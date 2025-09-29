Granada, vanguardia ecológica desde el corazón del campo andaluz

EL sector agroalimentario es uno de los pilares fundamentales de la economía andaluza y, por supuesto, también de la granadina. Más allá de su peso económico, representa nuestra historia, nuestra cultura y nuestra forma de vida. El campo granadino, con su gente sabia y trabajadora, ha sido y sigue siendo motor de desarrollo, un elemento clave para fijar la población y garante de la identidad de nuestra tierra.

En este contexto, ferias como Fruit Attraction son magnificos escaparates internacionales donde mostramos lo mejor de nuestra provincia. Este evento, que reúne cada año a miles de profesionales, supone una plataforma única para que Granada exhiba el fruto de su esfuerzo colectivo: una apuesta firme por la calidad y la innovación.

Y es precisamente ahí donde la producción ecológica cobra todo su sentido. Granada ha entendido que el futuro del sector pasa por producir respetando el medio ambiente, garantizando la salud del consumidor y preservando la fertilidad del suelo, convirtiendo todo eso en una formidable oportunidad. Apostamos por un modelo agroalimentario que no solo sea competitivo, sino también consciente y responsable.

El campo nunca está exento de dificultades, ya que depende de la climatología, que en este momento está sujeta a las consecuencias del cambio climático. Pero, como tantas veces a lo largo de nuestra historia, el sector ha sabido reaccionar con valentía. Esta campaña vuelve a demostrar la capacidad de adaptación de nuestros productores.

Granada, un ecosistema único para la producción ecológica

Granada cuenta con una riqueza natural excepcional que convierte a la provincia en un verdadero laboratorio para la producción ecológica. Desde la Vega de Granada hasta la Alpujarra, pasando por las comarcas del Altiplano, la Costa Tropical o las cumbres de Sierra Nevada, la diversidad orográfica y climática nos permite cultivar una extraordinaria variedad de productos con características únicas.

Esta riqueza natural, sumada al saber hacer heredado durante generaciones, permite ofrecer productos de gran calidad: hortalizas, frutas subtropicales, aceites, vinos, quesos, mieles o legumbres, entre otros, que encuentran en la producción ecológica un valor añadido incuestionable. La ganadería extensiva, la apicultura de montaña y la pesca artesanal también encuentran su sitio en este modelo que cuida de los recursos naturales y del bienestar animal. Nuestros agricultores, ganaderos y pescadores, están demostrando una gran capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos.

La transición hacia modelos ecológicos no es sencilla, pero es posible. Este cambio no solo beneficiará a nuestro entorno, sino que también generará nuevas oportunidades económicas para nuestros agricultores, posicionando a Granada como referente en agricultura ecológica y garantizando un futuro más próspero y saludable.

Sabor Granada: impulso y garantía

La marca promocional de la Diputación, “Sabor Granada”, es mucho más que un emblema, es un compromiso con la excelencia, el origen y la autenticidad. Bajo este sello, se agrupan ya más de 300 empresas que representan lo mejor del sector agroalimentario provincial. Muchas de ellas han apostado por la producción ecológica como sello distintivo, conscientes de que el mercado lo demanda y de que el futuro pasa por ahí.

Nuestra marca se ha dotado de un Plan Estratégico que quiere contribuir a poner en valor todos los elementos diferenciales de nuestros productos agroalimentarios. Somos conscientes de la gran competencia global, pero al mismo tiempo creemos que existen grandes oportunidades: la demanda de productos ecológicos no deja de crecer, a la vez que el consumidor busca cada vez más productos locales y sostenibles.

Al mismo tiempo, se abre un canal de acercamiento a nuestra agricultura más sostenible con actividades paralelas como el enoturismo o el oleoturismo, segmentos turísticos que crecen de la mano del agroturismo o las experiencias gastronómicas rurales. Son opciones que refuerzan la apuesta por una agricultura respetuosa con el medio.

Desde la Diputación de Granada, apoyamos este tipo de iniciativas con programas como ‘Acelera Pyme’, que acerca la digitalización al medio rural y contribuye a mejorar las formas de comercialización o la visibilidad de los negocios que hay en los municipios más pequeños de la mano de la tecnología.

En definitiva, desde la institución provincial, mantenemos un firme compromiso con el campo, con nuestros productores y con la producción ecológica como elemento diferenciador que contribuya de forma decidida al desarrollo rural.