Antonio Sánchez, nuevo presidente de Murgiverde tras 20 años con Galdeano

Murgiverde, una de las cooperativas con más historia de la provincia de Almería, ha cambiado de presidente. Después de dos décadas al frente, Manuel Galdeano ha pasado el testigo del timón de la nave a Antonio Sánchez Baños, que lo sustituye en el cargo.

Así lo recoge el portal especializado en información agraria Fresplaza.es, que se hace eco de los objetivos del nuevo máximo representante de la entidad. “Mi visión seguirá la línea de Manuel Galdeano, expresidente. Continuaré la trayectoria trazada durante sus 20 años a cargo de la empresa”, anuncia Antonio Sánchez Baños, nuevo presidente de Murgiverde.

Sánchez Baños se unió a la empresa (entonces Ejidoverde) cuando solo tenía 18 años. Su larga experiencia incluye 10 años en la directiva. La empresa es una de las mayores productoras hortofrutícolas españolas con un volumen anual de 180 millones de kilos en pimiento, pepino, sandía, melón, tomate, calabacín y berenjena.

“La campaña de pimiento temprano está a punto de comenzar en Almería. En una semana ya tendremos el pimiento rojo en el mercado; es un buen momento con un hueco que Holanda no puede cubrir. Los primeros pimientos California rojos tienen salida y cabe esperar buenos precios. Es una buena noticia tras una campaña de pimiento tardío que terminó en abril y que fue complicada”, comenta Antonio Sánchez.

Según él, el pimiento amarillo también es más demandado (para paquetes tricolores) a pesar de ser el más caro. El verde, que sigue siendo el más barato por ser de fácil recolección y mayor producción por planta, tampoco pierde interés.

Este año la campaña superará la anterior, con unas 60.000 toneladas o más. “Los precios fluctúan, es lo habitual. Por ello, lo ideal para productores y empresas es alternar contratos y precios semanales. Es el mejor modelo para estabilizar el mercado, diversificar riesgos”, opina Antonio Sánchez.

Alcanzar el 100% en ecológico

Galdeano había expresado su intención de pasar al 100% ecológico y el nuevo presidente seguirá la misma línea. “Por supuesto que en algunos casos como los cultivos hidropónicos es dificultoso. Pero sí, el producto ecológico es el futuro. No vendemos fruta y hortalizas, sino salud. Incluso estamos apostando por la agricultura biodinámica”.

“El consumidor pide ecológico, es un hecho. Casi todos los supermercados tienen ya una línea ecológica. En el caso de la fruta y hortaliza biodinámicas hay también mercado, aunque las previsiones sean más difíciles puesto que es el consumidor el que decide. Murgiverde se adelanta y ya tenemos fincas de certificado biodinámico Demeter con pimiento Palermo, California rojo y amarillo, y pepino. No es sencillo: una finca precisa un 10% de biodiversidad y producto fitosanitario cero”.

“El 45% de la producción de Murgiverde es ya ecológica. Su crecimiento ha sido vertiginoso y ahora se ralentiza, ya que la reconversión es lenta. Pero nuestro objetivo es llegar al 100% ecológico”.

“El mayor escollo son las temperaturas en aumento los últimos años, que disparan las plagas e impiden una fácil contención. Un ejemplo es el pulgón, que no puede combatirse con avispas si hace demasiado calor. El calor desencadena problemas en plantaciones tempranas y en invernadero es dificultoso mantener temperaturas por debajo de las exteriores. El pimiento y el pepino ecológico son los más vulnerables. Las investigaciones aportarán soluciones, pero es un camino lento”, explica Antonio Sánchez.

“En este momento empezamos la comercialización de pepino convencional. Hay buena demanda y arrancará con buenos precios, mucho mejores que la anterior. En la campaña anterior, Países Bajos empezó muy pronto ganando terreno a Almería. Es necesario que haga suficiente frío para el crecimiento de la planta”, comenta Antonio Sánchez para puntualizar que “en pepino ecológico la oferta se mantiene 12 meses al año sin demasiadas fluctuaciones. Es un mercado más estable”.

Marca y contratos, estabilidad para el precio de la sandía

El presidente de Murgiverde, Antonio Sánchez, considera que la campaña de sandía acaba de terminar con balance positivo. “A pesar de unas semanas de incertidumbre en julio por las temperaturas poco veraniegas que frenaron su consumo, la sandía sigue ganando terreno con precios altos”, comenta.

“La estabilidad en los altos precios de la sandía es fruto de marquistas y contratos con grandes cadenas. Pero la sandía no va a destronar al melón: aunque actualmente baje la demanda, siempre tendrá mercados. El melón es menos demandado por su precio demasiado elevado. El agricultor no ve salidas y su cultivo es más costoso. La sandía se corta madura con grados Brix ideales, con lo cual siempre sale buena al consumidor. Con el melón es más aleatorio. Que toda Almería se base en sandía no es una reconversión viable. Lo que se está haciendo es buscar variedades adaptadas a la demanda del consumidor”, apunta Antonio Sánchez.