Año para reafirmar el compromiso con la lucha integrada y el control biológico

Siempre es difícil analizar una campaña hortícola en Almería, confluyen múltiples factores que es necesario observar tales como la climatología, la situación fitosanitaria de los cultivos y la evolución de los mercados, pero podemos afirmar que ha sido una campaña razonablemente buena y en la que hemos reafirmado el compromiso con la lucha integrada y el control biológico como las mejores herramientas que nos han hecho ganar un enorme prestigio en los mercados internacionales.

En esta campaña hemos tenido, por una parte, problemas importantes en materia de sanidad vegetal con la presencia del Trips parvispinus, así mismo también la situación climatológica, aunque se han mantenido temperaturas suaves, ha habido graves incidencias como la granizada que sufrimos en otoño que dañó miles de hectáreas, y que obligó a los productores a realizar reparaciones inmediatas para poder seguir con la cosecha. Agricultores para los que desde la Consejería se han puesto a disposición distintas lineas de ayuda y para los que seguimos solicitando una rebaja fiscal. Los motivos están mas que justificados y así se ha remitido al Ministerio de Agricultura.

Estos son factores que han afectado negativamente a nuestras producciones, pero por otra parte, y en positivo, los mercados nacional y europeo, se han comportado de manera favorable y muy consistente durante todo el año, excepto en determinados momentos muy puntuales y en productos concretos como la berenjena y el calabacín. Durante estos días de precios bajos se ha activado la extensión de norma, una herramienta muy buena que la Consejería de Agricultura puso a disposición de la interprofesional, por un periodo muy corto y el precio se ha recuperado sin problema.

En general, ha habido una alta demanda de hortalizas frescas lo que nos ha llevado a una situación de precios muy positiva tanto en pimiento, tomate, pepino y también en berenjena y calabacín. En cultivos de primavera de melón y sandía, aunque todavía queda por cosechar en el levante almeriense, hemos de decir que los precios se han comportado bien y que la calidad ha sido alta, una excelente noticia ya que los dos años anteriores no habían sido buenos.

En el aspecto fitosanitario, como ya hemos indicado, la incidencia de pulgón, araña roja y thrips ha provocado que en una parte importante de los invernaderos de pimiento se hayan visto afectado los rendimientos, no obstante se ha podido recuperar una buena parte de los ingresos gracias a las buenas cotizaciones de precios en este cultivo.

Estamos finalizando la elaboración del análisis de los datos de la campaña 24-25 y todo apunta a que esta campaña va a ser una de las mejores de la horticultura almeriense, donde con toda probabilidad llegaremos a una facturación de 4.500 millones de euros. Hace unas semanas el Consejero de Agricultura ya adelantó esta cifra, y que con la industria auxiliar, el sistema hortícola almeriense facturará en conjunto más de 6.000 millones de euros. No olvidemos que Almería produce el 7% de las frutas y hortalizas que se comercializan en Europa, unos datos que nos sitúan por delante de países como Alemania o Grecia. Y eso, ocupando algo menos del 5% del territorio de la provincia.

Si analizamos los precios en origen de las hortalizas también comprobamos que ha habido un aumento importante del precio medio con respecto a 2024, los primeros datos apuntan a un precio de 0,90 / kg, lo que supone un aumento de 12,90 % € sobre la pasada campaña. El pimiento ha obtenido una media de 1,21 /Kg, un incremento del 15, % con € respecto a la campaña pasada y tomate con 0,92 /Kg un incremento de 3 % más. €

Las previsiones esperan para esta campaña una producción en torno a los 4 millones de toneladas, con un 2,4% más que en la campaña pasada, por producto cabría destacar pimiento con 913 mil toneladas, seguido de tomate con 768 mil toneladas estimadas. Con respecto al valor de comercialización se espera que supere, como hemos indicado, los 4.500 millones de euros, los productos que mejor comportamiento han tenido esta campaña, pimiento con 1.409 M (+23%) y tomate con 876 M (+14 %).

