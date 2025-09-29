El ecológico almeriense resiste y mejoran las expectativas

La campaña 2024/25 ha supuesto un punto de inflexión para la agricultura ecológica en el sector hortofrutícola de Almería. Tras varios años de incertidumbre y retrocesos, los datos reflejan una estabilización que, sin ser aún crecimiento sostenido, sí marca una recuperación respecto a ejercicios anteriores.

En COEXPHAL, la superficie ecológica bajo invernadero alcanzó las 4.122 hectáreas, cifra que asciende a 5.427 hectáreas si sumamos cultivos al aire libre como la naranja. Esta superficie representa el 93% del total reconocido oficialmente en Almería, provincia que concentra el 80% del área ecológica invernada de Andalucía.

La producción total se situó en 344.639 toneladas, con el tomate como cultivo más representativo (23% de la producción y 17% de la superficie), seguido del pepino (22% de la producción y 18% de la superficie) y el pimiento (20% de la producción y 17% de la superficie), que gana protagonismo campaña tras campaña. A pesar de que la superficie total ecológica en Almería descendió un 5,8% respecto al año anterior, los precios medios aumentaron un 11%, destacando la recuperación de la berenjena (+54%), el pimiento California (+26%) y la sandía (+30%). Solo el tomate cherry registró una leve caída del 1%.

Comparado con la producción convencional, los precios recibidos por el agricultor ecológico fueron de media un 30% más altos, lo que mejora el margen respecto a campañas anteriores. Esta mejora se debe, en parte, a una planificación más racional, con siembras más tardías y ajustadas. La reducción de la oferta en productos clave como la sandía o el tomate en rama ha contribuido a una mejor respuesta del mercado, que ha sabido valorar la calidad.

Sin embargo, el contexto internacional sigue siendo incierto. En Alemania, uno de nuestros principales mercados, la demanda de hortalizas ecológicas cayó un 4,1% en 2024, mientras que la convencional creció un 2,4%. Aunque los precios del ecológico descendieron menos que los del convencional, la tendencia hacia la “convencionalización” del producto orgánico, impulsada por el canal minorista de descuento, plantea nuevos retos. El consumidor alemán, aunque muestra signos de recuperación, sigue siendo muy sensible al precio, lo que obliga a repensar nuestras estrategias de comercialización y comunicación.

En el ámbito agronómico, cabe destacar el mejor comportamiento del cultivo ecológico frente a problemas fitosanitarios en general y en particular a plagas como el Thrips parvispinus. Gracias al trabajo en biodiversidad y al uso continuado del control biológico, los agricultores ecológicos han logrado mantener a raya esta plaga con estrategias preventivas y sostenidas. Aunque no todos los casos han sido exitosos, en términos generales, el manejo ecológico ha superado al convencional en este aspecto. La clave ha estado en la constancia: el agricultor ecológico ha reforzado su vigilancia, ha utilizado dosis más bajas y ha trabajado con mayor precisión, logrando un equilibrio más estable en el ecosistema del invernadero.

De cara al futuro, es imprescindible una nueva orientación en la comercialización del producto ecológico. La estabilización del mercado no debe llevarnos a la complacencia. Urge reducir los costes de producción para garantizar la viabilidad del modelo. Esto pasa por:

· Mejorar el manejo climático de los invernaderos, especialmente en lo relativo a la humedad relativa, la ventilación y el sombreo. Estas mejoras no solo reducen costes energéticos, sino que también aumentan la productividad.

· Buscar insumos más económicos, lo que no implica reducir su uso, sino optimizar su origen y aplicación. La eficiencia debe ser el nuevo estándar.

· Aprovechar al máximo los recursos propios de las explotaciones: restos de cultivo, abonos verdes, mejora de la biodiversidad y uso del control biológico por conservación. Estas prácticas reducen la dependencia de insumos caros y ofrecen resultados óptimos para el cultivo.

En conclusión, la tendencia hacia lo ecológico es imparable, aunque no tan rápida como se preveía en los años de mayor entusiasmo. Este “impasse” quizás era necesario para corregir excesos y consolidar un crecimiento más sostenible.

El producto hortofrutícola ecológico es estratégico para Almería. Nos diferencia de productos de terceros países, incapaces de producir ecológico, y nos proporciona calor añadido incluso sobre otras producciones europeas como puede ser la holandesa.

Las comercializadoras asociadas a COEXPHAL siguen apostando por este modelo productivo, al igual que las distintas Administraciones, y por supuesto los consumidores, mantienen su interés por este modelo de producción. Los resultados de esta campaña no suponen un retroceso, sino una señal de recuperación tras años muy difíciles.

Ahora toca consolidar lo aprendido, reforzar la profesionalización del sector y seguir avanzando con paso firme hacia una agricultura más sostenible, rentable y resiliente. Todo ello debe ir acompañado de una estrategia en comunicación de las bondades del producto ecológico. Comunicación claramente insuficiente hasta la fecha.