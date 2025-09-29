Agricultura ecológica andaluza: el corazón verde del futuro agroalimentario europeo

La agricultura ecológica ha trascendido su estatus para erigirse como un componente esencial y estratégico del sistema agroalimentario europeo. España, que tiene la mayor superficie agraria dedicada a la producción ecológica, con casi tres millones de hectáreas certificadas, ha experimentado un crecimiento, sostenido y significativo, en las últimas tres décadas.

El interés de los consumidores por los alimentos saludables y sostenibles, así como el apoyo de las políticas públicas, entre las que se encuentran las actuaciones del Ministerio en materia de promoción, normativa y apoyo a través de la Política Agraria Común (PAC), han servido de estímulo para que la agricultura ecológica avance. Sin duda alguna, el gran mérito del crecimiento es de los operadores, que han apostado por este método de producción y han conseguido un sector en expansión, con un tejido empresarial fuerte y con un enfoque especial en la exportación.

En este escenario transformador, regiones como Andalucía y Murcia, cuyos paisajes agrícolas son el fruto de siglos de conocimiento tradicional adaptado a sus ecosistemas únicos, están llamadas a ejercer un liderazgo indiscutible. Su aportación es fundamental para la transición hacia un modelo alimentario sostenible, socialmente justo y capaz de resistir crisis globales debidas a factores climáticos, económicos o geopolíticos. Estas comunidades autónomas, a las que ya reconocemos como pioneras y motores de innovación, pueden contribuir de manera decisiva a que España no sólo alcance, sino supere, el objetivo europeo de destinar el 25% de la superficie agrícola a producción ecológica para 2030. De hecho, Andalucía, con casi la mitad de la superficie ecológica nacional (más de 1,1 millones de hectáreas), se consolida no como un actor más, sino como el verdadero motor verde que impulsa esta revolución agrícola a nivel nacional.

Como Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, mi convicción es clara: invertir en producción ecológica es invertir en el futuro de nuestro planeta, de nuestro país y de nuestros pueblos. Este modelo va mucho más allá de generar alimentos de excepcional calidad nutricional y organoléptica. Es un sistema integral que activa y potencia la biodiversidad local; protege y regenera la salud de los suelos mediante el aumento de su materia orgánica y humedad; gestiona el recurso hídrico con máxima eficiencia; y se revela como una poderosa herramienta de desarrollo rural inclusivo, al generar empleo de calidad, arraigo territorial y oportunidades especialmente atractivas para jóvenes y mujeres. En un contexto de desafíos globales sin precedentes –emergencia climática, pérdida de biodiversidad y crecientes tensiones sobre la seguridad alimentaria –, la agricultura ecológica emerge no como una opción, sino como una necesidad imperativa y una solución probada.

El Gobierno de España ha materializado su compromiso con lo ecológico a través de una estrategia integral y ambiciosa desplegada en los últimos años. Este apoyo abarca toda la cadena de valor, desde el estímulo de la demanda interna y la apertura de nuevos mercados internacionales en los que posicionar la calidad "eco" española, hasta el fortalecimiento de la base productiva, el acceso a financiación adaptada a las necesidades específicas del sector, y el acompañamiento activo en procesos de innovación, como el desarrollo de nuevas técnicas y variedades adaptadas.

Acciones emblemáticas como la campaña "Aquí somos eco-lógicos. Nada que esconder", que pone el foco en la transparencia y confianza del consumidor, o la ejecución de la Estrategia para la Producción Agroalimentaria Ecológica, son hitos de un trabajo sostenido cuyo objetivo es cimentar lo ecológico como un pilar identitario de la excelencia agroalimentaria española. Y, en esta materia, la ambición no se detiene. La hoja de ruta para el fomento de la producción ecológica mantiene medidas para seguir estimulando tanto el cultivo como el consumo de este tipo de alimentos, en línea con el Plan de Acción de la Unión Europea.

Además, es importante recordar que los valores que implica la agricultura ecológica -como sistema de producción agrícola que busca obtener alimentos saludables y de alta calidad a través de prácticas sostenibles con los recursos naturales- forman parte del núcleo duro de los principales marcos con que nos hemos dotado para avanzar hacia sistemas alimentarios del siglo XXI.

Asimismo, disponemos de la Estrategia Nacional de Alimentación (ENA) que encuentra en las producciones ecológicas un buen aliado para lograr su objetivo de promover hábitos alimentarios saludables y sostenibles. Una Estrategia nacional que ha tenido proyección en la Visión europea para la agricultura y la alimentación, donde la Comisión Europea también considera el aumento de la agricultura ecológica como uno de los elementos clave para lograr la seguridad alimentaria, la sostenibilidad, la competitividad del sector agroalimentario y, por tanto, la calidad de vida de la ciudadanía europea.

En el plano de la producción, la Política Agraria Común (PAC) del periodo 2023-2027 ha introducido notables novedades, entre las que destaca la figura de los ecorregímenes. Se trata de prácticas agrícolas voluntarias con beneficios ambientales demostrados, como cubiertas vegetales, agricultura de conservación, diversificación de cultivos, mantenimiento de elementos paisajísticos, que son retribuidas económicamente a través de ayudas directas asociadas a la superficie.

