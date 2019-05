El Ifapa acelera en el proyecto Reinwaste sobre uso de residuos

El proyecto Reinwaste (Remanufacture the food supply chain by testing INNovative solutions for zero inorganic WASTE), en español, ‘reconstruir la cadena de suministro de alimentos probando soluciones Innovadoras para cero residuos inorgánicos’, pretende avanzar en la reducción de los residuos en origen, sobre todo a través de la prevención, en toda la cadena agroalimentaria.

En este contexto, y en colaboración con la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), el Ifapa ha organizado un Laboratorio de Innovación Abierta en el que, en colaboración con empresas, agricultores y expertos, se han analizado las mejores soluciones innovadoras para el sector hortícola, y se ha realizado una previsión de su potencial implantación y monitorización a corto y medio plazo. Asimismo, el laboratorio ha servido para buscar sinergias y colaboraciones con sectores complementarios, y el intercambio de conocimiento con sectores análogos para maximizar los resultados.

Para ello, se ha contado con un total de 31 participantes de distintos perfiles en la cadena de valor hortícola. El laboratorio ha consistido en dos sesiones de trabajo celebradas en el contexto de Infoagro Exhibition, el pasado 23 de mayo. La primera, consistente en actividades de sala, mesas de trabajo temático y una mesa redonda, y una segunda, en la cual se ha realizado una visita guiada a experiencias prácticas en los stands de la feria.

Las cinco mesas de trabajo han sido organizadas según las temáticas siguientes: alternativas al uso convencional de rafia y clips: sustitución, reutilización, separación y correcta eliminación; plásticos acolchados finos: Soluciones alternativas (materiales compostables, otras técnicas culturales alternativas o sistemas de limpieza para la correcta eliminación del residuo); opciones de valorización de plásticos finos y envases no retornables; sistemas de trazabilidad documental de la explotación a la planta de tratamiento; establecimiento de un modelo de gestión de residuos a nivel asociativo.