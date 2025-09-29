El Ayuntamiento de Almería acompaña al campo en la edición más almeriense de Fruit Attraction

Si Almería Ciudad fuese un sabor sería, sin ninguna duda, el del tomate. Pero no uno cualquiera porque el buen gusto que dan la experiencia, la tradición, la innovación y la ciencia, después de más de 80 años cultivando esta hortaliza roja, verde, lisa o asurcada en nuestro municipio, no es fruto de la casualidad ni de la improvisación

La fuerza de la agricultura en la capital, tercer municipio en extensión agrícola de la provincia, con más 3.000 hectáreas de invernaderos solares, la mayoría dedicadas al tomate en sus múltiples variedades, nos llevan a reconocer su enorme protagonismo. Desde La Cañada hasta Cabo de Gata, pasando por Retamar o El Alquián, aquí hay mucho tomate y muy bueno, de hecho, Almería Ciudad cuenta con la única denominación territorial reconocida de España para tomate, la Indicación Geografía Protegida Tomate La Cañada. En toda Europa sólo hay otro reconocimiento igual para el tomate de Sicilia, en Italia. Podemos sentirnos orgullosos. Y nuestro tomate Raf es un emblema de la mejor gastronomía española.

El sabor y textura de nuestros tomates están avalados por los paladares más exigentes, los chefs más destacados y los mejores restaurantes del mundo y ahora va a ser reconocido también en Fruit Attraction 2025 como producto estrella de esta edición, con un programa de actividades que girará en torno a su valor nutricional e impacto económico a través de mesas redondas, degustaciones, demostración de cultivos o análisis del mercado.

Con estos argumentos, la presencia de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y del concejal de Agricultura, Juanjo Segura, en Fruit Attraction no es un mero acto protocolario: es decirle al agricultor que su esfuerzo tiene respaldo institucional y que su futuro no depende únicamente de las reglas del mercado, sino también de un compromiso público decidido.

“Un año más, el Ayuntamiento de Almería quiere arropar a nuestros agricultores en el escaparate más influyente para las frutas y hortalizas, que este año tiene más acento almeriense que nunca al ser el tomate el producto estrella, para reividicarnos no solo como el primer productor y exportador hortofrutícola de España, muy por delante de Murcia y otros territorios como Alicante, Canarias o Cataluña, sino también para reafirmar lo que ya sabemos: que nuestros productos son sinónimo de calidad, sostenibilidad y seguridad alimentaria”, afirma la regidora.

El tomate es la hortaliza más consumida en todo el mundo y tiene en la provincia almeriense y, especialmente, en su capital uno de los epicentros más importantes. Según datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía correspondientes a la campaña 23/24, el tomate ocupa más del 86,3 por ciento de la superficie invernada en el término municipal de Almería (2.308 hectáreas), con 204.754 toneladas producidas, el 78,2 por ciento del total de la producción de frutas y hortalizas, y un valor de comercialización de 228 millones de euros..

Oro rojo y verde

Almería ha sabido encontrar su oro rojo y su oro verde gracias al trabajo de generaciones. De aquellos primeros tomates entre cañizos y enarenados, tan característicos, se ha pasado a contar con cultivos protegidos mediante modernos invernaderos solares. Y es que Almería ha sabido dominar los elementos para hacerse fuerte en la ventana en la que tradicionalmente no se cultivaban tomates en Europa, concentrando su producción de otoño a primavera, logrando que hoy esté reconocido que los mejores tomates son los de invierno.

La variedad con más fama por su sabor es el Raf, que ya lleva más de 50 años cultivándose desde La Cañada hasta Níjar, pero lo hay también en rama, pera, rosa, cherry, cóctel, ensalada, negro... Porque tomates los hay de todas las formas y colores. Además, cada año aumenta la superficie declarada en ecológico, fruto del compromiso con la sostenibilidad de nuestros agricultores.

