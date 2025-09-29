Biorizon Biotech y las Microalgas, una nueva categoría en Bioestimulación

Biorizon Biotech, la empresa líder en soluciones biotecnológicas aplicadas a la agricultura, anuncia un año más su participación en Fruit Attraction 2025 con un stand de mayores dimensiones (Pabellón 8, Stand 8A17) y la presentación de un catálogo reforzado de productos innovadores con soluciones específicas para cada cultivo, consolidando así su posición como referente internacional en el sector de los bioestimulantes.

La compañía presenta la ampliación de su línea de bioestimulantes con certificación europea, alcanzando un total de siete soluciones avaladas por el Reglamento Europeo 2019/1009, que garantizan eficacia, calidad, seguridad y sostenibilidad. A productos de alto reconocimiento internacional como Biofat 600, Algafert, Photopower y Biopower Eco —diseñados para optimizar procesos fisiológicos de las plantas, mejorar la absorción de nutrientes, aumentar la tolerancia al estrés abiótico y elevar la calidad de la cosecha— se suman tres nuevos bioestimulantes con certificación europea, convirtiendo a Biorizon Biotech en la empresa con mayor número de bioestimulantes certificados a nivel internacional.

Las microalgas se han consolidado como una nueva categoría de bioestimulantes de alto valor agronómico y este año serán protagonistas en el stand de la compañía, que mostrará en directo un raceway a escala para visualizar sus procesos de cultivo. Estas microalgas, consideradas auténticos “superalimentos vegetales”, aportan fitohormonas, aminoácidos, vitaminas, polisacáridos, proteínas y antioxidantes que permiten estimular un crecimiento vegetal equilibrado, mejorar la absorción de nutrientes, fortalecer la resistencia frente a plagas, enfermedades y factores de estrés, así como regenerar el suelo y mejorar su capacidad de retención de agua.

Uno de los grandes diferenciadores de Biorizon Biotech es su tecnología Trietech, un proceso exclusivo de extracción y estabilización que asegura que las biomoléculas activas contenidas en las microalgas —como fitohormonas, aminoácidos, péptidos, polifenoles y antioxidantes— mantengan su integridad y viabilidad biológica durante la formulación del producto. A diferencia de otros procesos convencionales, Trietech garantiza que las moléculas conserven su actividad natural e interactúen de forma óptima con los procesos fisiológicos de la planta, mejorando el desarrollo radicular y la división celular, fundamentales para un crecimiento vigoroso, el transporte de azúcares y nutrientes, clave para la productividad y calidad final de los frutos, y la tolerancia al estrés abiótico, permitiendo que el cultivo enfrente con mayor éxito situaciones de sequía, salinidad o temperaturas extremas. Esta tecnología, resultado de más de 15 años de investigación, representa un avance estratégico para la agricultura regenerativa, ya que maximiza la eficiencia de los recursos y reduce la dependencia de insumos de síntesis química.

El compromiso de Biorizon Biotech con la sostenibilidad y la agricultura regenerativa es uno de sus principales pilares estratégicos. Sus soluciones no solo impulsan la productividad agrícola, sino que contribuyen a la mitigación del cambio climático mediante la captura de CO₂ durante el cultivo de microalgas y la reducción de la huella de carbono asociada a las prácticas agrícolas convencionales.

Con más de 15 años de investigación aplicada y presencia en más de 70 países, Biorizon Biotech se ha consolidado como una de las empresas de mayor crecimiento internacional en el segmento de la bioestimulación agrícola. La compañía cuenta con una estrategia de validación científica sólida, que incluye ensayos en diferentes cultivos y climas, desarrollando estrategias específicas por cultivo con resultados contrastados. Además, está inmersa en un proceso de transformación interna destinado a reforzar su estructura organizativa y potenciar su expansión internacional, incorporando talento especializado y afianzando su liderazgo en innovación.

La participación de Biorizon Biotech será una de las paradas imprescindibles de Fruit Attraction 2025. Su stand (Pabellón 8, Stand 8A17) se perfila como uno de los más disruptivos de la feria, gracias a la oportunidad única de conocer de cerca la tecnología Trietech, el cultivo de microalgas en raceway a escala y su ampliada gama de bioestimulantes con certificación europea. Los visitantes podrán descubrir cómo estas soluciones están marcando un antes y un después en la agricultura moderna, aportando herramientas para mejorar la rentabilidad de los cultivos y responder a los retos de sostenibilidad que demanda el sector.

Si hay un espacio que merece una visita detenida, ese es el de Biorizon Biotech, un referente internacional en innovación biotecnológica aplicada a la agricultura.