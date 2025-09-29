Anecoop crea junto a sus socios la ruta a la agricultura del futuro

El sector agroalimentario se enfrenta a uno de los mayores retos de su historia: evolucionar hacia un modelo sostenible, resiliente y alineado con las normativas ambientales y sociales actuales.

En este contexto, durante el ejercicio 2024-2025, Anecoop ha desarrollado junto al departamento de I+D+i de Kiwa España el Observatorio de Sostenibilidad de Anecoop, un espacio de referencia y acción para la transición de sus socios hacia un modelo agroalimentario sostenible.

Su misión es servir como sistema integral de análisis y monitoreo del impacto en los tres ámbitos de la sostenibilidad: ambiental, socioeconómico y de buen gobierno (ASG).

A través de la identificación y evaluación de tendencias clave en sostenibilidad, el Observatorio proporciona a los socios de Anecoop información basada en datos, que les permita tomar decisiones estratégicas y adaptarse a un entorno cambiante con agilidad y eficiencia.

El Observatorio no solo recopila información, sino que la estructura de manera coherente, facilitando su interpretación y aplicación práctica. Mediante el empleo de metodologías avanzadas, transforma los datos en conocimiento útil, asegurando que las estrategias de sostenibilidad sean precisas, medibles y adaptadas a la realidad del sector agroalimentario.

Esta iniciativa permite a las cooperativas anticiparse a los retos ambientales y normativos, optimizar sus procesos productivos y fortalecer su competitividad en el mercado.

En Almería son ya tres cooperativas las que se han sumado al Observatorio y trabajan junto a su equipo técnico: la roquetera Hortamar, que inició su participación en el proyecto piloto, Coprohníjar y Grupo Ecoinver.

La iniciativa cuenta con tres pilares fundamentales: el centro de documentación y análisis; el espacio de datos; y el Campus de Sostenibilidad, un programa formativo que capacita a los profesionales de las entidades socias de Anecoop en estrategias sostenibles.

En definitiva, funciona como una plataforma integral que combina investigación, análisis de datos y formación para asegurar la toma de decisiones basadas en evidencias. Porque, tal como afirma la directora de Calidad y Sostenibilidad de Anecoop, Mari Carmen Morales: "Los datos, sin un plan de acción, son irrelevantes”.