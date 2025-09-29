El alma de nuestra tierra

La agricultura es el motor económico que ha transformado un territorio árido como Almería en la despensa verde de Europa. Hablar de agricultura en Almería es hablar de progreso, de tecnología y de un modelo que ha sabido conjugar innovación, sostenibilidad y empleo. Pero también es hablar de tradición, de identidad transmitida de generación en generación, de sacrificio, de esfuerzo, en definitiva del alma de miles de agricultores que late bajo el plástico de los invernaderos.

Por eso, en el Ayuntamiento de Almería estamos tan comprometidos con el campo almeriense, desarrollando desde el Área de Agricultura un papel en apoyo al sector mucho más profundo de lo que a menudo se percibe. Nuestro compromiso con la sostenibilidad hídrica, a través de proyectos como los de los terciarios de las EDAR de El Bobar y El Toyo para reutilizar hasta 16hm3 de aguas regeneradas, fruto de la colaboración con la Junta de Andalucía, es una respuesta directa a uno de los grandes retos de nuestro tiempo: la sequía, garantizando agua para miles de hectáreas de la Vega.

En paralelo, las inversiones en caminos rurales y la modernización de infraestructuras agrarias facilitan la vida diaria de los agricultores y refuerzan nuestra competitividad. No se trata de gestos aislados, sino de una estrategia integral que incluye ayudas directas, la colaboración con la Universidad y centros de investigación, y hasta la incorporación de prácticas medioambientales pioneras en la propia ciudad, como la lucha biológica contra plagas.

En los últimos nueve años hemos asfaltado o mejorado más de 215 kilómetros lineales de caminos rurales en el término municipal, con una inversión superior a los 7,5 millones de euros gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía y de la Diputación; hemos señalizado las cortijadas para facilitar el acceso a las mismas y cuando lean estas líneas es muy probable que ya hayamos adjudicado la segunda fase de la iluminación de caminos rurales, en concreto en el Paraje Ferris, en La Cañada, donde vamos a invertir en torno a doscientos mil euros para iluminar cerca de 4 kilómetros.

Y desde 2018 los agricultores no tienen que pagar las tasas en concepto de licencia de obras y licencia de utilización para la construcción de explotaciones agrícolas o para realizar mejoras en las ya existentes, lo que implica un ahorro por hectárea para el agricultor que quiera instalarse en el municipio o mejorar su explotación de unos dos mil euros.

Son inversiones que, aunque no siempre acaparen titulares, tienen un impacto directo en la vida cotidiana del campo: facilitan el transporte de mercancías, mejoran la seguridad y ahorran tiempo y costes.

No menos importante es la colaboración con las empresas, cooperativas o colectivos profesionales asentados en nuestro término municipal o con los centros de innovación como la Universidad de Almería, la Fundación Tecnova, Hispatec, Cajamar o el Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA). Desde ahí se impulsa la agricultura de precisión, la biotecnología aplicada y la digitalización del sector. Porque si algo ha demostrado el modelo almeriense es que no basta con producir más; hay que producir mejor, con menos recursos, garantizando sostenibilidad y calidad.

Incluso en el ámbito urbano, el Ayuntamiento está alineado con esta filosofía agrícola. La liberación controlada de insectos beneficiosos en parques y jardines forma parte de una campaña innovadora de gestión natural de plagas que demuestra que la agricultura y la biodiversidad no se queda en los invernaderos, sino que impregnan la propia ciudad.

Como se puede ver, el respaldo del Ayuntamiento a la agricultura no es un mero discurso. Se traduce en acciones tangibles y necesarias porque Almería no puede entenderse sin su campo y ahora que comienza una nueva campaña arrastrando viejos problemas, como la competencia desleal de terceros países, especialmente Marruecos; la sequía; el reto tecnológico; el relevo generacional; la virosis; los aranceles o los altos costes de producción, entre otros, el campo necesita sentirse arropado por las administraciones, comenzando por la local. Porque el futuro de nuestra tierra se construye de la mano de quienes la cultivan cada día.