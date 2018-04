Inspiración para looks de invitada

Contigo voy ya gitana...💃🏽 #MiSevilla #FeriaDeAbril

Una publicación compartida de Rocío Osorno (@rocio0sorno) el 16 Abr, 2018 a las 11:08 PDTMaría Turiel no deja de sorprendernos con sus propuestas para eventos y siempre apostando por looks low cost, no nos podemos olvidar que fue una de las invitadas a los Goya y la incluyeron entre las mejores vestidas por su vestido de la tienda online asos a la que la madrileña sigue siendo fiel. Os dejamos dos de sus propuestas.