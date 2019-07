"Se forjarán dos o tres grupos fuertes de cooperativas"

-¿Qué papel ha jugado en todo el movimiento cooperativo el socio agricultor?

–El agricultor es una de las piezas fundamentales de las cooperativas. Los agricultores de las cooperativas para mí son la vanguardia del sector. Están más organizados, más preparados y cuenta con mayor apoyo técnico para su producción. Dentro de estos agricultores también hay que destacar a un grupo de dirigentes que han tirado del sector cooperativo, que van integrándose cada vez más y haciéndolo más fuerte.

-Además de las cooperativas hortofrutícolas, el movimiento cooperativo está en otros sectores, háblenos de ello.

-En los años 80, con en el primer movimiento sindical que hubo en Almería que se llamaba UAGA nacieron las cooperativas de suministros en todo el Poniente. Ha sido un sector que en aquellos años nos sirvió para que todo lo que era el mercado de suministros que había entonces se estabilizara y se bajaran los precios. Con el nacimiento de las cooperativas de suministros se benefició el sector en general, tanto los que estaban integrados que eran la mayoría e incluso los que no se llegaron a hacer socios también se beneficiaron de aquella estabilización de precios.

El sector del vino que nació con la creación de una cooperativa en Laujar de Andarax que apoyó mucho el desarrollo de esa comarca. Ha habido intentos también en el sector del almendro, pero donde realmente está fuerte el sector cooperativo es en el sector caprino. Gracias a que se organizaron en cooperativas hoy está vivo, si no, con las condiciones climáticas de Almería y todos los problemas que han tenido los ganaderos, quizás hoy no existiría o solo existirían la mitad o menos.

-Usted fue uno de los impulsores en la celebración en la provincia del Día Internacional del Cooperativismo, ¿Cuál es el espíritu de esta celebración y desde cuándo se viene conmemorando en Almería?

–La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el primer sábado de julio como Día Internacional de las Cooperativas. En 1995 fue cuando se celebró el primer día dedicado al cooperativismo. En una reunión que tuvimos con la Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado (FAECTA) lo hablamos su presidente y yo, y vimos la oportunidad de que por qué en Almería que era una provincia donde el cooperativismo tiene un peso importante no poníamos en marcha la celebración del Día del Cooperativismo, dándole un carácter festivo y también reivindicativo. En 2003 fue la primera edición de la celebración del Día Internacional del Cooperativismo en Laujar de Andarax. Aquello fue muy exitoso porque participó mucha gente, incluso pernoctamos en este municipio de la Alpujarra.

Desde entonces venimos celebrándolo y decidimos que también sirviera para extender el espíritu cooperativista a cada uno de los municipios de Almería. Empezamos en los pueblos donde más cooperativas existen, pero vamos recorriendo todos los municipios. Con este año llevamos 17 y esperamos llegar a los 103 municipios de Almería. Yo ya no lo veré, pero bueno espero que continúen con esta celebración.

-El eslogan elegido por este año es ‘Coops x un trabajo digno’, ¿Cuál es el papel que desarrolla el modelo cooperativo como creador de empleo?

-El desarrollo del cooperativismo ha creado mucho empleo en Almería. Antes de llegar este modelo yo recuerdo que venían murcianos y valencianos y se llevaban el producto a normalizarlo en su tierra. Aquí empezó el sector cooperativo y supo darle un valor añadido al producto, se necesitaba una cantidad de mano de obra para normalizar y empaquetar el producto. El sector cooperativo también ha sido un puntal fuerte en la creación de empleo de calidad.

-¿Cómo ve el futuro de las cooperativas hortofrutícolas de Almería?

–Yo siempre lo he planteado en todas las reuniones en las que he estado y donde he podido hablar con los agricultores, con los presidentes y con los directivos. Antes hablaba de la primera integración, en la que muchas cooperativas se han integrado en otras y muchos agricultores se han integrado a la vez en cooperativas, y ya lo que hace falta es la segunda integración. La segunda integración sería que se forjaran dos o tres grupos fuertes de cooperativas y que a la vez, entre ellos se entendieran para poder defender mejor los intereses de los agricultores.