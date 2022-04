Marco Román: “El cultivo de la patata es un sumidero importante de CO2”

En dos días comienza el V Congreso de la Patata Nueva de España, que se celebra este año en Sevilla. En él, este cultivo demanda que se le reconozca su carácter sostenible.

–¿Por qué dedican el V Congreso de la patata nueva al tema de la sostenibilidad?

–Cuando hablamos de sostenibilidad del cultivo de patatas lo que queremos poner en valor son los 3 pilares de la sostenibilidad que son el Medio Ambiental, el Social y el Económico. Aquí somos responsables todas las partes de la cadena de valor, este cultivo es un sumidero importante de CO2 y crea mucho empleo en zonas rurales y para que esto siga siendo así, el cultivo de la patata tiene que ser rentable para el agricultor y además en tiempo de dificultades es un producto barato para el consumidor. Esto es lo que queremos decir con hacer un cultivo sostenible.

–¿Cuáles son las nuevas exigencias del mercado de la patata en cuanto a sostenibilidad?

–Las principales exigencias del mercado no son nuevas ya que lo que el consumidor demanda y por lo que esta preocupado es por tener un producto que respete el medio ambiente, que llegue limpio de plaga y enfermedades y limpio de pesticidas y, además, cada vez más está preocupado por que sea un producto local o regional. Y ahora lo que tenemos que explicar bien a los clientes y consumidores es que las patatas se crían bajo tierra y no todas van a ser perfectas y que una imperfección estética en la piel de la patata o en la forma no tiene que ser un motivo de rechazo de esta mercancía, ya que de esto también va la sostenibilidad; de evitar al máximo el desperdicio de alimentos.

–¿Cuáles son las nuevas normativas en materia de envases?

–Desde el sector hortofrutícola hemos propuesto al Ministerio la exención del ámbito de la Ley los envases destinados al mercado exterior; la modificación a la obligación de prohibición de comercialización de frutas y hortalizas en envases de plástico envasadas en lotes de menos de 1,5 kilos porque no se ve justificable una prohibición, ya que las alternativas al plástico actualmente disponibles son muy costosas y una transición drástica y apresurada no podría ser soportada por el productor de frutas y hortalizas. Y en relación con los objetivos de reutilización se ha solicitado la exención de su cumplimiento a los envases de madera y de cartón, por considerarse recipientes no reutilizables, aunque sí reciclables. Las frutas y hortalizas emplean en su envasado una gran cantidad de cartón reciclable, con elevadas tasas de reciclado, cercanas al 100 %. Este material cumple la doble función de garantizar la seguridad e higiene de los alimentos y de ser medioambientalmente más sostenible que otras alternativas de envases reutilizables. Los objetivos de reutilización no deben impedir a los operadores comerciales el empleo de los envases que mejor resultado medioambiental tenga, por lo que se deberían considerar los envases de cartón reciclables y reciclados, que contribuyen de forma decisiva al cumplimiento de los objetivos de reciclado exigidos en este borrador de Real Decreto.

–¿Cómo afecta la nueva PAC a la patata?

–La patata en general ha sido la gran olvidada en la política agraria, probablemente por intereses en los países de centro Europa y esto provoca un agravio comparativo y discriminación entre sectores, nunca los productores de patatas nos hemos beneficiado de ayudas directas, ni siquiera está recogida dentro del anexo de producto elegibles para poder solicitar planes operativos. Esto desde mi punto de vista es una discriminación de un sector en favor de otros y debería estar prohibido. También parece que habrá pagos directos, pero han impuesto un periodo de convergencia para que los que más han cobrado PAC en los últimos 20 años sigan cobrando más, aún creando mas discriminación entre sectores. Ya está bien de discriminar a unos sectores para beneficiar a otros, la PAC tiene que ser una ayuda y todos deberíamos de cobrar igual. Además pedimos al Ministerio y a las comunidades autónomas que hagan un plan nacional para fomentar el cultivo de la patata y poder recuperar las cifras de hace mas de 20 años.

Cultivo ecológico

–¿Qué peso tienen las soluciones biológicas en el cultivo de la patata?

–Pues en patatas, al igual que en otros cultivos, la producción ecológica va en aumento. Además en Andalucía somos la primera región que pone en el mercado las primeras patatas ecológicas de Europa y esto se aprecia cada vez más por los clientes de centro Europa, que ven como los consumidores están solicitando productos locales y regionales y nosotros somos la primera opción a nivel europeo. Y se trata de fomentar una agricultura europea donde las patatas no se tengan que transportar a más de 5.000 kilómetros teniéndolas en el territorio europeo; esto también es ser sostenible. Si queremos mantener el empleo y la calidad de vida en Europa nos tenemos que preocupar para que las explotaciones del sur de Europa sigan siendo rentables y sostenibles.

–Después de años continuos de campañas informativas ¿ya el consumidor distingue la patata nueva de la de conservación?

–Pues sí, creo que la labor informativa que hemos hecho estos años ha dado sus frutos y es verdad que la gente se preocupa y quiere saber de dónde vienen porque se han dado cuenta de que las patatas nuevas nunca fallan y saben que si quieren comer calidad lo mejor en este tiempo es apostar por las patatas nuevas, lo hemos explicado y no nos cansaremos de hacerlo. El hecho de seleccionar patata nueva cuando se va al súper o a la tienda habitual significa que están optando por un producto que culinariamente no les va ha defraudar, pero además está contribuyendo a la sostenibilidad de todo el sistema desde el mantenimiento del empleo en zonas rurales a la preservación de los ecosistemas naturales de las comarcas donde siembran patatas nuevas.

–¿Cómo es la tendencia del consumo de patata nueva en España?

–Es algo que va en aumento y como no hay estadísticas definidas sobre el consumo de patatas nuevas, lo que nos sirve de indicador es la demanda incluso en la campaña de contraestación, llamada también campaña de verdete donde los clientes y cadenas de supermercados están apostando por aumentar las producciones; de hecho ya se producen en Andalucía más de 1.000 hectáreas de patatas de verdete que era un cultivo que estaba totalmente perdido.

–¿Cómo está afectando a este sector la subida de la energía y el resto de insumos?

–Esto sí que realmente está afectando porque los costes en algunos insumos han subido más de un 100% y al ser un cultivo que depende del regadío las facturas de la luz es algo que va a impactar en los costes en mas de un 150%. Lo que tienen que tener claro todos los actores de la cadena de valor es que estos costes hay que repercutirlos en el precio final del producto y ayudar en la medida de lo posible al eslabón mas débil, que es el agricultor y que durante 5 ó 6 meses desde que empieza a preparar la tierra el que soporta los gastos del cultivo.

Mayor superficie de cultivo

–¿Hay expectativas de aumento de la superficie de cultivo para los próximos años?

–Sí, creo que la superficie seguirá aumentando en los próximos años, al igual que sigue aumentando la demanda de patatas nuevas y producción local y regional.

–¿Cuáles son las características específicas y diferenciales de la patata nueva que se siembra en Andalucía?

–Su piel fina y su frescura, ya que desde que se recogen hasta que llegan a las tiendas apenas han pasado días. Además son saludables, fuentes de fibra, potasio y vitaminas. A la patata nueva no se le puede pedir más por el precio que tienen.