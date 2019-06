El pasado 21 de enero, fue la elegida por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para ocupar una de las carteras estrella de la comunidad autónoma, la Consejería de Agricultura, tras ganar las elecciones andaluzas el Partido Popular. Un atractivo reto para una mujer ligada al sector a través de su familia, pues su abuelo era agricultor.

–¿Qué es lo que más le gusta de los presupuestos andaluces aprobados este viernes? -Son unos presupuestos históricos porque el del viernes ha sido el Consejo de Gobierno con los primeros presupuestos del gobierno del cambio, con total entendimiento entre las dos formaciones políticas, donde nos hemos sentido todos muy orgullosos porque ha sido una propuesta de presupuestos social. Cerca de mil millones de euros para sanidad, educación y servicios sociales, para que luego se diga que las formaciones de centro-derecha apostamos o no por lo social.

–¿Qué datos destaca?-En educación, somos la primera comunidad en inversión y presupuesto, a excepción de País Vasco y Navarra. En Sanidad, cerca de 700 millones de euros;y en servicios sociales, se incluyen 80 millones de euros adicionales para Dependencia.

–¿Y los sectores productivos?-Pasan a tener un incremento importante del 6,5% porque creemos que el presupuesto tiene que dinamizar las posibilidades de Andalucía para la creación de empleo. Esto va a significar que tengamos más recursos en el futuro, junto a la bajada de impuestos. Yo me siento muy representada porque en estos presupuestos se empieza a acabar con el agravio hacia Almería.

–¿Cómo se va a reforzar el área de Agricultura?-Agricultura sube un 14%, lo que significa que ya era hora de que se apostara por los sectores productivos más pujantes de Andalucía. Son 345 millones de euros más para agricultura, ganadería, pesca y desarrollo sostenible. Duplicamos en agroindustria, apostamos por la cuarta y quinta gama, por el valor añadido; también dedicamos un 68% más para la partida que incluye caminos, relevo generacional, modernización y producción ecológica. En pesca, aparte de ejecutar los fondos europeos, vamos a apostar por la parte pesquera de los puertos. En Almería, habrá inversiones en todos los puertos de la provincia y casi todos los de Andalucía. Almería capital va a tener una segunda venta que van a llevar las mujeres pescadoras de Almería; también destaca la lonja turística de Adra o el Plan de Usos del Puerto de Roquetas, así como la acuicultura en Carboneras. Hay que dar valor a la pesca desde el punto de vista turístico y pesquero.

–¿Cómo se conjugan el desarrollo y el medio ambiente en una misma consejería?-El tema medioambiental es muy importante. Lejos de decir que unir las dos consejerías iba a producir una merma, aumenta la Consejería de Medio Ambiente, es decir, Desarrollo Sostenible, un 2,6%. Se dedica al agua gran parte de nuestra inversión. En Almería, 55 millones de euros en obras hidráulicas, tanto estaciones depuradoras como aquellas que tienen que ver con los recursos hídricos. También se aumenta el presupuesto en la conservación de parques, fundamentalmente, en los parques nacionales. Para limpieza de cauces, 4,5 millones de euros, de los que 800.000 van para Almería.

–En su discurso hace mucho énfasis en la agilización de los expedientes medioambientales como un asunto capital...-En Almería hay 539 expedientes medioambientales sin resolver, que van a tener un respaldo de personal importante que va a las delegaciones. 32 personas van a las delegaciones provinciales a sacar adelante estos expedientes en Andalucía. También habrá más medios contra el cambio climático y para la gestión de los residuos, con un 15% más. Nosotros vamos a hacer un proyecto piloto en Almería que tiene que ver con el agua y los residuos, que lo va a realizar la Dirección General de Calidad Ambiental.

–¿Qué parte del presupuesto aparece provincializado?-Es el 30,8%. Nos comprometimos con los ciudadanos a que íbamos a provincializar y hemos llegado a este porcentaje, que en el caso de Almería, tenemos 125 millones de euros, sólo en lo provincializado. Estos 125 millones suponen que si la media de Andalucía es 135 euros por habitante, Almería va a tener 176 euros por habitante. Esto es sólo lo provincializado, a lo que hay que sumar muchas otras cosas que no se han podido provincializar y que se irá haciendo paulatinamente en próximos presupuestos. En cuanto a la apuesta por los ayuntamientos, un 3,5% más, entre la condicionada y la no condicionaada, es decir, la Patrica. En materia de sanidad, la apertura del Materno Infantil, nos comprometemos a abrirlo a principios del año 2020, terminamos la Casa del Mar, el 061 en el Levante, la licitación del proyecto del Hospital de Roquetas y vamos a evitar que 3.000 enfermos oncológicos de la provincia no tengan que ir a Granada. El Hospital del Poniente, la Inmaculada y Torrecárdenas no van a cerrar una sola cama en el verano, trabajando para acabar con las listas de espera en Almería.

–Las infraestructuras son vitales para el desarrollo. ¿Qué hay previsto en los presupuestos?-En Fomento, la Autovía del Almanzora la queremos finalizar en la legislatura, con siete millones para este año y plurianualmente, 39,5 millones; también queremos desbloquear la circunvalación de Berja y tenemos en mente también Vera-Garrucha. En materia de puertos, el proyecto del Puerto Ciudad de Almería, apostamos por él en estos presupuestos. Todo esto está produciendo que en el momento de desaceleración que está viviendo España, Andalucía esté generando la confianza para tener todos los indicadores económicos a favor, empleo, sectores productivos, exportación y el PIB.

