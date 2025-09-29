Andalucía: alimentando el futuro

Andalucía preserva una herencia gastronómica milenaria que proyecta al mundo con orgullo, calidad y visión de futuro. Su cocina, emblema vivo de la dieta mediterránea y considerada una de las más saludables del planeta, representa sin embargo mucho más que una forma de alimentarse: es una forma de vivir, una cultura.

En nuestra tierra, tradición y e innovación conviven con naturalidad y, en la agroindustria, este binomio da lugar a una oferta alimentaria que, manteniendo su esencia, da respuesta eficiente a los mercados mundiales con productos de calidad, innovadores y que apuestan por la sostenibilidad.

De hecho, cerramos 2024 viviendo la que es, hasta la fecha, la mejor época de la agroindustria andaluza en el exterior, con cifras de exportaciones históricas desde que existen datos homologables (1995): más de 40.100 millones, de los que 15.700 corresponden al sector agroalimentario. Y la tendencia se mantiene, ya que Andalucía alcanzó en los primeros cinco meses del año los 18.200 millones de euros en exportaciones totales y un superávit de su balanza comercial con el exterior de 1.066 millones.

Son datos que refuerzan a Andalucía como la comunidad líder en exportaciones a de alimentos y bebidas de España, cuarto país en ventas de Europa, con más de uno de cada cinco euros que nuestro país vende al mundo. Un liderazgo cuantitativo que también es cualitativo, toda vez que vez que no sólo crecemos en Europa (+9,3%), sino que se diversifica con más fuerza hacia otros continentes: Asia (+24,1%), África (+32%), América (+37%) y Oceanía (+117%). Este complejo agroalimentario no sólo genera riqueza, sino también empleo y cohesión territorial por todas las comarcas de Andalucía. No en vano fueron las ocho provincias las que crecieron en sus exportaciones en 2024, siete de ellas alcanzando récord en sus ventas.

Andalucía es líder mundial de producción y ventas de aceite de oliva, con Jaén, Córdoba, Málaga y Sevilla como protagonistas, también de aceitunas de mesa. Somos líderes en hortalizas, con Almería a la cabeza, y en frutas, con Huelva como líder. A ello se suman nuestros productos estrella de la más alta calidad, como los ibéricos, el atún rojo de almadraba, los subtropicales de Granada o los vinos de Jerez, Málaga y Montilla-Moriles. Su simple mención, más allá de las magnitudes económicas, nos habla de todo un mundo de sabores, olores y experiencias que se producen, recogen o cultivan con esmero y cariño.

Cada uno de estos productos, de estos tesoros de nuestra tierra, refleja también el compromiso de Andalucía con la producción ecológica, que crece año tras año, consolidando a nuestra tierra como un referente en la agricultura sostenible. Todos ellos llevan la Marca Andalucía más allá de nuestras fronteras, conquistando paladares en los cinco continentes. Estos resultados no son fruto del azar, sino del trabajo continuado de un tejido empresarial exportador altamente competitivo que sabe competir con eficacia en el mundo, pese a los vaivenes de los mercados y las tensiones de precios.

Más de 4.000 empresas andaluzas exportaron alimentos y bebidas en el último año, de las cuales más de la mitad, 2.055, alcanza la categoría de exportadora regular (al menos cuatro años seguidos exportando). Un corpus exportador estratégico que creció el año pasado un 6,3% respecto a 2023, y que acaparó el 94% de las ventas.

En este impulso empresarial, Andalucía TRADE ha desempeñado un papel clave, prestando servicios de internacionalización el pasado año a 1.007 empresas, a través de 432 acciones. Hablamos de una cifra equivalente a la mitad de las exportadoras regulares, lo que habla claramente de la confianza de las empresas andaluzas en las estrategias y servicios que el Gobierno andaluz pone a su disposición para crecer en el mundo.

Pero no nos quedamos ahí: mantener e incrementar el liderazgo requiere esfuerzos para desarrollar los proyectos empresariales e innovación, y eso sólo es posible si va acompañado de políticas públicas firmes que respalden a las empresas. Desde la Junta de Andalucía, a través de Andalucía TRADE, hemos dado respuesta a una demanda histórica de las empresas andaluzas, crear una ventanilla con las tres primeras líneas de ayudas, dotadas con 244 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos (FEDER), con el objetivo de movilizar una inversión total cercana a los 500 millones. En un año desde su puesta en marcha, estas líneas han permitido incentivar más de 300 proyectos empresariales, con ayudas por valor de más de 85 millones de euros, que suponen una inversión comprometida de más de 185 millones. Y lo hemos hecho con una gestión eficiente, otorgando a las empresas un horizonte de certeza a la hora de abordar sus proyectos empresariales.

Pero la importancia de nuestro sector exterior merece más. Por ello, hemos creado un nuevo modelo de apoyo a la internacionalización para las empresas en el que a los servicios altamente valorados se uniese un apoyo decidido a la diversificación y un apoyo directo para financiar la promoción de nuestras pymes en el mundo. Para lo primero, hemos incrementado hasta 75 países los mercados en los que damos servicios: la Red Andalucía TRADE Internacional, llegando por primera vez a los cinco continentes. Son 12 más que en 2022 y 27 más que en 2019.

Para lo segundo, hemos aprobado una novedosa Orden de apoyo a la internacionalización y el comercio exterior, dotada con más de 11,5 millones de euros hasta 2027, para financiar la presencia en ferias internacionales, misiones comerciales y agendas individuales de las empresas en el mundo.

Entre servicios e incentivos al comercio exterior, este nuevo modelo suma más de 63 millones hasta 2027, que el Gobierno andaluz moviliza para impulsar a nuestras empresas en el mundo. Y todo ello, con la gestión eficiente y plazos ciertos que Andalucía TRADE está demostrando, generando confianza en las empresas.

En definitiva, el futuro del agroalimentario andaluz pasa por seguir apostando por la calidad, la innovación, la sostenibilidad y la apertura al mundo, consolidando un modelo económico sólido y competitivo. Un modelo en el que la colaboración público-privada ya es una realidad, gracias al trabajo conjunto con Andalucía TRADE como instrumento del Gobierno andaluz, que hoy actúa como aliado estratégico de nuestras empresas agroalimentarias, acompañándolas en su crecimiento para seguir alimentando el futuro.