la bienvenida al visitante, los operarios cargan con estructuras para colocarlas en su ubicación final y, además, aprovechan para dar la última capa de pintura a las características enaras publicitarias en forma de abanico, en las que lo único que queda por hacer es cambiar el cartel, puesto que aún lucen los de la edición anterior. Será mañana a primera hora de la mañana cuando se pondrá el de la que es la XXIV edición de este evento, dedicado a la moda flamenca.

Todo es un ir y venir de gente, de decorados y de conversaciones. En la primera planta, las indicaciones de Manuel Cecilio a las jóvenes modelos se intercalan con las pruebas de sonido. Este año, ésa será la ubicación de la pasarela Simof Ego donde se sucederán diferentes desfiles, que en esta edición rinden tributo a la provincia de Huelva. Los desfiles colectivos de jóvenes promesas de procedencia onubense, además del desfile de la asociación de diseñadores Mof & Art podrán verse desde cualquier punto del pabellón, puesto que es una pasarela abierta, celebraciones simultáneas a las pasarelas profesionales.

Inma Delgado, profesora de estilismo de la escuela de modelos Doble Erre es la encargada de esta parte tan especial de Simof. “El Simof Ego celebra su segunda edición porque el año pasado ya vimos que tuvo una genial acogida y hemos querido repetir”, explica. La pasarela contará además con la entrega de diversos galardones como la entrega del Premio al Cartel de Simof 2018, los Premios Flamenco en la Piel y diferentes espectáculos de baile a cargo de la Escuela de Danza Albarycoke.

Los nervios continúan si uno sube una planta. Allí, de los diferentes despachos salen organizadores que no tienen tiempo para atender a casi nadie. Nena Florido es una de ellas. Es la directora de vestuario y aunque admite no estar nerviosa puesto que ya son “muchas ediciones a sus espaldas” sí se le nota algo inquieta. “Suelo ordenar los vestidos que me llegan al backstage para que la modelo lo tenga más fácil a la hora de hacer el cambio”. Tiene muy asimilado lo que tiene que hacer y ya lo hace “de forma casi mecánica”.

El trabajo previo visto desde dentro para que todo salga perfecto. En la XXIV edición de Simof, que arranca mañana a las 11:30 con las propuestas de Emprende Lunares, la pasarela de la Fundación Cajasol en apoyo a los jóvenes talentos, se expondrán un total de 1.500 trajes en la pasarela. Diseñadores como Lina Sevilla, Patricia Bazarot, Pedro Béjar o Alejandro Santizo serán los encargados de llenar de moda flamenca la primera jornada, a la que seguirán las propuestas de 50 diseñadores y firmas de moda, hasta su clausura el próximo domingo.