Su implementación en Andalucía ha sido excepcionalmente positiva, superando ampliamente la media nacional en número de beneficiarios. Destaca especialmente la práctica de cubiertas vegetales en cultivos leñosos (olivar, viñedo, almendro), aplicada en más de 1,4 millones de hectáreas, lo que representa un asombroso 63% del total de superficie acogida a ecorregímenes en la región.

Este modelo demuestra que sostenibilidad y rentabilidad no son conceptos enfrentados, sino complementarios. Andalucía, con su vasto mar de olivares, viñedos y almendrales, se erige en un ejemplo tangible de cómo una agricultura altamente productiva puede ser también una aliada fundamental en la protección y mejora del medio ambiente, la lucha contra la erosión y la mitigación del cambio climático.

El Gobierno aplica un plan de inversiones históricas en regadíos sostenibles

La agricultura ecológica también necesita agua. Asegurar la disponibilidad, la gestión eficiente y el uso responsable del agua es uno de los mayores retos para la agricultura española, especialmente en regiones con estrés hídrico como el sur. Desde el Ministerio, estamos ejecutando el mayor plan de inversión en modernización de regadíos sostenibles de las últimas décadas, con una inversión global que supera los 2.500 millones de euros hasta 2027.

Andalucía, por su peso estratégico y necesidades, es la comunidad más beneficiada, con 469 millones de euros asignados, de los que 375 millones proceden directamente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que gestiona los fondos Next Generation EU. La Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) tiene encomendadas 29 actuaciones clave sólo en esta comunidad, donde destaca la provincia de Almería con 12 proyectos específicos y una inversión cercana a los 190 millones de euros.

El objetivo es trascendental y multifacético: modernizar infraestructuras obsoletas para reducir drásticamente las pérdidas, optimizar el uso combinado del agua y la energía, incorporar masivamente fuentes no convencionales, como el agua regenerada, y sentar las bases para una agricultura inteligente y resiliente mediante el uso de sensores, telecontrol y datos en tiempo real.

Por otra parte, la modernización va más allá del regadío sostenible. Nos encontramos en un momento histórico para redefinir los cimientos de una agricultura más innovadora, competitiva y en armonía con los límites planetarios. Andalucía y Murcia, conscientes de este imperativo, han sido vanguardistas en la adopción de tecnologías punta (drones, sensores, inteligencia artificial, automatización) y en la implementación de modelos circulares de bioeconomía (valorización de residuos agrícolas y ganaderos, uso de biofertilizantes, simbiosis industriales).

El Ministerio ha sido un aliado activo en este proceso y ha impulsado múltiples iniciativas de apoyo. Destacan los 343 millones de euros transferidos a las comunidades autónomas, vía PRTR, para proyectos de innovación agroalimentaria. Andalucía ha recibido cerca de 42 millones de euros para financiar más de 1.100 proyectos concretos en áreas como agricultura de precisión, eficiencia energética en invernaderos o gestión avanzada en la transformación de purines.

En paralelo, hemos acelerado una estrategia decidida de digitalización del sector, con más de 100 millones de euros invertidos en proyectos de innovación a través de las Agrupaciones Europeas para la Innovación (AEI-Agri), y el lanzamiento de la línea de préstamos participativos AgroInnpulso, dotada con 53 millones de euros para apoyar la transformación digital de PYMES y startups agroalimentarias.

Reconocemos que la tecnología requiere talento. Por ello, estamos reforzando la formación y capacitación del capital humano. La estrategia “Siembra, crece y cosecha tu futuro” es un ejemplo paradigmático de nuestro compromiso con forjar una nueva generación de profesionales agrícolas, equipados no solo con habilidades técnicas avanzadas, sino también con una profunda conciencia de los desafíos socioambientales y las oportunidades económicas del siglo XXI.

Andalucía y Murcia: Agricultura del futuro y futuro de la agricultura

Con una producción ecológica consolidada y en crecimiento, un liderazgo indiscutible en innovación aplicada, y una apuesta estratégica por la sostenibilidad como principio rector, Andalucía y Murcia no sólo están en el camino, sino que están trazando la ruta a seguir. Su visión trasciende la mera producción de alimentos. Se trata de producir con excelencia, responsabilidad y ética, lo que exige la custodia de los recursos naturales, asegurar el bienestar animal y garantizar condiciones dignas y oportunidades para las personas que trabajan en el sector primario.

Hoy, contamos con más herramientas y más financiación que nunca para apoyar esta transformación necesaria. Desde el Gobierno de España, reiteramos nuestro compromiso inquebrantable de seguir estando al lado de agricultores y ganaderos. Porque el campo andaluz y murciano no sólo exhibe un presente lleno de vigor y logros, sino que atesora un futuro brillante, lleno de oportunidades para quienes apuestan por hacer las cosas bien.