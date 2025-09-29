El feo, el malo y el bueno

Al igual que cada estación tiene su tarea en el campo, parece que cada año trae también consigo nuevos y complicados desafíos. Si la rueda del tiempo no para, tampoco lo hace la rueda de la legislación y, henos aquí, frente a tres grandes temas de debate en el seno de la cadena agroalimentaria a los que el título -un tanto manipulado en el orden de los protagonistas- (1) del famoso western viene que ni pintado. En el tiempo que ha trascurrido desde el último Anuario de Frutas y Hortalizas del Grupo Joly hemos hablado mucho de las frutas feas, de los fitosanitarios malos y de los envases de transporte buenos. Como se ve, son temas muy dispares, algunos muy técnicos y alejados del día a día del consumidor, pero con posible gran impacto en Andalucía que, recordamos, tiene una producción agraria vegetal que ronda los 13.000 millones de euros. A continuación, voy a detallar de dónde surge el debate y cómo afecta a la producción y al suministro de alimentos.

Capítulo 1: Las frutas feas

En abril de este año se aprobaba la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, uno de los grandes proyectos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que quedó pendiente de la anterior legislatura. Esta Ley apela a todos los eslabones de la cadena a hacer mayores esfuerzos para reducir los índices de desperdicio con medidas en líneas generales sensatas, muchas de las cuales se aplican ya desde hace tiempo, al menos en el caso de la distribución de alimentación. Uno de los artículos que más ha dado de que hablar es el 12 sobre “medidas de buenas prácticas a desempeñar por las empresas que venden alimentos al consumidor final” y, en concreto, el punto primero que anima a las empresas a “velar por mejorar la información sobre la seguridad del consumo de productos con imperfecciones o imperfectos, fomentar las líneas de venta de estos productos”.

Es necesario remarcar que estamos ante una recomendación y no ante una obligación y, a partir de ahí, argumentar porqué esta medida es controvertida. El supermercado tiene la obligación de poner a disposición del consumidor los productos que éste demanda y, por tanto, se impone aplicar la suficiente flexibilidad para que cada empresa adapte su modelo y su oferta a su consumidor. En el debate de la “fruta fea”, es preciso considerar que, cuando un producto no se vende, el resultado es desperdicio -que es, justamente, lo que esta Ley busca evitar-. Además, la obligación del conjunto de eslabones de la cadena es premiar la excelencia en la producción. No por capricho, sino porque esta excelencia es la que va a aportar un mayor valor añadido al agricultor, al comerciante y al consumidor. Por último, no cabe pensar que la “fruta y verdura fea”, que no cumple los estándares que exige mayoritariamente el mercado, termine necesariamente como un desperdicio porque las posibilidades de valorización son muchas: salsas y mermeladas, alimentación animal o valorización energética, por ejemplo.

Capítulo 2: Los fitosanitarios malos

Los Límites Máximos de Residuos (LMR) de fitosanitarios autorizados por la EFSA (Reglamento 396/2005) han aflorado nuevamente un debate sobre si los agricultores deberían ir más allá del estricto cumplimiento de la normativa. Lo cierto es que, en su último informe, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria concluye que el riesgo para la salud humana se mantiene bajo, sin implicaciones significativas para la salud humana, en línea con los resultados de los últimos años. El programa de control (2), que analiza una amplia muestra de controles aleatorios, registra un índice de cumplimiento de un 99 por ciento -es decir, la práctica totalidad- en los productos de consumo habitual, como zanahorias, coliflores, kiwis, cebollas, naranjas, peras, patatas, judías secas o arroz integral, por poner algunos ejemplos.