Si analizamos los datos de exportaciones, también observamos datos positivos, hasta Abril, el aumento del total de la facturación del 17 % y en el precio de exportación se mantiene un aumento de 9 % y en cuanto a las toneladas exportadas un 7% más.

No podemos olvidar los costes de producción que siguen aumentando, no tanto como en los años posteriores a la pandemia, pero sí a un ritmo sostenido, esto efectivamente es un reto para los agricultores, porque a pesar de que los precios de cotización aumentan, también tienen que hacer frente a un importante aumento de los costes de producción.

Es necesario resaltar que durante esta campaña se ha dado entre todo el sector hortícola de Almería un nuevo y renovado impulso hacia el control biológico y la producción integrada. Es sabido que, Almería es la zona de mayor producción de hortalizas con control biológico en el mundo con sus más de 28.000 hectáreas. En esta campaña se ha planteado el reto de consolidar lo ya conseguido y continuar aumentando la superficie, manteniendo el control biológico como la principal estrategia en el control de plagas y enfermedades en la producción de hortalizas, aunque pueda también ir acompañado de otras medidas y herramientas de control, necesarias para el mantenimiento de una buena situación fitosanitaria en los cultivos.

El control biológico ha dado a la producción hortícola de Almería una fortaleza y una reputación en los mercados que nos ha posibilitado en los últimos años unos niveles de exportación crecientes y una consistencia que ha facilitado poder competir con producciones de países terceros. Muchos de nuestros clientes eligen el producto de Almería por su calidad, por su seguridad alimentaria, por su capacidad logística y su perfecta distribución al último rincón de Europa.

Así mismo, la Delegación de Agricultura ha desarrollado un plan desde principios de campaña consistente en distintas estrategias: se han reforzado las actuaciones en el ámbito de los controles del denominado Compromiso Verde, donde se revisa el adecuado manejo de los restos vegetales con el objeto de que no sean una fuente de dispersión de ésta y otras plagas y que no contribuyan al incremento de sus poblaciones, por otra parte, se ha aumentado también el control en semilleros con el objeto de que las plántulas lleguen a las explotaciones agrícolas libres de plagas y enfermedades.

Se han realizando numerosas reuniones de trabajo durante esta campaña con diferentes agentes relacionados con la horticultura protegida con la finalidad de poder establecer la mejor estrategia posible para combatir la plaga de cara a la próxima campaña.

Todas las medidas fitosanitarias que han sido planteadas en estas reuniones y han sido contrastadas su efecto beneficioso han sido publicadas y actualizadas en la web de la RAIF (Red de Alerta e Información Fitosanitaria de Andalucía) de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, y se actualizarán otras en la medida que sean de probada eficacia.

No quiero olvidarme del apoyo en la gestión de las ayudas al sector hortícola que desarrolla la Delegación de Agricultura, han sido 70 millones de euros en 2024, el 50% de una inversión de 140 millones, que ha sido dirigidos a la mejora de estructuras, a maquinaria de manipulación, robotización, control de calidad, medidas agroambientales, investigación etc, que dan un impuso tecnológico de primer nivel a nuestro sector hortícola.

El sector demuestra una campaña más su capacidad productiva y comercial para proveer a los millones de consumidores europeos de frutas y hortalizas frescas durante todo el año. Se prevé para la campaña 2025-26 un cierto retraso en la plantación de los cultivos probablemente de dos semanas lo que incidirá a su vez un pequeño retardo en las producciones, pero dependerá de la situación climatológica en los meses de noviembre, diciembre y enero.

Podemos decir que a pesar de distintas incidencias y algunos factores adversos, ha sido una buena campaña, y en la que el mercado nacional y el europeo se han comportado favorablemente en las liquidaciones de precios, ha habido una fuerte demanda de nuestras hortalizas y esto es un punto de partida muy positivo para la próxima. Finalmente quiero felicitar a todos, agricultores, cooperativas y empresas por el excelente trabajo realizado, es lo que nos ha permitido conseguir nuestros objetivos.