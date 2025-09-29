Cultivar innovación: la visión de Corteva para una agricultura más inteligente y sostenible

El sector agrario español se enfrenta a grandes retos: el cambio climático, la gestión responsable y eficiente del agua, el aumento de los costes productivos, la volatilidad de precios y la pérdida de empleo en el campo. En este contexto, la innovación agraria se consolida como una herramienta clave para transformar estos desafíos en oportunidades.

Por ello, desde Corteva Agriscience —empresa global dedicada exclusivamente a la agricultura— apuestan firmemente por la ciencia, la tecnología y la digitalización como motores del progreso. La compañía realiza inversiones diarias que superan los 4 millones de dólares en investigación y desarrollo.

Con presencia en más de 140 países, España ocupa una posición estratégica dentro de la estructura global de Corteva. Su centro de innovación en La Rinconada (Sevilla) desempeña un papel clave en el desarrollo de soluciones reales para los agricultores, allí donde más se necesitan.

Desde este centro, el equipo de Corteva trabaja codo a codo con los agricultores, adaptando la tecnología a las condiciones locales, ofreciendo acompañamiento en la interpretación de datos y garantizando que la innovación tenga un impacto real en el campo. Suman conocimiento, experiencia y tecnología con el objetivo de ofrecer resultados tangibles.

Uno de los pilares fundamentales para Corteva es la digitalización. Un ejemplo de ello es Granular Link, su plataforma digital de agricultura de precisión, que permite tomar decisiones agronómicas basadas en datos concretos. Granular Link proporciona mapas de vigor vegetativo, análisis de suelos, predicciones meteorológicas y recomendaciones personalizadas, todo diseñado para facilitar la gestión integral de las explotaciones. Su desarrollo sigue avanzando y recientemente se ha lanzado una nueva actualización con funcionalidades mejoradas que optimizan aún más la toma de decisiones en campo y refuerzan su integración con otras soluciones digitales.

Además de su liderazgo en digitalización, Corteva impulsa el progreso del sector agrícola a través de tres grandes áreas de actuación con la sostenibilidad como eje transversal: el desarrollo de semillas de alto rendimiento, la protección de cultivos mediante soluciones seguras y eficaces, y una innovadora línea de productos de origen biológico.

Este año, Corteva ha lanzado nuevas herramientas para el control eficaz de malas hierbas en cultivos clave como el olivar y los cítricos en España. Entre ellas se encuentra Quelex, un herbicida de última generación que incorpora una nueva materia activa, la primera registrada en estos cultivos en más de 20 años. A esta solución se suman Dragster y Emir, que amplían la gama de alternativas seguras, eficaces y sostenibles para el manejo de malas hierbas, contribuyendo a mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de las explotaciones agrícolas.

Estos lanzamientos reflejan el compromiso de Corteva con la innovación continua, siempre al servicio de un campo más productivo, resiliente y respetuoso con el entorno.