La conquista del lunar, el verano 2018 ya tiene su seña de identidad

La alta costura nos adelantaba que los lunares iban a ser el estampado estrella esta temporada y así ha sido. Las marcas low cost se han unido a esta moda y en sus colecciones priman los lunares en todo tipo de prendas, convirtiéndose en el must have de la primavera. Actrices, influencers y bloggers incluyen esta tendencia en sus looks y nos lo muestran en sus redes.

Como se vaticinara en Pretty Woman, Julia Roberts arrolló con este estilismo que bien hoy podríamos llevar en cualquier evento. Después de 28 años sigue inspirándonos. Era necesario empezar con esta imagen tan icónica.

Rocio Osorno (@rocioOsorno) ha escogido un vestido de largo midi con la versión más clásica de este print, fondo negro con los lunares en blanco, combinándolo con un cinturón que además de acentuar la cintura y resaltar la figura, le da a su look un toque muy trendy.

Una publicación compartida de Rocío Osorno (@rocio0sorno) el 2 Abr, 2018 a las 5:28 PDT

En este look de Chiara (@chiaraferragni) destaca el color rojo. La bloguera ha combinado un minivestido con complementos de Chanel, perfecta inspiración para cualquier tarde de verano.

Sunday look 👗 Una publicación compartida de Chiara Ferragni (@chiaraferragni) el 23 Abr, 2018 a las 8:30 PDT

Si por el contrario buscas un look más informal con un toque desenfadado, no te pierdas este de (@Macarenasilt).

Nos encanta este look de Julie Sariñana (@Sincerelyjules) en el que como Chiara, apuesta por minivestido, en este caso en tonos malva, creando un estilismo juvenil y acertado para cualquier ocasión en la que busques ir cómoda.

Lilac.💜 @privacypls dress via @revolve Una publicación compartida de JULIE SARIÑANA (@sincerelyjules) el 22 Abr, 2018 a las 6:28 PDT

Eva González (@evagonzalezoficial) se ha convertido en un icono de la moda española y eligió para un evento este precioso vestido de gasa con mangas transparentes del diseñador Antonio García, que también firma los diseños de la foto principal de este artículo. La presentadora siempre intenta darle a sus outfits un aporte de originalidad, y en esta ocasión lo hizo con un cinturón en amarillo.

Y terminamos con Amaia Salamanca que acudió al festival de Málaga de celeste y nos transportó a la Rivera francesa. Eligió este elegante dos piezas que acompañó con bolso rígido de rafia, un componente artesano ideal. Las cestas son tendencia y Amaia lo sabe. Foto: Chus Alonso (@chusalonso).