Cambios climáticos o políticas climáticas, ¿qué es más perjudicial?

En los últimos años se viene insistiendo en determinadas políticas, particularmente en la Unión Europea, que ponen a la agricultura y ganadería del continente en el primer plano de los sectores más contaminantes y más perjudiciales del “cambio climático” (o cambios climáticos) en el que estamos inmersos durante las últimas décadas.

Factores como las emisiones de CO2, el agotamiento de recursos o el daño al medio ambiente generado por la actividad de producción agroalimentaria, ha llevado a políticas, posiblemente de las más radicales a nivel mundial, como el Pacto Verde o la Restauración de la Naturaleza, que imprimen enormes presiones sobre las explotaciones agropecuarias, no sólo de tipo medioambiental, sino también de tipo administrativo e impositivo, haciendo cada vez más difícil una sostenibilidad económica, sobre todo en las pequeñas empresas y de carácter familiar generalmente dentro del sector.

Sin embargo, hay que reflexionar sobre estas políticas más orientadas a la “mitigación” de los efectos negativos sobre el cambio climático, y no tanto a la “adaptación” ante ese cambio. Ya que, por ejemplo, no tiene mucho sentido limitar una producción agroalimentaria interna sino no aseguramos una seguridad en el suministro alimentario a toda la población o no disponemos de soberanía alimentaria ante una crisis climática. Tampoco tiene mucho sentido, por ejemplo, liberar el curso de los ríos, eliminando presas, si no hay un plan hidráulico que garantice las reservas de agua para regadío o consumo humano ante posibles futuras sequías o subida de las temperaturas.

Todo ello en un contexto donde la emisión de gases efecto invernadero (principalmente CO2) tiene un impacto sobre el clima estimada en un 40%, según el Panel Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas, dado que hay otros numerosos factores que influyen (ciclos solares, manchas y coronas solares, tormentas solares, campo magnético, corrientes oceánicas, tectónica de placas, vulcanismo, ciclos lunares, corrientes en chorro, mareas atmosféricas, etc.). Y para el caso de la Unión Europea, esto supone unos efectos del 4%, puesto que representa un 9,8% de las emisiones mundiales de gases contaminantes (en el caso de España estaríamos hablando de un 0,3%, dado que emite un 0,7% del total mundial).

En definitiva, en su conjunto tenemos políticas más con un enfoque de mitigación que de adaptación, como podrían ser nuevas semillas y cultivos adaptados a los posibles cambios o inversiones hidráulicas para asegurar el suministro de agua. Porque si no entendemos que abastecer la demanda alimentaria de la población es algo básico y estratégico de cualquier nación, que no puede depender del exterior (lo que, además, supondría trasladar “supuestos” efectos negativos por contaminación a terceros), no podremos garantizar un mínimo de bienestar ante futuros fenómenos climáticos.