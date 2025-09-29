La agricultura como motor de la prosperidad almeriense

La provincia de Almería volverá a demostrar su potencial agrícola en Fruit Attraction, la feria del sector más importante del mundo. Las empresas almerienses exhiben en este foro internacional la tecnología, innovación, investigación o la sostenibilidad económica y medioambiental que convierten a nuestra agricultura en líder y referente de este sector para decenas de países que se inspiran en nuestro modelo por su eficiencia de recursos tan importantes como el agua.

Fruit Attraction es una magnífica oportunidad para todas las empresas, instituciones y profesionales que participan. Es un foro que permite un punto de encuentro para el intercambio de ideas que mejoren y hagan avanzar a la agricultura ante los desafíos a los que se expone en la actualidad. También es un enclave estratégico para mostrar la unión del sector de la provincia de Almería como líder autonómico y nacional en exportación y producción de productos hortofrutícolas.

Y en este punto hay que poner en valor la excelencia de la producción ecológica en Almería que crece año tras año hasta suponer el 78% del área ecológica invernada de Andalucía con el tomate como principal protagonista. Esto significa que los alimentos de nuestra tierra, conocida como la huerta de Europa y cuna de la dieta mediterránea, son mucho más saludables que los cultivados mediante otros sistemas de producción.

Otros contundentes datos rubrican nuestro liderazgo: Almería ha logrado con solo el 0.24 % de la superficie agrícola española producir el 7% de la horticultura de la UE (y el 27% de la producción de hortalizas de todo el país). Estos números son aún más importantes si consideramos que el agua, además de regar grandes superficies, genera empleo. Un hectómetro cúbico, que tiene un precio de unos 490.000 euros, se traduce en 36.719.200 euros en valor de la producción. No hay otra agricultura que optimice tanto el uso del agua como la nuestra.

Esta realidad es conocida por los profesionales del sector y, cada vez más, por el consumidor final que sabe apreciar esa calidad y la demanda en sus puntos de distribución. Esa conexión entre el consumidor y los productos de la provincia de Almería es una de las claves para que la marca de nuestra tierra asociada a la alimentación siga creciendo y conquistando nuevos mercados. Este es uno de los grandes objetivos por los que trabajamos desde la Diputación con la marca gourmet de la provincia, ‘Sabores Almería’.

La calidad tiene nombre: ‘Sabores Almería’

La gran mayoría de las elaboraciones gastronómicas de las empresas de ‘Sabores Almería’ están preparadas con productos ecológicos cultivados en la provincia. Esto les confiere un marchamo de calidad que se convierte en un potente valor añadido que el consumidor aprecia y premia dándole su confianza. Aquí reside uno de los grandes logros de este gran proyecto impulsado por la Diputación, que ese paraguas que la institución brinda a las empresas que se agrupan en la marca, una vez que el consumidor se acerca a ellas, repite consciente de su excelencia.

Este 2025 está siendo crucial en la consecución de todos los objetivos de ‘Sabores Almería’. Hemos dado pasos de gigante en la consolidación de la marca gracias a hitos históricos como la apertura del primer Espacio Gourmet de la marca, una tienda física en el corazón de la ciudad, en el Paseo nº 34, donde cualquier persona tiene todos los productos de ‘Sabores Almería’ al alcance de su mano.

Pero este Espacio Gourmet es mucho más que una tienda, es un punto de encuentro que tiene la posibilidad de dar cabida a otro tipo de eventos de carácter social como presentaciones de producto, showcookings u ofrecer al consumidor una experiencia integral gracias a los menús degustación con productos de la marca, entre otras muchas propuestas.

Y de forma paralela al Espacio Gourmet, hemos puesto en marcha la tienda online de ‘Sabores Almería’ para que nuestros productos, a golpe de clic, puedan llegar a cualquier rincón del mundo. Y a todas estas buenas noticias tenemos que sumarle los excelentes resultados y experiencias que hemos vivido en las ferias gastronómicas internacionales a las que asistimos con empresas de ‘Sabores Almería’.

Potenciar la internacionalización de las empresas para que conquisten nuevos mercados y sigan creciendo es una de las principales líneas en la que trabajamos. Este año los productos almerienses han tenido una presencia destacada en las ferias nacionales más importantes, como Salón Gourmets o Madrid Fusión en la que ya somos fijos, y en otros foros de repercusión mundial en los que hemos debutado con gran éxito como Dubái, Tokio o Nueva York.

La Diputación Provincial de Almería siempre estará al lado de nuestros agricultores y empresas del sector y en Fruit Attraction les volveremos a mostrar nuestro apoyo incondicional a su trabajo y reivindicaciones. Como institución continuaremos poniendo sobre la mesa inversiones y medidas que contribuyan a su desarrollo como a través de la higiene rural, la mejora de caminos, el impulso de ‘Sabores Almería’ y al consumo de productos almerienses o con infraestructuras que garanticen el agua de calidad.

El éxito de nuestro agro repercute de forma directa en el beneficio de todos los almerienses como el principal tejido productivo de la provincia vinculando Almería a la máxima excelencia agroalimentaria del mundo. La agricultura es la principal responsable de la modernización y prosperidad de Almería. El campo es una seña inequívoca de la identidad y del orgullo que sentimos por ser almerienses.