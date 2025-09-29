Cooperativa La Palma impulsa al sector hacia un modelo más consciente y responsable

En esta cooperativa, cada tomate cuenta una historia de respeto y sostenibilidad. Detrás de cada decisión agronómica, de cada innovación tecnológica y de cada acción en el campo, hay una visión compartida: contribuir al bienestar de las personas y a la salud del planeta.

Pero el compromiso de La Palma va más allá de sus cultivos. Se extiende a las personas que trabajan en ellos, a las familias que confían en sus productos y a un entorno que necesita empresas comprometidas. Bajo los valores cooperativos la cooperativa impulsa el empleo digno, la igualdad de oportunidades y el desarrollo local.

Líder en innovación y sostenibilidad

La Palma, líder nacional en la producción de tomate cherry, minivegetales y especialidades, y referente en Europa, participa un año más en Fruit Attraction con un mensaje rotundo: apostar por una alimentación consciente, responsable y sensible. Allí presentará su modelo de economía circular, en el que nada se desperdicia: todo suma y todo alimenta.

La cooperativa trabaja de forma integrada con toda la cadena agroalimentaria, compartiendo el propósito de alimentar con conciencia y de utilizar los recursos naturales con responsabilidad, asegurando así el futuro de la profesión y los alimentos necesarios.

Novedades y soluciones para el futuro

En esta edición, La Palma mostrará sus nuevas soluciones para afrontar los retos de la agricultura y la alimentación: en primer lugar una serie de productos frescos innovadores con nuevas variedades sabor de tomate, con foco en sus beneficios nutricionales así como un amplio portfolio de minivegetales. Sumará también una excelente gama de subtropicales como la chirimoya, el aguacate y el mango junto a la pitahaya, fruta de la pasión y caviar cítrico, a la que se incorpora Taiyoo, su sofisticado melón japonés.

Además presentará la V Gama Premium: alternativas veganas de calidad bajo tres innovadoras marcas que ofrecen una amplia propuesta: hamburguesas vegetales, snacks liofilizados, salsas, ayudas culinarias, alimentos funcionales y propuestas listas para consumir, todas elaboradas con productos frescos de la cooperativa.

Por último, atractivos packagings sostenibles que forman parte de su ambicioso plan de sostenibilidad.

Visión de futuro

Pedro Ruiz, presidente de Cooperativa La Palma, asegura: “La clave está en transformar las dificultades en oportunidades para acelerar la transición hacia un modelo más eficiente y sostenible, alineado con las necesidades de nuestros socios y del mercado”.

Con más de 50 años de trayectoria, La Palma sigue reforzando su apuesta por la innovación, la eficiencia y el conocimiento agronómico, optimizando el uso del agua, reduciendo el desperdicio y generando un impacto positivo en lo social, lo económico y lo medioambiental.

La cooperativa también trabaja en la formación de nuevos líderes agrícolas, conscientes de que el relevo generacional y la transferencia de conocimiento son claves para garantizar la alimentación del futuro.

Prioridades y retos 2026

Para los próximos años, La Palma se marca como objetivos: consolidar los proyectos de IV y V Gama; seguir investigando en material genético de futuro y definir y ofrecer el producto que agricultores y consumidores demandarán en los próximos años.

Con su modelo basado en sostenibilidad, salud y sabor, Cooperativa La Palma se confirma como actor imprescindible en el cambio de paradigma que exige la alimentación del futuro.