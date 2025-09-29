La granadina Marta García, finalista del premio ‘La ciencia en femenino’

Marta García García, estudiante del Máster en Avances en Biología Agraria y Acuicultura impartido por la Universidad de Granada, ha sido seleccionada como una de las seis finalistas del galardón ‘La ciencia en femenino: Premio al mejor Trabajo Final de Máster’, que reconoce los mejores Trabajos Finales de Máster (TFM) en el ámbito agroalimentario

Este galardón, impulsado por CaixaBank y la Universitat de Lleida a través de la Cátedra AgroBank ‘Calidad e Innovación en el sector agroalimentario’, respalda a las mujeres científicas que trabajan en los campos de la agricultura, la ganadería y la alimentación, promoviendo de esta manera la equidad de género en el ámbito científico. Los galardones, que celebran este año su quinta edición, buscan reconocer la excelencia femenina entre las alumnas que hayan cursado un máster sobre el sector agroalimentario, impulsando así su carrera profesional y promoviendo la visibilidad y el desarrollo de sus investigaciones.

En este contexto, el trabajo de final de máster de Marta García García, titulado “Caracterización fisiológica y bioquímica de la calidad postcosecha del fruto en la variabilidad natural de C. pepo”, ha sido seleccionado entre un total de 34 candidaturas. El trabajo expone una problemática, la de que para que determinados frutos lleguen a su destino en condiciones adecuadas de calidad, se transportan y se almacenan en frío, lo cual tiene consecuencias. En concreto, el estudio se ha centrado en las consecuencias de la frigoconservación del calabacín. Una de ellas es la inducción de daños por frío en el exocarpo y la pérdida de peso y firmeza como resultado de la deshidratación, lo que conlleva una disminución de su valor comercial. Además de la alteración de los parámetros fisiológicos en el fruto, la conservación en frío provoca una alteración de los parámetros bioquímicos.

En definitiva, el trabajo concluye que aquellas accesiones que presentaban una mayor pérdida de peso también acumulaban una mayor cantidad de malondialdehído (MDA).

La estudiante competirá por un premio de 3.000 euros, otorgado por la Cátedra AgroBank, destinado al mejor TFM por su innovación, calidad o interés para la seguridad alimentaria.