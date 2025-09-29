Biodiversidad y control biológico, una auténtica revolución verde

En apenas tres décadas, Andalucía ha pasado de ser un territorio que alberga una agricultura intensiva tradicional a convertirse en un referente europeo de agricultura sostenible y eficiente con una serie de prácticas respetuosas con el medio ambiente.

Entre ellas destaca el control biológico de plagas, que ha sido y sigue siendo una de las claves de esta transformación: una estrategia que no solo protege los cultivos, sino que preserva la salud de productores, consumidores y del entorno, y en el que desde HORTYFRUTA hemos puesto un gran empeño en fomentar y difundir.

Justamente, este año la campaña I Love Bichos ha cumplido 10 años. Una campaña que nació con el propósito de divulgar entre los productores andaluces lo importante que es apostar por el control biológico de plagas y en la que están implicadas las empresas de fauna auxiliar, centros formativos, educativos y de investigación, semilleros, asociaciones de productores y las administraciones, entre las que destaco el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía.

Un aniversario que nos da pie a reflexionar sobre lo que se ha avanzado en esta materia, en la necesidad de seguir apostando por esta forma de manejar nuestros cultivos si queremos que nuestra agricultura siga destacando.

Una evolución imparable

Los inicios no fueron sencillos: las primeras sueltas de insectos auxiliares se remontan a los años noventa, cuando productores y técnicos comenzaron a buscar alternativas a los fitosanitarios de síntesis química. Desde entonces, la apuesta ha sido clara: reducir residuos químicos, garantizar alimentos más saludables y abrir mercados cada vez más exigentes.

Y esa apuesta clara por la innovación y la evolución hacia métodos más sostenibles ha llevado a nuestras frutas y hortalizas andaluzas a los niveles de calidad y sostenibilidad que hemos alcanzado hoy en día.

Además, actualmente, el sector hortofrutícola andaluz trabaja en dar un paso más y acometer lo que algunos llaman la gran revolución verde: fomentar la biodiversidad dentro y fuera de los invernaderos como otra herramienta natural de perfección del control biológico.

Setos vegetales, plantas reservorio, franjas florales, todo con especies autóctonas y seleccionadas a medida para convertirse en islas y corredores verdes que sirven de hábitat a la fauna auxiliar, y así mantenerse más tiempo en el cultivo, incluso tras acabar la cosecha o la campaña. No solo embellecen el entorno, sino que son barreras vivas que refuerzan el control natural de plagas y ayudan a mantener una fauna auxiliar estable y diversa.

Beneficios

El control biológico ofrece beneficios muy claros para la agricultura almeriense. Reduce de forma drástica los residuos fitosanitarios, garantizando alimentos más limpios para el consumidor y contribuyendo al equilibrio natural de los cultivos, minimizando la dependencia de productos químicos. Además, aporta sostenibilidad económica y ambiental, ya que los cultivos se vuelven más resilientes y requieren menos insumos químicos.

Todo ello permite diferenciarse en mercados internacionales cada vez más exigentes con la calidad y la sostenibilidad. También protege la salud de los agricultores y del entorno, evitando la exposición a sustancias potencialmente peligrosas, y refuerza la capacidad de respuesta frente a plagas emergentes, un factor clave ante el desafío que supone el cambio climático.

Retos

A pesar de todo lo que se ha avanzado en estos años, aún queda camino por recorrer y aspectos en los que abundar. Desde las empresas e instituciones que promovemos el control biológico reclamamos a Bruselas agilizar la autorización de nuevas soluciones biológicas. La velocidad con la que surgen nuevas plagas y enfermedades, como estamos viendo con el Thrips parvispinus, unida a una normativa cada vez más restrictiva para los productos químicos, exige un marco normativo ágil para seguir protagonizando una agricultura sostenible como reclama el mercado, la sociedad y el propio suelo en donde se cultiva.

La investigación también es crucial. Precisamente, el suelo es otro aspecto estratégico en el que se está trabajando cada vez más. Las nuevas prácticas agroecológicas lo consideran como un organismo vivo que hay que regenerar y conservar. El uso de nematodos beneficiosos, la incorporación de compost, la práctica del abono en verde —devolver al suelo restos vegetales de la cosecha anterior— o la diversificación de cultivos ayudan a mejorar la estructura y fertilidad de nuestros suelos. Según diversos estudios, los suelos agrícolas bien gestionados se convierten, además, en un sumidero clave contra el cambio climático, capturando carbono y fomentando la biodiversidad microbiana.

Y en todo este camino, la Interprofesional de frutas y hortalizas de Andalucía, HORTYFRUTA sigue y seguirá siendo un actor clave, coordinando productores, comercializadores e incluso a la administración pública, para que todos sigamos impulsando estas fórmulas sostenibles de producción.

El futuro de nuestras frutas y hortalizas pasa por consolidar esta estrategia y complementarla con prácticas que miren más lejos: aumentar la biodiversidad dentro y fuera del invernadero y apostar decididamente por la salud del suelo como motor de una agricultura viva, resiliente y rentable.

En definitiva, demostrar en cada campaña que es posible producir frutas y hortalizas de calidad respetando la naturaleza. Nuestro modelo es ya un ejemplo para otras zonas agrícolas que buscan equilibrio entre productividad, rentabilidad y sostenibilidad. Y gracias a la apuesta conjunta de agricultores, empresas de comercialización y entidades como HORTYFRUTA, seguimos creciendo y trabajando para alimentar a millones de personas de la forma más sana, responsable y sostenible del mundo.