"Los frutos rojos se han convertido en bandera de la provincia de Huelva en España y Europa"

A menos de 24 horas para que arranque el 7º Congreso Internacional de Frutos Rojos que se celebrará en la Casa Colón de Huelva, hablamos con Pedro Marín Andrés, Director Gerente de Interfresa. El directivo de la Interprofesional de de la Fresa y los Frutos Rojos de Andalucía, nos habla las características del sector en la provincia onubense, los mayores retos a los que se enfrenta y qué aporta a la industria que Huelva sea anfitriona de un evento con tanta repercusión internacional como el que comenzará mañana.

- ¿Cómo definiría el sector de los frutos rojos onubense? ¿Qué lo diferencia de otros sectores?

- Definiría al sector de los frutos rojos de Huelva como un sector con fortaleza, iniciativa y capacidad. Sobre todo porque está formado por un tejido empresarial fundamentado en los dos pilares que lo componen: los productores o agricultores y el tejido comercializados a través de empresas o cooperativas. El sector tal y como lo conocemos ahora comenzó hace unos 40 años y ha tenido la capacidad permanente, gracias a esas personas que lo componen, de adaptarse a las distintas circunstancias que se han ido produciendo. Especialmente lo vivido en los últimos dos años, sobre todo la campaña de 2020, en la que la que el estado de alarma nos cogió en un momento de plena producción. Ha tenido además la capacidad ir un paso por delante en la apertura de mercados, la búsqueda de nuevas variedades y todo aquello que le permiten tener una viabilidad futura. Incidiría sobre todo en eso y en el valor y en la capacidad profesional y personal de las personas que lo componen.

- Tras todo esto, ¿Cómo es la situación actual del sector?

El sector sigue adelante adaptándose a las circunstancias que está viviendo. Hemos tenido un año convulso con la huelga de transporte, que no afecto al sector pero que sí que hizo que se vivieran momentos complicados ante el desconocimiento de lo que podía ocurrir. Para este sector la logística del transporte es fundamental, porque las producciones tienen que salir diariamente con destino a Europa u otras localizaciones internacionales. Por eso aprovecho para incidir en el agradecimiento a las empresas de transporte y logística por el ejercicio de responsabilidad que tuvieron al no secundar la huelga y continuar llevando a cabo estos transportes. La Guerra de Ucrania también ha incidido. La subida de los costes tanto de la energía como del combustible tiene una incidencia notable en los costes de producción, pero una vez más se ha hecho un ejercicio de responsabilidad por parte de todos los agentes para adaptarse y continuar con la viabilidad de las explotaciones agrícolas y con la viabilidad de la comercialización. Desde el punto de vista de la comercialización no ha afectado a los países de destino tradicionales como pueden ser Alemania, Reino Unido o Francia. En definitiva, ha sido una campaña con sus complicaciones pero que demuestra una vez más la capacidad de resistencia y adaptación de las personas que componen el sector, especialmente los agricultores que son quienes están en primera línea.

- Podemos decir que los frutos rojos se han convertido en unos de los mejores embajadores de la provincia de Huelva fuera de sus fronteras...

Absolutamente. Desde Interfresa hemos incidido mucho en las últimas campañas en todo lo relacionado con la vinculación de los frutos rojos con la salud. Hemos promovido la celebración del Día de los Frutos Rojos, el 12 de abril, así como la creación del Departamento de Salud, al frente del que se encuentra el Doctor Escribano, quien fuera médico de la Selección Española de Fútbol, entre otras muchas vinculaciones con la medicina deportiva. El hecho sustancial de que el 95% de la producción de frutos rojos de toda España se desarrolle en 15 o 16 localidades de la costa de onubense, vincula a Huelva con el sector de los frutos rojos y con todo lo que tiene que ver con él. Eso sumado a la creciente vinculación gastronómica con el territorio que se experimenta en los últimos años, ha promovido que los frutos rojos se hayan convertido en una bandera y una imagen de la provincia de Huelva en el resto de España y en el resto de Europa.