–La importancia del agua para Andalucía, en general, y Almería, en particular, ¿cómo se traduce vía presupuestos?-La inversión en infraestructura hidráulica en Andalucía aumenta un 9,5% respecto al año anterior. Vamos a apostar por todas las EDAR (estaciones depuradoras de aguas residuales), el pantano de Benínar, el río Adra... Hablamos de un proyecto de confianza que dé confianza a los inversores en Andalucía y que permita poner volumen de adjudicación de obras en el mercado que permitan dinamizar la economía y, al mismo tiempo, hacer las obras de infraestructuras que se necesitaban en provincias como Almería desde hace mucho tiempo. A mí me gustaría que todo esto se comparase con la ejecución del año pasado, que fue muy larga, porque pintar los presupuestos está muy bien. Nosotros hemos puesto unos presupuestos con rigor en partidas que se pueden gastar, ejecutar y que vienen a dar la posibilidad a la sociedad de paliar las necesidades que tienen al respecto.

–Agricultura es una consejería estrella para Almería. ¿Cree que así lo ven también desde la Junta de Andalucía?-Siempre lo ha sido, el presidente [Juanma Moreno] tenía muy claro que había que darle una dinamización, y ha crecido un 14%. La Consejería de Agricultura contará con 2.753 millones de euros, 345 millones de euros más que en el ejercicio precedente. Hay que recordar que es un área muy completa, con agricultura, ganadería, pesca y desarrollo sostenible.

–El presidente de la Junta prometió durante la campaña de las andaluzas que si ganaba implantaría en Almería el mayor centro de investigación enfocado al sector agroalimentario. ¿En qué ha quedado?-Muy pronto va a haber una reunión, que ya tenemos contactos para aglutinar todo lo público y lo privado. Es decir, lo que intenta la Junta de Andalucía es que la innovación esté en el ‘top ten’ y algunas empresas privadas están en ese ‘top ten’. Lo que no podemos dejar es que entre Ifapa, el PITA, Tecnova y la Universidad de Almería se diluya todo. Además, antes hemos de un proyecto piloto para Almería. La innovación se enfoca ahora mismo mucho hacia los residuos. Este proyecto lo vamos a plantear en esta reunión que vamos a tener para firmar un acuerdo entre todos y que se pueda desarrollar. Se trata de una iniciativa que tiene que ver con la gestión del plástico en Almería. Lo que queremos es que haya un entendimiento entre todos para hacer esa apuesta unánime por la innovación. Por poner un ejemplo, La Palma (Granada) está haciendo gas a partir de residuos. Aquí, en El Ejido, tenemos Frutilados, que ya está a punto de empezar a funcionar. Todo eso no lo puede desperdiciar la Administración, tenemos que juntarnos todos y apoyar esos proyectos y que las empresas vean también que la Administración está ahí. Por otra parte, la Universidad de Almería tiene un apartado impresionante en materia de innovación, están siendo punteros y tenemos que hablar con ellos para establecer sinergias. Nosotros vamos a intentar empezar a dar soluciones a la gestión del plástico.

–¿Qué supone para Almería el bloqueo de esos 539 expedientes administrativos en materia medioambiental?-Eso supone un total 11.300 puestos de trabajo que se han quedado sin ponerse en marcha debido a los proyectos que se han quedado paralizados en Almería con el anterior gobierno regional. La mayoría de los proyectos se podrían realizar, a priori, y si no, hay que ayudarles a buscar una opción, una alternativa. Yo los he visto por encima y tienen posibilidad de salir adelante, hay de todo tipo, desde una ampliación de una almazara ecológica a cuestiones de energías renovables, que digo yo que vienen a preservar el medio ambiente. La estimación de inversiones la tenemos solamente para Andalucía y son 6.500 millones de euros para 4.300 expedientes, lo que supondría un total de 92.000 empleos.

–La campaña agrícola de este año está siendo comlicada...-El año ha sido muy irregular en ciertos productos. Tenemos un problema con los precios. El problema de la agricultura es que es muy fluctuante. Cuando hay una caída de precios, no hay una forma de contenerla y depende demasiado de factores externos como la climatología. Hay que poner en marcha varias cuestiones. La ley de la cadena agroalimentaria hay que darla una vuelta. Miguel Arias hizo una ley muy buena, que sirvió en su momento, y, por ejemplo, Francia le ha dado una vuelta a la situación bordeando a la competencia, que es la que nos evita estar con una ley de libre mercado y que nosotros podamos regular la cuestión de los precios. Además, tenemos que apoyar la unión a la hora de vender, así como impulsar la integración a través de OPFHs. Y hay otra cosa: los contingentes. Tenemos que tener un mayor y mejor control de los contingentes y los fitosanitarios; todos tenemos que trabajar con las mismas reglas y Europa tiene que posibilitar que todos los agricultores tengamos las mismas reglas a la hora de exportar e importar productos. Y las interprofesionales tienen que funcionar, pues no están solo para promocionar, también tienen un papel fundamental a la hora de gestionar estas situaciones de crisis de precios.