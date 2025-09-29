¿Cuál es el futuro de la pesca?

La pesca en España forma parte de nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestra economía. Desde Galicia hasta Andalucía, pasando por el Mediterráneo y las Islas Canarias, miles de personas viven del mar. Sin embargo, el mundo está cambiando rápidamente, y la forma en que pescamos también tiene que adaptarse.

¿Qué está pasando y hacia dónde vamos?

El mar está cambiando El cambio climático afecta directamente a los mares: las temperaturas suben, los peces cambian de zona, y algunas especies empiezan a escasear. Además, la contaminación y la presión humana en la costa han dejado muchas zonas se vean afectadas en su morfología y por tanto ha variado el ecosistema. Por eso, es cada vez más importante pescar de forma responsable, respetando los ciclos de la naturaleza y evitando agotar los recursos. Si no cuidamos el mar en el futuro no habrá pescado para nadie.

Los pescadores estamos demostrando nuestra responsabilidad al tener alcanzado retos importantes como el del RMS, rendimiento máximo sostenible. Un año antes del objetivo puesto por Bruselas en al Cantábrico Noroeste y camino de alcanzarlo en el Mediterráneo. Una definición rápida del rendimiento máximo sostenible es la máxima captura que puedes hacer sin comprometer el futuro biológico de la especie. Tecnología a bordo La pesca ya no es solo redes y barcos. Hoy en día, muchos barcos llevan tecnología avanzada que permite localizar bancos de peces sin dañar otras especies, controlar las capturas en tiempo real y mejorar la seguridad a bordo.

Además, gracias a sistemas de trazabilidad, podemos saber exactamente de dónde viene el pescado que compramos, cómo fue capturado y cuándo llegó a puerto. Esto genera confianza y ayuda a tomar decisiones más responsables como consumidores. Faltan jóvenes en la pesca, uno de los grandes retos es el relevo generacional. Muchos pescadores se están jubilando, pero pocos jóvenes quieren dedicarse al mar.

Aunque parezca que las condiciones son duras y el trabajo exige mucho sacrificio, se ha avanzado mucho en este sentido. La vida a bordo de los barcos se parece cada vez más a la vida de cualquier trabajador en tierra, las condiciones actuales no tienen nada que ver con las de hace diez años y mucho menos con las de hace 20.

Sin embargo, hay programas de formación y modernización que intentan hacer la pesca más atractiva, segura y sostenible. También se están promoviendo actividades nuevas, como el turismo marinero, que muestra a los visitantes cómo es la vida en el mar. Apoyo europeo y nuevas oportunidades La Unión Europea da ayudas económicas para que la pesca sea más sostenible: modernización de barcos, cuidado del medio marino o proyectos de acuicultura. En el nuevo Fondo se debería de priorizar la construcción de buques para poder adaptarlos a las necesidades actuales de la flota, la mejora de la habitabilidad debe de ser una prioridad

Los consumidores

El consumidor tiene un papel clave en el futuro de la pesca. Cada vez más personas quieren saber de dónde viene el pescado, si es local, si se ha capturado respetando el medio ambiente, etc. También se está recuperando el interés por especies menos conocidas, pero igual de sabrosas y nutritivas, lo que ayuda a reducir la presión sobre las más populares. En la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores llevamos 5 años firmando convenios con alimentos de España para hacer llegar los sabores más únicos de los pescados menos conocidos. Conclusión: El futuro de la pesca en España dependerá de muchos factores, pero sobre todo de nuestra capacidad para adaptarnos: cuidar el mar, aprovechar la tecnología, formar a nuevas generaciones y consumir con conciencia. Si hacemos las cosas bien, podremos seguir disfrutando de pescado fresco, sano y sabroso durante muchos años… y aseguraremos que también lo disfruten las generaciones futuras.