El control de las plagas es una herramienta fundamental a disposición de los agricultores para conseguir cosechas suficientes y seguras, aunque la tentación de tomar decisiones paralelas a la legislación ya sea por una excesiva exposición a la presión medio ambiental o por otras causas, está presente. Una vez más, la colaboración en la cadena debe ser la clave para abordar una evolución técnica -sobre algo ya muy avanzado- que mejore la eficiencia y la seguridad de las producciones y responda a los desafíos de la sociedad. Lo que debemos evitar desde la responsabilidad es que un debate puramente técnico se convierta en una cuestión abierta, en la que nos jugamos que el consumidor pierda confianza en el sistema alimentario más seguro del mundo, como es el europeo.

Capítulo 3: Los envases comerciales buenos

El Reglamento de Envases y Residuos de Envases, publicado el pasado 22 de enero, es claro en sus objetivos de reutilización de envases de transporte reutilizables y/o reciclables. El primer hito para los envases terciarios es este mismo año, cuando se exigirá un reciclado mínimo del 65 por ciento del peso total; a partir de 2030, cada unidad de envases deberá reducirse a su volumen y peso mínimo eliminando componentes como dobles paredes o capas adicionales. Además, el 40 por ciento de los envases de transporte deben integrarse en un sistema de reutilización con la vista puesta en 2040, cuando se buscará alcanzar un 70 por ciento de reutilización en los envases empleados por los agentes económicos, aunque sin carácter obligatorio. (3)

En este aspecto, el llamado pool de envases puede considerarse un caso de éxito de colaboración en la cadena agroalimentaria. El pool de envases no es más que un sistema compartido (pool) donde las cajas en las que se trasladan las frutas y hortalizas del campo al lineal son las mismas. Estos envases, así pues, se usan, se recuperan y se reutilizan una y otra vez, hasta diez, antes de llevarlo a reciclaje. Se prioriza, así, el uso de envases de transporte reutilizables, se ahorra en logística inversa y se reduce el uso de materiales de un solo uso.

La utilización de sistemas de envases primarios compartidos está muy avanzada y tenemos grandes muestras de colaboración en la cadena; por ejemplo, en las empresas de ASEDAS, el 64 por ciento de los envases comerciales son ya reutilizables, siendo alumnos aventajados en los objetivos que marca el Real Decreto (3). Aun así, su generalización se encuentra con algunos escollos, fundamentalmente financieros que, más que a un problema económico, responden a una falta de comunicación o entendimiento sobre la gestión de los avales que, en algunas ocasiones, son necesarios para el uso de estos envases.

Para concluir: diálogo, diálogo y más diálogo… en post de la colaboración entre los eslabones de la cadena y en beneficio de todos. Por más que se repita esta palabra parece que siempre es necesario subrayar que, ya sea en cuestiones medioambientales o de producción, solo desde la unidad conseguiremos avances en diferentes ámbitos, en el cumplimiento -y en su caso contestación- de la legislación, en la respuesta a las expectativas del consumidor y en el crecimiento sostenible.

En estas tres iniciativas echamos en falta una mayor consideración de las implicaciones que podrían tener para el conjunto de la cadena y un análisis profundo sobre si, realmente, alcanzan los objetivos medioambientales que persiguen. Mientras que “el papel todo lo aguanta”, la realidad es a menudo más compleja y nos gustaría que se trabajaran más desde una visión del impacto y de las posibilidades y requisitos de aplicación en cada eslabón de la cadena.

(1) Título original: “El bueno, el feo y el malo”. Sergio Leone. 1966. (2) Informe Anual EFSA 2024: https://www.efsa.europa.eu/es/news/pesticides-residues-food-whats-situation-eu (3) III Indicadores de Sostenibilidad de ASEDAS: https://www.asedas.org/wp-content/uploads/2025/06/Indicadores-Sostenibilidad-ASEDAS_v5-.pdf

(2) Informe Anual EFSA 2024: https://www.efsa.europa.eu/es/news/pesticides-residues-food-whats-situation-eu

(3) III Indicadores de Sostenibilidad de ASEDAS: https://www.asedas.org/wp-content/uploads/2025/06/Indicadores-Sostenibilidad-ASEDAS_v5-.pdf