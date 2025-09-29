Un año más tenemos que agradecerle al Grupo Joly la oportunidad que nos ofrece para, a través de estas páginas, poner en valor el sector agroalimentario andaluz y, por ende, el cordobés, pilar esencial de nuestra economía y fuente de vida, crecimiento y desarrollo de nuestros municipios.

En esta ocasión se pone el foco en la producción y el producto ecológico, un segmento en auge en la comunidad andaluza y en el que Córdoba es pionera y principal productora con un total de 271.356,66 hectáreas dedicadas a este tipo de cultivo, de las 1.464.216,62 registradas en Andalucía. Córdoba se sitúa así a la cabeza de la producción ecológica en nuestra comunidad autónoma.

Si hablamos de cultivos, el olivar es el predominante en nuestra comunidad en agricultura ecológica, con una superficie de más de 132.000 hectáreas censadas, destacando de nuevo la provincia de Córdoba con 42.460 ha en olivar ecológico. Por lo tanto, nuestro territorio es el más representativo en este tipo de agricultura, lo que justifica el trabajo y el compromiso que venimos manteniendo desde la Diputación de Córdoba con esta línea de producción.

Los datos que manejamos en materia de agricultura son extrapolables a la ganadería, sector en el que nuestro territorio tiene registradas casi 164.000 cabezas en ecológico y un total de 1.505 explotaciones que han elegido este sistema de explotación, siendo superado tan sólo por la provincia de Huelva.

Las cifras que señalábamos muestran la potencialidad de crecimiento del sector agrícola y ganadero en ecológico de Córdoba, de ahí la necesidad de tender la mano a todos aquellos productores que, en nuestra provincia, han apostado por este tipo de explotaciones; porque el futuro de la agroindustria, con todos los sectores y subsectores que en ella se engloban, es el futuro de gran parte de nuestros pueblos.

La Diputación de Córdoba se ha convertido en referente gracias al trabajo que viene realizando en materia de fomento de la agricultura ecológica. Ya en la década de los 90 esta institución comenzó a apostar por este tipo de agricultura a través de la Finca Experimental de Agricultura Ecológica ‘El Aguilarejo’, una de las primeras fincas en Andalucía certificadas como ecológica, en la cual se desarrollan continuas actuaciones de investigación, experimentación y formación a técnicos y agricultores de la provincia.

Del mismo modo, se trabaja en el consumo y promoción de productos ecológicos para favorecer la rentabilidad de este tipo de producción. En este sentido, resulta interesante celebrar anualmente los Concursos de Aceite y Vinos ecológicos, denominados ‘EcoTrama’ y ‘EcoRacimo’.

Además, contamos con el Centro Agropecuario Provincial, espacio en el que se trabaja en el desarrollo de actuaciones de diversificación productiva. En este sentido, y como consecuencia de la fuerte presencia en la provincia de la agricultura ecológica en nuestros pueblos, se apuesta de manera muy intensa por este sector vinculándolo de manera muy eficiente al empleo a través de la Formación Profesional. Mención aparte merece la puesta en valor de unos productos que vienen avalados por su calidad y excelencia. En este punto, desde la Diputación de Córdoba hemos puesto en marcha la marca ‘Sabor a Córdoba’, un instrumento y una estrategia de promoción y definición para los productos agroalimentarios que se producen, elaboran o transforman en nuestra provincia.

‘Sabor a Córdoba’ es una apuesta por la diferenciación de los alimentos del territorio, una marca para la industria agroalimentaria cordobesa. Ya contamos con una materia prima única y singular, solamente tenemos que conseguir que sea reconocida y reconocible por su lugar de procedencia. Y todo ello pensando en establecer sinergias que redunden no sólo en el sector primario, sino también el gastronómico y el turístico, ya que nuestros productos se han convertido en claros protagonistas de las cocinas cordobesas y nuestros restaurantes en un reclamo turístico de primer orden.

No obstante, y pese al posicionamiento de nuestros productos en los distintos mercados nacionales e internacionales, son muchos los retos a los que se enfrenta el sector agroalimentario andaluz. Unos retos que giran en torno a las constantes reformas de la Política Agraria Común (PAC) y, por supuesto, a los cada vez más frecuentes periodos de sequía, y otras cuestiones como el relevo generacional, los altos costes de producción y la crisis de precios o la competencia desleal.

Así, se debe incidir y trabajar por una flexibilización de la burocracia que permita reducir la presión administrativa sobre nuestros trabajadores, además de establecer como prioritaria la política del agua, una política que pasa por mejorar la red de distribución e incorporar técnicas y estrategias que permitan el equilibrio entre la necesaria rentabilidad de las explotaciones y la sostenibilidad del sector. En ello estamos trabajando desde la Diputación de Córdoba, en preparar a nuestra tierra para anticiparnos a los próximos periodos de sequía y podamos dar respuesta a las necesidades tanto para el consumo humano como para nuestra agricultura y ganadería.

En definitiva, la agricultura ecológica no solo debe ser una alternativa sostenible y respetuosa con el medio ambiente, sino también un sector capaz de responder a las demandas actuales y futuras con eficacia, eficiencia y rentabilidad. Solo así podrá consolidarse como un modelo viable a largo plazo, garantizando alimentos de calidad, cuidando los recursos naturales y ofreciendo oportunidades económicas justas para todas las personas que se dedican a ella.

Porque el sector agrolimentario es vital para Córdoba, siendo uno de los principales motores económicos de nuestros pueblos, esencial, además, para la cohesión territorial y todo un aliado en nuestro objetivo de fijar la población al territorio.

De ahí la importancia de foros de reflexión y debate que, como este Anuario, nos permitan analizar nuestro presente y establecer las líneas de futuro para avanzar hacia un sector más eficaz y eficiente.