- Por lo tanto, siendo patrimonio de la provincia de Huelva, es necesario cuidarlo y atesorarlo.

Efectivamente. Y por una sencilla razón: porque además de todo esto, también debemos resaltar el volumen de riqueza que se genera en la provincia de Huelva por parte del sector de los frutos rojos. Hablamos de un sector que en el año pasado facturó algo más de 1200 millones de euros y que además generó alrededor de 100.000 puestos de trabajo directos. Eso, al fin y al cabo, genera riqueza, genera empleo y sobre todo una estabilidad a las zonas rurales donde se encuentran ubicadas las comercializadoras y todo el cinturón agroindustrial que forman parte del sector.

- ¿Qué supone para la industria de los berries onubense la celebración de un evento tan importante como va a ser el 7º Congreso Internacional de Frutos Rojos que comienza mañana?

Supone uno de los escaparates más importantes que podemos tener. Freshuelva tomó esta iniciativa en el año 2015. Desgraciadamente en el año 2020 no se pudo celebrar por razones obvias, pero ellos continuaron en el 2021 trasladando su fecha a septiembre. Este año dentro de la situación de mayor normalidad ha vuelto a tomar la fecha de referencia, a finales de junio. Fue una idea pionera y acertadísima y que para el sector es un auténtico escaparate a nivel nacional e internacional. Tradicionalmente además ha contado con muchas personalidades que nos han acompañado en el desarrollo del congreso y sin duda es una idea que hay que apoyar, respaldar. Felicitar una vez más a Freshuelva por la iniciativa que tomó en su día, que es bandera de todo el sector y referencia, imagen y puntal fundamental a nivel nacional y a nivel internacional no solo de Europa, sino de todo el mundo. Es un congreso que cada año va a más y nos alegramos muchísimo por todo el sector.

- ¿Cuáles son los retos más importantes a los que se enfrenta el sector en este momento?

Es un sector que no para y que esta permanentemente intentando superarse a sí mismo y adaptarse a las distintas circunstancias y situaciones que se van produciendo en el mercado o en la producción. Uno de los grandes retos es continuar e incidir mucho en todo el tema que guarda relación con la investigación varietal, especialmente ahora el arándano, pero sin descartar el resto de los frutos rojos. Otro de los grandes retos a los que se enfrenta a medio-largo plazo es el tema laboral, la estabilidad en lo relativo a la necesidad de mano de obra. Tener una estabilidad en todo lo que tenga que ver con contratación en origen y equilibrar bien las necesidades de mano de obra que se requieren, que es mucha en determinados momentos de la campaña. En tercer lugar también la estabilidad y la garantía de los recursos hídricos. Que nuestras infraestructuras estén ejecutadas y tengamos la garantía y seguridad de que todas las necesidades hídricas del sector en su superficie están cubiertas y por lo tanto se pueda garantizar la viabilidad de las explotaciones agrarias. Que los agricultores puedan seguir produciendo y que tengamos esa seguridad y tranquilidad de que el sector puede seguir avanzando y garantizando esa riqueza que, como decía antes, genera a la provincia de Huelva.

- ¿Porqué es importante para el sector que ese crecimiento se haga dentro del marco del desarrollo sostenible?

Nosotros estamos trabajando también en ese sentido. Empezamos antes de la pandemia, pero las circunstancias pararon un poco el desarrollo en ese ámbito. Estamos trabajando para la adaptación de todo aquello que guarda relación con los ODS, la Agenda 2030. Evidentemente todos esos retos que previamente he precisado deben estar enmarcados en ellos, adaptando el sector a muchos objetivos que se cumplen y a veces se desconoce que se cumplen, es curioso cuando te sientas a analizarlo. Pero hay otros muchos que debemos acometer para garantizar que se están llevando a cabo de la manera adecuada, con un desarrollo sostenible y precisando todo el respeto a los factores medioambientales, al clima laboral y a todos los aspectos que conlleva el cumplimiento de los ODS y la Agenda 2030