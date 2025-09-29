La agricultura velezana: el motor de la economía y la clave para seguir creciendo

VÉLEZ-RUBIO es uno de los municipios agrícolas referentes en la provincia de Almería por sus cultivos de almendra ecológica de secano, así como de cereal, y de sus numerosas explotaciones de ganadería caprina y porcina.

El apoyo a sus vecinos y trabajadores del sector primario, es una de las grandes premisas del Ayuntamiento de Vélez Rubio, desde donde trabajan intensamente para facilitarles su actividad a quienes se dedican a la agricultura y la ganadería, tratando de garantizarles unas infraestructuras óptimas y en las mejores condiciones. Entre ellas, velan por unas infraestructuras hídricas que garanticen el regadío para que no falte el agua en sus cultivos, una red eléctrica eficiente, así como la conservación y mejora de los caminos rurales.

El alcalde, Miguel Martínez-Carlón, ha destacado que “el apoyo a nuestros agricultores es primordial para que sigamos siendo una potencia agroalimentaria indiscutible en la comarca, en la provincia, incluso a nivel nacional e internacional, ya que contamos con la mayor superficie de almendra ecológica de todo el mundo”.

Además, el modelo agrícola de Vélez Rubio se encuentra en un constante crecimiento y desarrollo, y sigue siendo uno de los motores de la economía de este municipio junto al sector del turismo rural, lo que ha contribuido, sin duda, a la importante transformación que localidad sigue experimentando con el paso de los años y que la afianza como cabecera de la comarca de Los Vélez. Esta importante evolución, lleva de la mano un importante crecimiento también en servicios de calidad, que ha sido posible en buena medida gracias al esfuerzo y sacrificio de sus vecinos, que, generación tras generación, han sabido mantener la esencia, origen y tradición agrícola como pilar económico fundamental.

Fruto del apoyo a los agricultores y de este desarrollo de la agricultura, nació el pasado año la Agroferia Vélez Rubio 2024, con el objetivo de dar al campo velezano el impulso que se merece. Este encuentro bianual, que volverá a celebrarse en 2026, atrajo al municipio a centenares de visitantes que pudieron conocer la maquinaria agrícola de última generación, los mejores productos caseros de la comarca y de puntos limítrofes, así como disfrutar de un completo calendario de actividades.

Esta feria nace además con germen histórico, ya que tiene su origen en una de las tradicionales ferias de ganado que se celebraban en el municipio. “Tratamos de recuperar esa tradición, además de poner al sector agrícola en el lugar que se merece, ya que es una de nuestras fuentes económicas principales”, explica el alcalde orgulloso tras el éxito de la primera edición.