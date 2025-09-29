AlVelAl: una apuesta decidida por la agricultura regenerativa

La agricultura regenerativa representa un paso adicional sobre la agricultura ecológica puesto que busca restaurar y mejorar la salud del suelo, la biodiversidad y los ciclos naturales. Sus prácticas están diseñadas para regenerar el capital natural de los ecosistemas agrícolas, promoviendo la resiliencia de los sistemas productivos frente a los crecientes desafíos ambientales. Así, la agricultura regenerativa constituye una herramienta clave para mitigar el cambio climático y reducir la huella de carbono. Adicionalmente genera un positivo impacto social al contribuir a la revitalización de las economías rurales y el tejido relacional comunitario. A pesar de todas estas virtudes, la apuesta por la agricultura regenerativa aún se encuentra en sus albores.

Uno de los escasos ejemplos de su implementación práctica se encuentra en la asociación AlVelAl. Territorialmente esta asociación se circunscribe al Altiplano Estepario situado entre las provincias de Almería, Granada y Murcia. Un área caracterizada por un clima semiárido y una escasa disponibilidad de recursos hídricos, que estaba amenazada por graves y crecientes problemas de recesión económica, despoblación, envejecimiento, desertificación, abandono de tierras y pérdida de biodiversidad. El germen de esta asociación estaba en un grupo de agricultores que tenían la aspiración de mejorar su situación personal a la vez que contribuían a la de su territorio.

Con estos mimbres en el año 2015 se constituyó la asociación AlVelAl con el objetivo de desarrollar e implementar un modelo de agricultura regenerativa basado en el modelo de los 4 retornos (capital natural, económico, social e inspiración) y 3 zonas (natural, combinada y económica) de la Fundación Commonland (una entidad internacional dedicada a restaurar ecosistemas a gran escala). Se trataba de una apuesta a largo plazo ya que pretendía conseguir la regeneración medioambiental, social y financiera de este territorio en un horizonte temporal de veinte años. Y se trataba de una apuesta que ponía el foco en el cuidado del suelo, el uso eficiente del agua, la conservación de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades rurales.

La puesta en marcha de la agricultura regenerativa entre los agricultores asociados a AlVelAl se concreta en prácticas como la reducción de la labranza; el triturado de los restos de poda; el aporte de enmiendas orgánicas; la siembra de abonos verdes; la implementación de cubiertas vegetales; correcciones hídricas y cosecha de agua; mantenimiento de sistemas tradicionales de acequias, terrazas y albarradas; mantenimiento de linderos, setos e islas de biodiversidad; integración de ganadería extensiva en cultivos leñosos; y el establecimiento de policultivos acuñando el concepto holístico de “almendrehesa” u “olivodehesa”.

La asociación orienta a los agricultores que apuestan por la restauración de fincas agrícolas con suelos degradados o erosionados, a través de técnicas agrícolas regenerativas de suelo y paisaje. Ofrece talleres formativos, acompañamiento, asesoramiento técnico y demostración garantizando así una transmisión del conocimiento abierta y solidaria. También trabaja en la identificación de casos de negocio con potencial restaurador en todo el territorio y en la creación de empresas 4 Retornos para la comercialización de productos regenerativos de paisaje. De la misma manera apoya al tejido emprendedor a través de la creación de redes y ayuda económica a ideas empresariales sostenibles y de alto impacto restaurador.

AlVelAl ha impulsado empresas para la comercialización de productos ecológicos y regenerativos de paisaje. En ellas se priorizan canales cortos y directos de comercialización, reduciendo intermediarios y fortaleciendo el vínculo entre el productor y el consumidor. Entre ellas estarían Almendrehesa, dedicada al procesamiento y la venta de almendras de alta calidad y otros productos obtenidos en fincas ecológicas y regenerativas. Hábitat, empresa creada para la extracción, embotellado y comercialización de aceite de oliva virgen extra producido bajo manejo agrícola ecológico y regenerativo de paisaje. O el caso de AlVelAl Foods, que es la primera comercializadora de productos ecológicos y regenerativos de paisaje online de Europa y que surgió para apoyar en la comercialización a los productores asociados bajo técnicas agrícolas regenerativas de suelo y de paisaje.

El caso de AlVelAl puede servir de referente a otros territorios que quieran apostar por la agricultura regenerativa ya que su brillante trayectoria está poniendo de manifiesto que es posible regenerar el territorio, fortalecer el tejido social rural y aportar valor económico sin renunciar a la sostenibilidad ambiental. Entre sus grandes retos estratégicos está realizar un análisis riguroso de su estructura de costes y beneficios para demostrar su rentabilidad económica, porque como se indica en la jerga de los economistas, “no se puede ser verde teniendo números rojos”.