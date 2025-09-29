CaixaBank intensifica su liderazgo en el sector olivarero en Expoliva 2025

En el marco de la pasada Expoliva 2025, la feria más destacada a nivel mundial dedicada al aceite de oliva y a las industrias afines, CaixaBank ha reafirmado su posición como líder en el apoyo al sector olivarero al presentar importantes iniciativas de sostenibilidad y promoción internacional. A lo largo de esta edición, la entidad ha llevado a cabo diversas actividades en su stand, ofreciendo soluciones innovadoras para el sector y apoyando la internacionalización mediante un asesoramiento especializado. Una labor en la que AgroBank, la línea de negocio de CaixaBank destinada al sector agrario, cobra especial protagonismo, reflejando un enfoque adaptado a las peculiaridades de este mercado esencial para la economía española.

CaixaBank también ha jugado un rol importante en la entrega de los XXII Premios Internacionales Expoliva 2025, destacando su compromiso con el reconocimiento de la excelencia y la innovación dentro del sector. En el acto, que ha contado con la presencia de Ramón Fernández-Pacheco Monterreal, consejero de Agricultura y Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, y Catalina Garcia, consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Juan Ignacio Zafra, director territorial de CaixaBank en Andalucía, ha recibido el premio Embajador del Aove, por su trayectoria profesional ligada a la provincia de Jaén y al sector agroalimentario en el sector financiero.

Juan Ignacio Zafra ha señalado que, “como jiennense, me siento especialmente comprometido con el trabajo que CaixaBank desarrolla para impulsar un activo tan importante para nosotros como el sector del olivar, promoviendo la cercanía con todos los agentes, con profesionales y oficinas en el territorio, lo que genera un mayor conocimiento y, por tanto, la posibilidad de aportar soluciones ágiles y acordes con las necesidades de cada uno de ellos”. Además, ha resaltado la importancia de la especialización, gracias a nuestra red de Centros de Empresas que apoyan y atienden las necesidades de las empresas del sector, lo que nos hace ser líderes con una clara especialización en el mundo agro”.

Zafra ha destacado el papel crucial que juega AgroBank como motor de financiación y apoyo integral al sector olivarero. “En CaixaBank, creemos en la importancia de respaldar al sector agroalimentario en su transición hacia un futuro más sostenible y competitivo. Expoliva nos ofrece la plataforma ideal para materializar nuestro compromiso con el desarrollo y la innovación en el sector del aceite de oliva”, ha señalado.

AgroBank en Andalucía

AgroBank ha facilitado al conjunto de la cadena agroalimentaria de la comunidad autónoma de Andalucía un total de 7.242 millones de euros en 2024, lo que supone un crecimiento de 30,7% con respecto al año anterior. En toda España, la cifra asciende a 33.548 millones de euros en financiación, un 18% más respecto a los 28.441 millones prestados en 2023. La línea de negocio de CaixaBank especializada en el sector agroalimentario cuenta con 1.140 oficinas especializadas distribuidas en toda España -más de 350 en Andalucía-, con presencia en todas las provincias, especialmente en municipios rurales.

La línea de negocio de CaixaBank para el sector agroalimentario cuenta con cerca de medio millón de clientes, lo que se traduce en que uno de cada dos agricultores y ganaderos en España es cliente de AgroBank. En Andalucía, esta cifra asciende a 213.000. Su modelo de negocio se despliega a través de gestores especializados, profesionales con formación específica en las particularidades de un sector muy heterogéneo en cultivos y ganaderías, por tanto, en necesidades financieras. Los equipos de riesgos de la entidad están especializados en sus zonas de influencia con el fin de que conozcan muy de cerca las necesidades de los clientes y entiendan sus flujos de caja.