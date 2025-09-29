Éxito de visitantes y consecución de negocios en una edición histórica

La celebración de la quinta edición de la Feria Internacional de la Producción Agrícola Intensiva y de su Industria Auxiliar, Infoagro Exhibition, llevada a cabo del 21 al 23 de mayo en el Palacio de Congresos de Aguadulce (Roquetas de Mar, Almería) ha sido la prueba de que, en esta feria, hecha por y para el agricultor, el productor agrícola se ha sentido en su casa. El sector se ha volcado con la muestra, logrando una cantidad de visitas récord en los 10 años de historia de Infoagro Exhibition, que ha propiciado un número de reuniones de negocios y una asistencia a conferencias sin precedentes.

Una quinta edición tras la que tanto empresas expositoras como visitantes profesionales han coincidido en que esta feria forma parte ya del calendario del sector como cita esperada e ineludible, como así demostró la gran expectación existente tanto entre las empresas expositoras por mostrar sus productos y servicios, como por parte de agricultores, técnicos y otros profesionales agrícolas, que llenaron los pasillos del recinto ferial desde el primer momento tras la apertura de puertas el pasado 21 de mayo a las 10 de la mañana, hasta su clausura, el viernes 23 a las seis de la tarde, con el fin de conocer, de primera mano, las novedades y el catálogo de productos y servicios expuestos en los diferentes stands de las 660 empresas expositoras, hasta superar las 60.000 visitas a lo largo de las tres jornadas en que se desarrolló el evento, incluyendo la presencia de unos 10.000 visitantes profesionales internacionales, procedentes de países como México, Guatemala, Chile, Paraguay, Egipto, Turquía, China, Israel, Holanda e Italia, entre otros; logrando un impacto económico por las transacciones realizadas de 18,5 millones de euros.

Unas visitas que además de venir atraídas por la posibilidad de hacer negocios y de conocer, en persona, las innovaciones del sector, no quisieron perderse el importante conocimiento divulgado en el ciclo de conferencias de la muestra, denominado Infoagro Summit 2025, especialmente en el bloque de sanidad vegetal por la importancia de las soluciones aportadas para el control de plagas como la Tuta absoluta y, sobre todo, el Thrips parvispinus y otras especies emergentes de thrips, como el Scirtothrips, que tantos quebraderos de cabeza han supuesto para los agricultores en esta campaña y que, posiblemente, sigan suponiendo un reto en la próxima, dados los daños considerables que provoca su presencia, afectando al desarrollo vegetal y a la calidad de los frutos. Una temática a la que se sumaron otras como el Smart agro y la sensorización, las tecnologías de invernadero y las tecnologías de base biológica, entre otras. Un importante conocimiento que, sin duda, los productores agrícolas asistentes a las ponencias usarán, en la práctica diaria del campo, logrando el objetivo de transferencia del conocimiento en el que se fundamenta Infoagro Exhibition.

Una muestra en la que también se ha reconocido el buen hacer de las empresas del sector agrícola y de su industria auxiliar con la entrega de los Premios Infoagro Exhibition 2025 en sus distintas categorías, y cuyos galardones se han otorgado en esta edición a MABE Hortofrutícola (en la categoría de Comercialización), a Brandt Europe (en la categoría de Nutrición Vegetal), a Bayer Cropscience (en la categoría de Sanidad Vegetal), a Agroinver (en la categoría de Tecnología de Invernaderos), a Koppert España (en la categoría de VíaEco), a Hiotera (en la categoría de VíaSmart), a Surseed (en la categoría de Mejora Vegetal), a Carretillas Amate (en la categoría de Desarrollo Empresarial), a Alarcontrol (en la categoría de Eficiencia en el Uso del Agua), a El Agro Auténtico (en la categoría de Comunicación) y a Miguel Moreno García en la categoría de Productor Agrícola.

En definitiva, tras el rotundo éxito de visitantes profesionales y tras las felicitaciones por parte de numerosas empresas expositoras a la Organización por lograr reunir, durante tres días en el Palacio de Congresos de Aguadulce, a las empresas más destacadas del panorama nacional e internacional del sector de la producción intensiva y de la industria auxiliar, el Comité Organizador de Infoagro Exhibition muestra una gran satisfacción por que, tanto empresas expositoras, como visitantes profesionales, hayan superado sus expectativas de negocio, logrando erigir Infoagro Exhibition, una vez más, como el epicentro de los negocios del productor agrícola.