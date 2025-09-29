Para '5 al día' la revolución empieza en el plato: frutas, hortalizas, salud y conciencia

En 2025 celebramos un hito: la Asociación “5 al día” cumple 25 años. Un cuarto de siglo defendiendo una causa que debería ser sencilla: comer más frutas y hortalizas; pero que, en la práctica, sigue siendo una asignatura pendiente para gran parte de la población española. Desde nuestra fundación, hemos recorrido un camino lleno de retos, aprendizajes y alianzas con un único propósito: mejorar la salud de las personas a través de la educación alimentaria, la información rigurosa y campañas de comunicación.

Pero echemos la vista atrás, “5 al día” es un movimiento internacional que tiene como objetivo promover el consumo de frutas y hortalizas. Surgió en Estados Unidos en 1989 como respuesta al preocupante deterioro de los hábitos alimentarios, que incluía un notable descenso del consumo de frutas y hortalizas y se traducía en un mayor riesgo de padecer diferentes enfermedades. En España, la entidad que gestiona esta iniciativa desde el año 2000 es la Asociación para la Promoción del Consumo de Frutas y Hortalizas “5 al día”, una Asociación sin ánimo de lucro y de ámbito nacional que está formada por empresas del sector hortofrutícola en sus áreas de: Producción y Comercio en Origen, Distribución y Comercio en Destino y Sociedad y Servicios. La Asociación persigue defender los intereses del sector basándose en las bondades de las frutas y hortalizas para garantizar una alimentación saludable y es un agente de cohesión social que no sólo agrupa los intereses del sector hortofrutícola español, sino que los enlaza y aúna con el bienestar de la población, especialmente de la población infantil. El objetivo es trabajar para mejorar la calidad de vida de los españoles fomentando hábitos saludables, realizando acciones de promoción propias y en colaboración con sus asociados y otras entidades. Sus actividades van desde charlas, talleres, eventos deportivos y ferias y congresos de manera presencial o campañas digitales mediante sus redes sociales u otros medios de comunicación.

En el plano internacional, “5 al día” está actualmente activo en más de 30 países de los 5 continentes, y se congregan en la Alianza Global de Promoción al consumo de Frutas y Hortalizas “5 al día” - AIAM5, un foro de colaboración sin ánimo de lucro y sin personalidad jurídica propia, que reúne a asociaciones nacionales que promueven el consumo de frutas y hortalizas y está coordinada desde 5 al día España.

En un momento en que los datos hablan por sí solos —según el Estudio ALADINO 2023 Estudio de Alimentación, Actividad Física, Desarrollo Infantil y Obesidad de AESAN, un 36,1% de los niños españoles sufre sobrepeso u obesidad, la obesidad infantil es casi 13 puntos más alta en hogares con rentas bajas (23.6% vs 10.9). España es el cuarto país de Europa con mayor prevalencia de obesidad infantil por detrás de Chipre, Italia y Grecia y además, el 55.8% de la población adulta tiene exceso de peso. Esto implica que uno de cada cinco adultos y uno de cada diez niños sufre obesidad en España y no podemos permitirnos mirar hacia otro lado.

Además según la OMS, la baja ingesta de frutas y hortalizas ocasiona 1,7 millones de muertes al año en su mayor parte por enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias y diabetes. Por eso, debido al claro beneficio para la salud, esta organización recomendó en 2003 un consumo diario de al menos 600 g entre frutas y hortalizas como objetivos de salud pública. Existe consenso en recomendar el consumo diario de al menos 5 raciones entre frutas y hortalizas, recomendación que cubre el objetivo de la OMS.

Aunque España es uno de los países de nuestro entorno, junto con Italia y Grecia, donde más fruta y hortaliza se consume, según la Encuesta Nacional de Ingesta Dietética Española (ENIDE), el consumo medio diario de frutas en adultos es de 208 g, y el de hortalizas de 189 g, es decir, un total de 397 gramos/día, quedando por debajo del objetivo de 600 gramos/día y suponiendo no más de 3 raciones diarias.

No debe perderse de vista que a pesar de que el consumo medio es relativamente alto, el 56% y el 54% de los adultos no toman frutas u hortalizas a diario respectivamente, cifras que llegan en niños y jóvenes al 43% y 63% respectivamente.

El consumo medio diario de frutas en niños de entre 10 y 17 años es de 164 g, apenas superando una ración de las tres recomendadas. Además, la Encuesta Nacional de Salud 2017, refleja que el 48% de niños y jóvenes (5-24 años) no toman frutas a diario. Respecto a las hortalizas, el consumo medio diario apenas superaría los 100g y el 69% de niños y jóvenes (5-24 años) no las tomaría a diario. Solo el 2.4% de los menores de 18 años, alcanzaría las recomendaciones de 5 raciones diarias.

Y es que, aunque las frutas y las hortalizas son básicas en la dieta mediterránea y contienen muchos nutrientes imprescindibles para el organismo: aportan agua, fibra, vitaminas, minerales y otros componentes con efectos sobre la salud, la población pañola se está alejando de patrones alimentarios saludables lo que, junto con modificaciones en su estilo de vida, han provocado el incremento de las tasas de obesidad y el aumento de enfermedades crónicas como la diabetes o el cáncer. Por eso, el sector de las frutas y hortalizas y las autoridades de salud, educación y agricultura, deben trabajar alineadas para que las frutas y hortalizas sean más accesibles y asequibles, como primer paso para que se integren de una manera natural en patrones de alimentación saludables y sostenibles.

