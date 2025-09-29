Apoyo a cultivos alternativos al olivar para diversificar la economía agraria

Si por algo es conocida mundialmente la provincia de Jaén es por su olivar y su aceite de oliva. No en vano, somos los principales productores de oro líquido tanto en cantidad como en calidad, un liderazgo del que nos sentimos muy orgullosos porque este alimento tiene múltiples y demostradas bondades saludables, es uno de los ingredientes principales de la Dieta Mediterránea, mejora cualquier plato y, además, su cultivo contribuye a la lucha contra el cambio climático, argumentos que están posibilitando que el aceite de oliva conquiste cada vez más cocinas y restaurantes en todo el planeta.

Solo en la provincia de Jaén contamos con más de 70 millones de olivos, por lo que este árbol jalona prácticamente todos nuestros rincones y caracteriza de una forma singular y única nuestro paisaje. El cultivo del olivar está muy presente en nuestra tierra y es uno de los pilares de nuestra economía, pero Jaén cuenta con otros recursos agrarios que también debemos explorar y explotar, de ahí que desde la Diputación Provincial llevemos tiempo trabajando en la diversificación agrícola de la provincia favoreciendo la implantación de cultivos leñosos alternativos al olivar.

Hace algo más de una década que comenzamos a trabajar en esta diversificación agrícola que ya está dando frutos de cara a mitigar la dependencia que nuestra tierra tiene del sector oleícola. En este tiempo, productos como el pistacho o la almendra se han comenzado a asentar en nuestros campos, entre otras cuestiones porque la climatología es propicia, no coinciden temporalmente con la recolección de la aceituna y, además, precisan de una maquinaria similar a la necesaria para cuidar el olivar, con lo cual la inversión que están teniendo que hacer nuestros agricultores y agricultoras es mínima.

Para lograr este objetivo, la Diputación ha venido convocando ayudas destinadas a impulsar explotaciones agrarias alternativas al olivar, que generan también empleo y riqueza en nuestros pueblos y ciudades. Sin ir más lejos, en los últimos cinco años hemos concedido más de un millón de euros a cerca de 520 productores, que han invertido una cifra superior a los 3,7 millones de euros para poner en marcha sus plantaciones, básicamente de frutales de cáscara como el almendro y el pistacho, pero también de vid, nogales, higueras o encinas.

Este respaldo económico ha sido clave para que la superficie dedicada a estos cultivos se incremente notablemente en la provincia de Jaén en los últimos años, rondando las 6.500 hectáreas de almendros y las 1.000 de pistacheros, repartidos estos últimos por más de una veintena de municipios jiennenses. La producción de almendras superó en 2024 las 1.300 toneladas, un 38% más que el ejercicio anterior, unas cifras que han sido incluso mayores en el pistacho, que en solo dos años ha duplicado su producción hasta alcanzar 110 toneladas, que se comercializan en países como Italia, Alemania, Austria y Francia, Reino Unido y pequeños comercios nacionales. Una producción que, además, se espera que para 2026 rebase las 300 toneladas porque estas plantaciones requieren casi una década para alcanzar la madurez y producir al máximo de su capacidad.

De esta forma, las ayudas otorgadas por la Diputación –a las que se ha sumado el apoyo al desarrollo del sector pistachero a través de la asociación Appistaco, encargada de dinamizar en nuestra provincia su implantación– han contribuido considerablemente a la expansión de estos cultivos alternativos al olivar en muchos municipios de la provincia, por lo que han pasado de ser residuales a tener grandes expectativas de aumentar las explotaciones, la producción y su comercialización.

Este esfuerzo por diversificar la agricultura en nuestra provincia también ha quedado patente en otra de nuestras grandes iniciativas, como es Degusta Jaén. Bajo el paraguas de esta estrategia para potenciar la industria agroalimentaria jiennense, cada año llevamos a cabo mercados locales con el objetivo de que se consuman y comercialicen en nuestros pueblos y ciudades alimentos de calidad que se cultivan ancestralmente en nuestros campos y huertas, como la cereza o la breva fundamentalmente.

Dos productos en los que el territorio jiennense es un referente. No hay que olvidar que Jaén es la principal productora de cerezas en Andalucía y la tercera provincia de España, con más de 1.300 hectáreas dedicadas a este cultivo y una producción de alrededor de 800.000 kilos para este año centrada en dos municipios principalmente: Castillo de Locubín y Torres. En cuanto a la breva, es la localidad de Jimena la que concentra la producción de esta fruta de verano cada vez más demandada en mercados gourmet y de la que en 2025 se prevé una cosecha superior a los 50.000 kilos.

En definitiva, creo que podemos estar moderadamente satisfechos de los pasos que estamos dando para diversificar la actividad agraria provincial, que sigue y seguirá estando marcada por la omnipresencia del olivar, que es el pegamento de la población en el medio rural, pero que progresivamente se está abriendo a otros cultivos alternativos que contribuyen a enriquecer la economía jiennense y generan complementos de renta para nuestros agricultores.