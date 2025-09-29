Agrupapulpí: calidad, sostenibilidad, innovación y proyección internacional

A empresa almeriense Agrupapulpí, especializada en la producción y exportación de frutas y hortalizas, volverá a estar presente en Fruit Attraction, la gran cita del sector que se celebra en Madrid y que cada año se consolida como un encuentro vital para las empresas agroalimentarias. La compañía llega al evento con el objetivo de reforzar sus relaciones comerciales, estar cerca de sus clientes, así como de crear nuevas oportunidades de mercado que le permitan seguir creciendo.

Fundada en 1981 en Pulpí (Almería), Agrupapulpí se ha consolidado como una de las empresas pioneras en la producción y comercialización de frutas y hortalizas en el sur y levante español. Lo que comenzó con el cultivo de tomates en el Levante almeriense es hoy un referente internacional, especializado en productos de hoja y sandías, con una firme apuesta por la calidad, innovación, sostenibilidad y diversificación.

La empresa está especializada en la producción de diferentes tipos de verduras, con la lechuga iceberg como su producto estrella. A ella se suman la romana, miniromana y cogollos, disponibles durante los doce meses del año. La gama se amplía con otros vegetales como apio, brócoli, coliflor, col savoy y col picuda, todos ellos cultivados bajo estrictos estándares de calidad.

En primavera y verano Agrupapulpí destaca también por sus cultivos de temporada. Entre finales de mayo y mediados de septiembre comercializa sandía sin semilla en distintas variedades (rayada, amarilla, negra y mini), además de melón amarillo, productos muy valorados en los mercados nacionales e internacionales.

Para garantizar un suministro constante, la compañía cuenta con cerca de 3.000 hectáreas productivas distribuidas en varias provincias (Almería, Murcia, Granada, Alicante y Albacete). Dispone de dos centros de manipulación de 14.000 m² cada uno, ubicados en Pulpí y Lorca, así como un semillero propio que asegura la trazabilidad, desde la semilla hasta el lineal. Además, un equipo humano y profesional de aproximadamente 1.300 trabajadores es pieza clave en el desarrollo y crecimiento de la compañía.

La apuesta por la calidad y la sostenibilidad es uno de los pilares de Agrupapulpí. La empresa ha implementado modernos sistemas de riego y estrictos controles de calidad en toda la cadena de suministro. Este esfuerzo le permite ofrecer productos de excelencia al mismo tiempo que respeta el entorno.

Como resumen de su filosofía, en la empresa repiten una idea clara: “El campo no regala nada, si lo respetas te cuida”.

El carácter exportador de Agrupapulpí es incuestionable: alrededor del 70 % de sus ventas se dirigen a Europa y Reino Unido, mientras que el 30 % restante se destina al mercado español. Sus principales destinos internacionales son Alemania, Reino Unido, Italia, Bélgica, Dinamarca, Francia y Holanda, aunque también llega a otros países del norte y este de Europa, como Noruega, Finlandia, Suecia, Polonia y Lituania.

Para mantener esta posición, la empresa colabora con cadenas de distribución y supermercados internacionales y participa activamente en ferias y eventos agroalimentarios, donde da a conocer sus productos y abre nuevas vías de negocio.

En la actualidad, Agrupapulpí forma parte de un grupo empresarial en el que también se integran Amaco, una de las mayores comercializadoras de fruta y verdura de Murcia, Natveg, también murciana, especialista en brócoli, coliflor, coles y calabaza y Fuencampo, empresa aragonesa líder en producción, envasado y comercialización de cebolla dulce.

El gran reto de la compañía es compatibilizar calidad, crecimiento, sostenibilidad e innovación en toda la cadena de valor. Agua y logística se presentan como factores clave, sin olvidar el compromiso con clientes, trabajadores, accionistas y con el entorno en el que desarrolla su actividad.

Como resumen de su estrategia, lo expresan con claridad: “Intentamos crecer cada año, diversificando y haciendo productos sanos y de muy buena calidad; el consumidor en general lo está apreciando cada vez más”