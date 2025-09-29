El Ejido, nodo de referencia mundial del emprendimiento digital en el agro

El Ejido se ha convertido por derecho propio en centro neurálgico del sector agroindustrial a nivel mundial, no solo porque cuenta con una potente producción, que genera más de un millón de toneladas de frutas y hortalizas cada campaña de la máxima calidad, salubridad y seguridad alimentaria que se cultivan en sus más de 13.000 hectáreas de invernadero, sino porque también cuenta con una pujante agroindustria, cuyos avances en investigación, innovación, digitalización, tecnificación y sostenibilidad le están permitiendo estar en la punta de lanza del agro.

Este hecho ha llevado a que la Junta de Andalucía escoja a El Ejido para albergar un centro de emprendimiento digital (Agrotech) centrado en la agricultura tecnológica que está sirviendo de punto de encuentro entre startups, empresas tractoras, mentores y agentes clave del ecosistema local, con el objetivo de acelerar soluciones digitales para el futuro del agro, demostrando que no hay otro lugar más propicio para impulsar este sector que El Ejido. El objetivo es avanzar hacia los retos de futuro que se plantean, creando una red de talento orientada a hacer que la agricultura sea aún más competitiva, puntera y a la vanguardia, que sirva como mecanismo para el crecimiento económico y la creación de empleo.

Como así ocurrirá con los proyectos que se están desarrollando en el Plan de Sostenibilidad Turística de El Ejido, con el Centro de Experiencias Gastronómicas ‘Mar y Tierra’, que ofrecerá al visitante una experiencia única que conjugará historia, con una rica gastronomía basada en el producto local y con el Jardín Mediterráneo.

La finalidad de todos estos espacios de investigación y conocimiento, que tienen como epicentro El Ejido, es conseguir que la actividad agrícola mejore su enfoque estratégico y su capacidad de dar respuesta, buscando, sobre todo, una productividad cada vez más respetuosa con el medio ambiente, eficiente, con precios justos y sostenible en todas sus facetas. Ya hay un precedente para todos ellos: la Estación Experimental de ‘Las Palmerillas’ que ha cumplido este año su 50 aniversario como un espacio abierto al desarrollo y a la generación de conocimiento agronómico.

Y es que El Ejido es ejemplo de éxito en la agricultura intensiva, donde ha demostrado cómo una región árida puede convertirse en un gigante productor agrícola a través de la innovación, la tecnología y la optimización de recursos. Este modelo es un referente a nivel global en cuanto a producción hortofrutícola bajo invernadero y ahora toca el siguiente paso, el de la agricultura tecnológica.