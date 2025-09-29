Adra se consolida como un referente agrícola en Andalucía

El municipio de Adra se ha consolidado como un referente agrícola en la provincia y en la región de Andalucía, a tenor de la expansión que han experimentado sus cultivos bajo plástico.

En las últimas décadas, la ciudad milenaria ha protagonizado una transformación de gran calado: lo que antes era un paisaje dominado por secano y pequeñas explotaciones tradicionales es hoy un mosaico de invernaderos que suma varias miles de hectáreas. Esta infraestructura agrícola convierte a Adra en un motor económico fundamental para la comarca del Poniente almeriense.

El modelo productivo abderitano se sustenta en la eficiencia y la innovación. La agricultura intensiva bajo plástico permite optimizar el uso del agua —en un contexto general de escasez como el que atraviesa el país y especialmente la región— y prolongar las campañas de cosecha, asegurando un suministro constante a los mercados europeos durante gran parte del año.

Tomate, pepino, calabacín, pimiento y berenjena son los principales cultivos, con variedades que logran adaptarse a las demandas de los consumidores en cuanto a sabor, textura y sostenibilidad.

Pero el potencial de Adra no se limita a la exportación. En paralelo, se ha fortalecido la apuesta por el producto de kilómetro cero, con cooperativas y agricultores locales que comercializan directamente sus hortalizas en mercados de proximidad. La estrategia ‘Adra Gastronomía Kilómetro Cero’ tiene como finalidad exhibir la calidad de las hortalizas que se originan en el entorno inmediato de la ciudad.

El proyecto abarca a toda la sociedad, especialmente a los hosteleros y restauradores, y busca sensibilizar a la población acerca de los beneficios y la calidad de consumir productos locales.

De este modo, el futuro de Adra pasa por continuar promoviendo la innovación tecnológica —con riego inteligente, energías renovables y control biológico de plagas— y por consolidar una identidad agrícola propia, capaz de conjugar la proyección internacional con el orgullo por lo local.

Con estas bases, el municipio reafirma su papel como tierra fértil y estratégica en el mapa agroalimentario mediterráneo.