En el término municipal de la capital se cultivan cada año más de 200 millones de kilos de tomate, que se comercializan en el mercado nacional y en el conjunto de Europa. Aquí se asientan las principales empresas y cooperativas agroalimentarias, como Casi, Unica, Biosabor, Vegacañada-Agroponiente, Agrupalmería o Grupo Caparrós, entre otras, y nuestros tomates viajan a diario hasta Alemania, Holanda, Francia, Reino Unido, Polonia o destinos más alejados como Suecia, Noruega y Finlandia. En todos estos países se reconoce su calidad, sabor y seguridad alimentaria.

Un Ayuntamiento muy agro Las noticias sobre las inversiones municipales en el campo no suelen acaparar grandes titulares en los medios de comunicación, pero sí tienen un impacto directo en la vida cotidiana de los agricultores. El Ayuntamiento de Almería no solo cuenta con un Área de Agricultura que mantiene un contacto muy cercano con el agro en todas sus vertientes, sino que tiene una implicación directa en aspectos fundamentales como el agua, ampliando, en colaboración con la Junta de Andalucía, los terciarios de las EDAR de El Bobar y El Toyo para reutilizar hasta 16hm3 de aguas regeneradas, o mejorando los caminos rurales por los que salen los productos, con más de 215 kilómetros lineales rehabilitados en los últimos años en el término municipal y una inversión superior a los 7,5 millones de euros gracias a la ayuda también de la Junta de Andalucía y de la Diputación. A ello se suma la señalización de cortijadas para facilitar el acceso a las mismas o la iluminación de caminos, cuya segunda fase, que llevará alumbrado público a cerca de cuatro kilómetros en el Paraje Ferris, de La Cañada, donde se van a invertir en torno a doscientos mil euros, está a punto de adjudicarse. No se trata de gestos aislados, sino de una estrategia integral que incluye también ayudas directas, como la exención de tasas en concepto de licencia de obras y licencia de utilización para la construcción de explotaciones agrícolas o para realizar mejoras en las ya existentes, lo que implica un ahorro por hectárea para el agricultor que quiera instalarse en el municipio o mejorar su explotación de unos dos mil euros, y el impulso a la innovación tecnológica en colaboración con la Universidad y centros de investigación. Como se aprecia, el respaldo del Ayuntamiento capitalino a la agricultura no es un mero discurso, se traduce en acciones tangibles y necesarias porque Almería no puede entenderse sin su campo, que debe sentir muy cerca el apoyo su administración más cercana.

Pero Almería no sólo produce los mejores tomates, también aporta conocimiento y tecnología al resto del mundo. Entidades como Coexphal, Tecnova, Cajamar, Hispatec, la Universidad de Almería o el Parque Científico-Tecnológico (PITA) son fundamentales a la hora de diseñar nuevas variedades, mejorar los métodos de cultivo y hasta las estructuras de invernaderos y en torno al sector productor se concentra una potente industria auxiliar que ya aporta soluciones a la agricultura de todo el planeta.

Aunque no todo brilla como el tomate. Nuestros productores tienen retos importantes a los que hacer frente. El primero es defenderse de la competencia desleal de países terceros y estamos en un momento clave para que desde Bruselas se legisle pensando en nuestros agricultores, pero también tienen que afrontar los cada vez más elevados costes de producción, los aranceles, la sequía, el reto tecnológico, el relevo generacional o la virosis.

“Estoy segura de que nuestras empresas y agricultores sabrán cómo producir más y mejor utilizando menos recursos, encontrar nuevas variedades resistentes al cambio climático, incrementar el consumo mediante la introducción de especialidades y apostando por el sabor. Y para ello tienen que sentir también la cercanía de las administraciones y, desde luego, el Ayuntamiento de Almería va a estar ahí, junto a sus agricultores y a la industria agroalimentaria, apoyando a un sector que es fundamental para el desarrollo socioeconómico del municipio y para el bienestar de los almerienses, concluye la alcaldesa.