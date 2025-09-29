La agricultura, nuestro futuro

Almería se adentra en 2026 con el impulso de actuaciones decisivas para su futuro, especialmente en el ámbito de las infraestructuras ferroviarias y agrícolas, que una vez concluidas supondrán un auténtico punto de inflexión para la provincia. La hoja de ruta marcada por el Gobierno de España se articula en torno a tres ejes fundamentales -agua, innovación y sostenibilidad-, y se está desarrollando con rigor y compromiso. Todo ello refleja una apuesta firme y clara por Almería, respaldada con inversiones históricas que están transformando no solo su agricultura, sino también la conectividad y la logística que sostienen el desarrollo económico y social de nuestro territorio.

La agricultura del futuro ya se construye hoy en Almería de forma eficiente, sostenible y competitiva, pero sobre todo con un objetivo claro: garantizar el bienestar de la ciudadanía y reforzar el liderazgo de nuestra tierra como referente agrícola mundial. Por este motivo, el Ministerio de Agricultura ejecuta en la actualidad en nuestra provincia el Plan de Modernización de Regadíos con una inversión superior a los 189 millones de euros con 12 actuaciones repartidas por comunidades de regantes de toda la provincia y que son imprescindibles para el desarrollo de nuestro principal sector productivo. La modernización y la digitalización repercuten en la calidad de vida de los regantes y permite mejorar a la vez la planificación del riego, ahorrar agua y optimizar los tiempos. Por ello, contribuye al desarrollo socioeconómico de los núcleos rurales y a asentar población en estos territorios.

De otra parte, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico impulsa actuaciones clave en materia de agua. Ya se encuentran en marcha la ampliación de las desaladoras de Campo de Dalías y Carboneras, y se han dado los primeros pasos para la nueva desaladora en el Levante almeriense, con un presupuesto conjunto de 100 millones de euros. Estas infraestructuras incorporarán sistemas de energía fotovoltaica para abaratar costes y garantizar un suministro estable. Con ello, Almería superará los 100 hm³ anuales de agua desalada, asegurando los recursos hídricos en las principales zonas productoras de Poniente y Levante.

Estos trabajos están cofinanciados con partidas de los fondos europeos Next Generation. Más de 3.000 actuaciones desarrolladas en la provincia gracias al impulso de este plan que ha ayudado a reforzar la posición de Almería en programas de eficiencia del agua, reducción de consumos energéticos y sostenibilidad de regadío.

En materia agrícola, el Gobierno ha dado un paso al frente en la ayuda a los agricultores que sufrieron las consecuencias de la dana de finales del mes de octubre y de noviembre en Almería, así como para los productores de frutos secos de cáscara. Se han abonado más de 16,1 millones de euros para sufragar los daños registrados en las explotaciones agrícolas y ganaderas de distintos municipios, especialmente del Poniente almeriense, así como para los que han sufrido los daños por la sequía en las producciones de cáscara de secano.

Pero sin duda, el hito fundamental que va a suponer una revolución en cuanto a infraestructuras es la llegada de la Alta Velocidad que cada día está más próxima. El avance de las obras entre Almería y Murcia, con más de 2.400 millones de euros de inversión comprometida ya ejecutada, ya se encuentra por encima del 70%. Seis de los siete tramos finalizados de esta línea corresponden a la provincia de Almería y el Pulpí-Vera se encuentra en recta final. De forma paralela, se están cumpliendo todas las fases de la obra de la integración del ferrocarril en la capital que cuenta con una aportación del Ministerio de Transporte de 166 millones de euros. Se trata de unos trabajos mastodónticos que con una precisión absoluta, supondrán una nueva imagen de nuestra capital, moderna y adaptada a la llegada de la Alta Velocidad y con una nueva estación intermodal.

Faltan unos meses para despedir el año y vamos a mantener el compromiso e ilusión de ir cumpliendo los objetivos y planes con el propósito de seguir mejorando nuestra provincia. La calidad de vida de nuestros ciudadanos, ofrecer unos servicios públicos acordes a la sociedad actual y defender a los colectivos más desfavorecidos, mantendrán nuestra hoja de ruta. El trabajo y el apoyo del Gobierno de España con Almería y su futuro seguirán de la mano para liderar a una provincia próspera, solidaria y lista para afrontar los retos más inmediatos.