En nuestro contexto cultural, gastronómico y de consumo, las recomendaciones de 5 al día se traducen en los objetivos de consumo diario de al menos 3 raciones de frutas y al menos 2 de hortalizas. El consumo de las frutas como postre en comida y cena típico en las costumbres de los países de la cuenca mediterránea, así como las posibilidades de incluir frutas en el desayuno y las meriendas, hace que la recomendación para las frutas sea viable y coherente con patrones de alimentación cercanos a nuestra cultura alimentaria. En cuanto a las hortalizas, su incorporación como ingredientes, platos principales, entrantes o guarniciones en comida y cena, es habitual en los hábitos de consumo de los españoles, por lo que tomar al menos 2 raciones de hortalizas, presenta en estos dos momentos de consumo una vía fácil para su cumplimiento, independientemente de que se incluyan en otros momentos del día como en el desayuno o las meriendas.

La alimentación saludable no puede seguir siendo un lujo, una moda o una meta inalcanzable. Es una necesidad urgente de salud pública. Y la solución, en gran parte, ya está en nuestras manos, en nuestros campos, en nuestros puntos de venta.

Hablar de alimentación también es hablar de lo que no llega a comerse. En España, cada año se desperdician más de 1.200 millones de kilos de alimentos, una cifra que cuesta asimilar, pero que nos interpela a todos: hogares, comercios y productores. Tiramos comida mientras muchas personas apenas pueden llenar su cesta de la compra. Y dentro de este problema global, las frutas y hortalizas se llevan la peor parte: son los alimentos frescos que más acaban en la basura, cada hogar español tira a la basura 76 kg de alimentos cada año, de los que cerca del 17% corresponderían a frutas y hortalizas, muchas veces por no planificar bien, por dejarlos olvidados en la nevera o por su aspecto. Por eso desde “5 al día” creemos que es tan importante no solo consumir más frutas y hortalizas, sino también aprender a aprovecharlas mejor.

El consumo de frutas y hortalizas es un hábito que se construye desde la infancia y se refuerza en el hogar, en la escuela, en los medios de comunicación y en los entornos laborales, desde 5 al día estamos convencidos que la educación, la sensibilización y el compromiso intersectorial son fundamentales. Por eso, una de nuestras líneas de acción prioritarias son los niños, los consumidores del futuro. Promovemos en los centros educativos materiales didácticos adaptados a cada edad, juegos, charlas, talleres con cocineros y retos con influencers y todo aquello que ayude a acercar a los niños al mundo de las frutas y hortalizas en el marco de una alimentación saludable. Porque si desde pequeños asocian la fruta y hortaliza a algo positivo, cercano y cotidiano, crecerán con una relación más saludable con la comida, y, según indican los expertos, será mucho más probable que se conviertan en adultos sanos.

La educación alimentaria, si no va acompañada de políticas públicas valientes y de medidas que garanticen la equidad, se queda corta. Por eso insistimos en la necesidad de intervenir de forma estructural: mejorar la oferta en comedores escolares, regular la publicidad de productos insanos dirigidos a menores, facilitar el acceso económico a frutas y hortalizas. No es una opción: es una obligación ética.

Uno de los pilares más sólidos de “5 al día” ha sido siempre la información contrastada y accesible. Contamos con un Comité Científico, órgano asesor en materia de alimentación y nutrición, que formado por expertos de diferentes áreas, le da a nuestra asociación ese respaldo científico tan necesario en un mundo saturado de bulos y mensajes contradictorios sobre alimentación, aportando claridad, evidencia y responsabilidad.

Esto no sería posible sin el respaldo de productores, cooperativas, comercializadores, distribuidores, mayoristas, minoristas, plataformas logísticas o industria auxiliar. Forman parte de esta red que hace posible que cada día haya frutas y hortalizas frescas y de calidad en los hogares.

En estos 25 años, hemos tejido alianzas sólidas con muchas de estas empresas como socios y como actores activos en la promoción del consumo. Cada agricultor que abre las puertas de su finca a un colegio, cada supermercado que visibiliza nuestras campañas, cada empresa que incluye el mensaje de “5 al día” en su comunicación, está contribuyendo a un cambio colectivo.

Además, ponemos en valor un producto nuestro, de proximidad, cultivado con esfuerzo, sostenibilidad y pasión. En un mundo globalizado donde los ultraprocesados conquistan estómagos a golpe de marketing, reivindicamos la belleza y la potencia de una naranja de Valencia, un pimiento de Almería o una cereza del Jerte.

A lo largo de estos 25 años hemos hecho mucho, pero sabemos que todavía queda mucho más por hacer. Nuevos retos como el cambio climático, la digitalización de los hábitos de consumo, las nuevas formas de desinformación o el aumento de enfermedades crónicas ligadas a la alimentación nos obligan a adaptarnos sin perder de vista nuestra esencia.

Más que nunca necesitamos unir fuerzas. Instituciones, medios de comunicación, empresas, centros educativos, profesionales sanitarios o familias; todos tenemos un papel en este viaje hacia una alimentación más saludable, más consciente y justa. En “5 al día”, seguimos comprometidos, ilusionados y seguiremos trabajando para dar visibilidad a este mensaje, para apoyar al sector, para formar a las nuevas generaciones y para recordarle a la sociedad que, en un mundo lleno de retos, comer frutas y hortalizas sigue siendo uno de los gestos más sencillos, accesibles y poderosos para cuidar nuestra salud y también nuestro planeta.

Porque detrás de cada fruta y de cada hortaliza hay salud, sostenibilidad y personas.