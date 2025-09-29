La CUCN impulsa nuevos proyectos para garantizar el agua a los regantes nijareños

A pesar de que las previsiones hídricas eran buenas para el mes de septiembre, la situación no ha mejorado para el Campo de Níjar, donde una vez concluída la temporada de verano sigue faltando el agua para sus cultivos.

“Estamos sin agua y eso es un problema especialmente en el inicio de campaña”, apunta Antonio López, presidente de la Comunidad de Usuarios del Campo de Níjar (CUCN), con una preocupación palpable al ver que la situación no se ha revertido por el momento.

La cantidad de agua recibida aumentó en los primeros días del noveno mes, pero el consumo lo hizo de manera directamente proporcional. “Estamos suministrando agua de lunes a viernes, con cortes en el fin de semana, y aún nuestro consumo es tan fuerte que a penas completamos el jueves”, apunta López .

Por suerte, las obras en la desaladora de Carboneras se retrasarán sobre lo previsto, lo que les da a los agricultores un poco más de margen antes de que se paralice un bastidor más, que sumado a los dos inoperativos podrían suponer una “catástrofe” para el campo nijareño. Cuando den comienzo dichas obras, previstas para el mes de octubre, se podrán crear 92.000 m3 diarios de agua desalada procedente de dicha infraestructura hídrica, un volumen superior al esperado hace unos meses cuando las obras apuntaban a la paralización de seis de los doce bastidores de los que dispone.

En estos momentos tan delicados y peliagudos para el campo, la suma de agua es “insuficiente”, tanto la procedente de la potabilizadora, que se encuentra a pleno rendimiento, como de Mar de Alborán que sigue suministrando agua a los comuneros, así como realizando aportaciones privadas a los distintos agricultores nijareños.“Están dándonos todo lo que pueden pero los cultivos están sufriendo, no van bien porque muchos de ellos no se están pudiendo desarrollar correctamente debido a la falta de agua que nos está haciendo pasar momentos críticos”, explica López.

Como solución a la falta de recursos hídricos, la CUCN está impulsando varios proyectos estratégicos que garantizarán una aportación adicional de agua. El más destacado, y en el que se mantienen más esperanzados es en la puesta en marcha de la desaladora privada de la Comunidad de Regantes de Cuevas de Almanzora, que podría transformar 20.000 m³ de agua de riego en agua potable destinada al abastecimiento. Gracias a este proceso, esos volúmenes se liberarán en Carboneras, quedando disponibles para cubrir las necesidades del Campo de Níjar. Según el presidente, las obras han finalizado y esta medida pronto será una realidad, “estamos a la espera de que nos den los permisos necesarios para arrancar con la que puede ser la solución instantánea a nuestros problemas”.

A esta solución, se le une la posibilidad de que el municipio de Vera retire más agua de la potabilizadora, la cuál podría producir mayor cantidad para hacer frente al consumo humano, dejando así a disposición de los comuneros más litros de agua procedentes de la desaladora.

Las medidas, existen, y mientras haya soluciones lo que sí está claro es que los agricultores, bajo el paraguas de su presidente, no van a dejar de luchar por salvar sus cultivos en una provincia en la que se sufre de sequía estructural. La esperanza, es lo último que se pierde, y cuando pase el tiempo, con la desaladora totalmente reparada, la reducción de consumo para abastecimiento gracias a las aportaciones estables de la potabilizadora y la desaladora privada de Cuevas, y el suministro extra de Mar de Alborán, “ninguna tierra de España tendrá su futuro tan seguro como nosotros”. Será entonces, cuando puedan llenarse las balsas de la CUCN, y almacenar agua suficiente para que el campo nijareño no vuelva a pasar por esta situación.