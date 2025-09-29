La agricultura ecológica encuentra en la innovación su mejor aliada

El sector hortofrutícola vive un momento decisivo. La creciente demanda de productos ecológicos no es una moda pasajera, sino un cambio profundo en los hábitos de consumo, en la manera de producir alimentos y en la necesidad de afrontar los grandes retos medioambientales. Los consumidores buscan cada vez más alimentos libres de residuos, de proximidad y con certificaciones que garanticen su trazabilidad y respeto al entorno. Lo que hace unos años era un segmento reducido, hoy constituye un mercado estratégico en plena expansión.

Desde Tecnova observamos cómo la agricultura intensiva, que ha situado a España a la vanguardia internacional, se enfrenta al reto de adaptarse a un modelo más sostenible. La presión de los consumidores, junto con la normativa europea en constante evolución, exige un enfoque que combine productividad, eficiencia y respeto por los recursos naturales. La transición hacia la producción ecológica ya no es una opción; es una exigencia que define el futuro del sector.

Según cifras de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, en 2024 la provincia de Almería contaba con 82.701 hectáreas totales dedicadas a agricultura ecológica, con más de 5.100 operadores registrados. De ellas, 4.450 hectáreas corresponden a hortícolas en invernadero. Si comparamos estas cifras con el total andaluz, en el que se cultiva de forma ecológica, Almería representa casi el 80% del total.

Además, una parte significativa de los invernaderos aplican control biológico para manejar plagas, reduciendo la dependencia de pesticidas químicos. La transición hacia modelos más sostenibles también incluye biofertilizantes, compostaje y sistemas de riego localizado, para optimizar el agua en zonas semiáridas y programas de reciclaje de plásticos agrícolas con sustitución progresiva por materiales biodegradables.

El compromiso ecológico no solo reduce la huella de carbono, sino que también genera un impacto económico de primer nivel. En 2024, las exportaciones hortofrutícolas ecológicas de Almería alcanzaron los 3.700 millones de euros, consolidando a la provincia como referente internacional en calidad, sostenibilidad e innovación (FiBL & IFOAM, 2024).

El auge de lo ecológico está estrechamente ligado al comportamiento del consumidor. Según la Comisión Europea (2023), más del 60% de los ciudadanos europeos afirman preferir productos con certificación ecológica y están dispuestos a pagar un precio superior si se garantiza sostenibilidad y seguridad alimentaria. Esta presión de la demanda impulsa a las empresas a posicionarse en segmentos premium y responder a una creciente conciencia ambiental, este comportamiento convierte al consumidor en un aliado fundamental del cambio de modelo, impulsando al sector a evolucionar hacia estándares de sostenibilidad más exigentes.

Sin embargo, la transición hacia la agricultura ecológica no está exenta de desafíos. Los productores afrontan costes más elevados, necesitan formación específica y deben adaptarse a un mercado que, aunque crece, todavía presenta desequilibrios entre oferta y demanda. En este contexto, la investigación y la tecnología —desde la biotecnología hasta la robótica y digitalización— se convierten en aliadas imprescindibles. Centros como Tecnova trabajan para que la innovación sea un apoyo real, ayudando a optimizar recursos, mejorar la eficiencia y generar valor añadido para las empresas hortofrutícolas.

La agricultura ecológica no es una opción secundaria ni una moda. Es un pilar estratégico que garantiza la sostenibilidad del sector hortofrutícola, protege la salud de los consumidores y refuerza la competitividad internacional de nuestras empresas. La innovación es la herramienta clave para lograr que esta transformación sea rentable y beneficiosa para toda la sociedad.