¿Qué ponerte el Domingo de Ramos?

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina hay que ir pensando en qué ponerse un día como el Domingo de Ramos. Es un poco complicado, ya que hay que ir cómoda sobre todo en el calzado, pero a la vez con un toque arreglado, además hay que tener en cuenta la diferencia de temperatura entre el día y la noche.

Este año estamos de enhorabuena ya que, después del éxito que han tenido los trajes de cuadros el pasado otoño, las firmas han decidido continuar pero esta vez con colores pasteles, el traje de chaqueta es la pieza estrella esta primavera, es arreglado a la vez que fácil de llevar. También se puede llevar solo la chaqueta, para darle un aire más sobrio a un look cómodo.

Los vestidos son siempre un buen aliado, hay multitud de propuestas esta temporada, como los vestidos midi que siguen arrasando, los camiseros o los blazer.

Las faldas largas o midi, son una alternativa a los vestidos por su fácil combinación con cualquier blusa, además de su carácter favorecedor.

No nos podemos olvidar de los bolsos con un tamaño medio, que no pesen demasiado, pero donde te quepa lo necesario, puedes utilizar este complemento para darle un aire diferente a tu look. Una opción chic y a la vez clásica serían las carteras y clutch de mano. Si por el contrario, buscamos modernidad, podemos utilizar las riñoneras, las hay de multitud de estilos y son cómodas de llevar.

En cuanto al calzado, el Domingo de Ramos es un día en el que se suele sacar las primeras sandalias, se recomienda que si llevas tacón que sea ancho y escatimes con los centímetros, o pruebes con unas sandalias flatform que son tendencia desde hace varias temporadas. Aunque la primavera ha llegado, el frío no nos ha abandonado aún y debemos tener más opciones para calzado: los zapatos oxford por ejemplo, ideal para combinarlos con un pantalón paper bag, una blusa blanca y un kimono, creando así un outfit actual y con el que estar a gusto durante un día festivo e intenso.

Puedes acompañar todas estas ideas con un peinado de cola trenzada con pañuelo y accesorios como maxipendintes o aros, así irás a la última al más puro estilo it girl.