Se habla de nuevo de una nueva PAC

Como cada pocos años, Europa vuelve a discutir de su presupuesto, de sus políticas y, como no, de su Política Agraria Común. En el mes de julio pasado, la Comisión ya puso encima de la mesa sus propuestas, de marco presupuestario para los próximos años primero y (entre otras) de cambio para la PAC.

A partir de ahora empieza un lento recorrido tanto en el Parlamento Europeo que en el Consejo de Ministros para desembocar en unas posiciones comunes que precederán los “trilogos”, negociaciones entre las dos Instituciones con la Comisión de facilitador para el acuerdo. Todo esto sin contar con los jefes de Estado y de Gobierno que en sucesivas Cumbres europeas van a marcar y acotar el camino.

Hasta el Presidente Delors, la Unión Europea se dotaba de un presupuesto anual. Cada año, la discusión era más difícil, al aumentar las políticas concernidas y el número de Estados miembros tras las sucesivas ampliaciones. Por esto promovió la creación de un “marco presupuestario plurianual”, que cubre un periodo de 7 años. Una vez aprobado este marco, como los presupuestos anuales que propone la Comisión se ubican en este marco, su negociación se simplifica ya que solo se discuten detalles de segundo orden. Para asegurarse que así sea, se impuso la regla que el marco plurianual se ha de aprobar por unanimidad.

Esta vez, y por primera vez, es muy probable que la negociación termine sin acuerdo unánime, es decir que no se aprueben (formalmente al menos) dicho arco presupuestario plurianual. Ciertos Estados, por razones que pueden no tener nada que ver con el texto en discusión, pueden querer hacerse valer y marcar sus discrepancias.

Puede sorprender a algunos lo que voy a escribir. Si no hay unanimidad, pero si un amplio acuerdo político mayoritario, no pasaría nada. El acuerdo existiría, las grandes cifras estarían cuadradas, el apoyo, político claramente mayoritario constatado y la Comisión puede perfectamente utilizarlo, como hubiera hecho con unas Perspectivas financieras formalmente aprobadas, como marco para sus propuestas presupuestarias anuales. Estas no requieren de la unanimidad para ser aprobada y pueden serlo por mayoría cualificada con el acuerdo del Parlamento (también sin unanimidad, con una mayoría simple).

Preguntas todavía sin respuestas

A estas alturas del juego, son muchas las preguntas sin respuestas. Lo que sí sabemos es que, independientemente de lo que haya propuesto la Comisión, el resultado final de la negociación puede ser muy sorprendente. Es verdad que la Comisión dispone del “arma atómica”, en retirar su propuesta si las negociaciones van por un camino que le parecen inaceptable y que, sin propuesta, no puede haber acuerdo. Pero también es verdad que el retirar de la propuesta es prácticamente imposible de concebir.

Por lo tanto, la autoridad presupuestaria (esta manera pedante en el lenguaje europeo de referirse al Parlamento Europeo y al Consejo de Ministros en este tipo de negociación), tiene amplio margen para alejarse de la propuesta inicial.

El primer debate es el ¿Cuánto?, el nivel del presupuesto medido en porcentaje del producto interior bruto de la Unión. Hasta ahora estábamos en el 1% aunque subió unas décimas con el COVID. Esta decisión hasta ahora, y todo parece indicar que va a seguir siendo así, es adoptada en última instancia por los Jefes de estado y de Gobierno.

El segundo debate es ¿Para qué?, es decir la distribución de este presupuesto entre las distintas políticas y prioridades, las actuales como la política agraria, de cohesión o de investigación, y las posibles futuras (¿cómo la de defensa y seguridad común?).

Ya hubo en el pasado congelación en términos corrientes del presupuesto de la PAC, pero fue en épocas en las que la inflación estaba bajo control. Con una inflación entorno al 2% y un incremento de la productividad global también en este entorno, la situación no era cómodo pero era soportable. En estos últimos años hemos tenido inflaciones más elevadas y se ha notado más la erosión monetaria. Tendremos una nueva congelación, un ligero incremento que cubra al meno parte del impacto de la inflación o, al contrario, una disminución incluso nominal? Nadie a estas alturas tiene la respuesta a esta pregunta.

Se sabe que los Ministros de Agricultura han reclamado un presupuesto suficiente y ambicioso para responder a los retos con los que están confrontado tanto la agricultura como el medio rural como la alimentación, pero ellos no tienen la última palabra.

El tercer debate es el ¿Cómo?, la normativa comunitaria (nacional y autonómica) para poder acceder a los fondos europeos. Parece que, esta vez sí, la simplificación administrativa podría ir en serio aunque, y es comprehensible, los agricultores esperan a conocer la ,letra pequeña final para creérselo.

Sin duda, el año que viene, en estas mismas páginas, tendremos ocasión de constatar cómo han evolucionado las esperanzas y las realidades pero también las derrotas y los descalabros.