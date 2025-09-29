Ifapa: Compromiso con la investigación, el desarrollo y la formación del sector agroalimentario andaluz

Para comprender la esencia del IFAPA es fundamental destacar que, como institución, es el único organismo público de investigación en materia agroalimentaria en Andalucía. Esta posición nos confiere una gran responsabilidad en el continuo avance de la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico que han experimentado y que deben seguir impulsando los distintos sectores alimentarios: agrícola, pesquero, ganadero y acuícola.

La importante contribución del IFAPA a la mejora constante de estos sectores se materializa en diversos eslabones de la cadena agroalimentaria. Así, nuestra labor se centra no solo en mejorar la producción, sino también la transformación, la comercialización o incluso la potenciación del consumo de los productos de nuestra tierra.

Por tanto, la labor fundamental de este Instituto no es solo generar el conocimiento base de investigación y experimentación, sino que, desde nuestra posición de llevar a cabo una investigación aplicada, transferimos también ese conocimiento a los distintos sectores para que sea de aplicación directa, capacitando también a los técnicos y productores para su óptima implementación.

Toda la actividad generada desde el IFAPA tiene como premisa ese fiel, férreo y constante compromiso de contribuir, junto con el sector, a hacerlo cada vez más competitivo, eficiente, productivo, rentable, resiliente, innovador y respetuoso con el medio; en definitiva, hacerlo más sostenible económica, social y medioambientalmente.

Los datos anuales publicados en nuestras memorias avalan la actividad creciente de esta institución en sus distintos ámbitos competenciales: la formación, la investigación y la transferencia del conocimiento.

Así, en estos últimos años, y en nuestro esfuerzo por mejorar la cualificación de los profesionales de los diferentes sectores productivos, hemos ampliado la oferta formativa y, con ello, el número de participantes, lo que sin duda favorece también la empleabilidad y la fijación de la población en zonas rurales. En este sentido, con la formación impartida por el IFAPA se está contribuyendo no solo a mejorar la capacitación de los profesionales, sino también a favorecer la inclusión laboral, la cohesión social y a evitar la despoblación, impulsando la dinamización de la actividad económica y el bienestar en nuestro campo andaluz.

Concretamente, las actividades de formación que imparte el IFAPA abarcan tanto la formación institucional como la especializada. Por un lado, la formación institucional versa sobre las acciones formativas relacionadas con certificaciones y titulaciones que los profesionales de los sectores agroalimentario y pesquero precisan para el desarrollo de sus actividades, ya sea la aplicación de productos fitosanitarios, la incorporación a la empresa agraria, el ejercicio de la producción integrada o el ejercicio de la marinería, entre otros. Por su parte, la formación especializada permite a los destinatarios adquirir los conocimientos, destrezas o habilidades para dominar una tecnología o un proceso productivo. Este tipo de formación especializada es, por tanto, una herramienta ligada a la transferencia de tecnología basada en los resultados de la investigación y la experimentación, lo que mejora la capacidad de respuesta de técnicos y productores, ayudándoles en la toma de decisiones y facilitándoles una formación suficiente para emprender una actividad laboral.

En este sentido, el catálogo formativo del IFAPA en el ámbito especializado es amplio. Por mencionar solo algunos ejemplos, podemos citar la Escuela de Pastores, el curso de Especialista en Quesería, el de Especialista en Elaiotecnia, o la formaciones de rederos y de mariscadores, así como una formación novedosa que hemos emprendido recientemente en el ámbito de la producción ecológica en diversos sectores como la horticultura protegida, el olivar, los cítricos, los frutos secos o la viticultura.

Por su parte, en investigación y transferencia del conocimiento el IFAPA lleva a cabo numerosos proyectos que buscan dar respuesta a las diversas cuestiones que preocupan a los sectores productivos. Estos proyectos abordan temas tan variados como la sanidad vegetal y protección de los cultivos; el mayor y mejor aprovechamiento de los recursos naturales; la mejora de la competitividad a través de la calidad, diferenciación de los productos y diversificación; la mejora vegetal; la biodiversidad como un aliado de la sostenibilidad; la mitigación del impacto climático en las producciones; la digitalización o las técnicas más innovadoras de practicas de cultivos y manejo de suelos.

Los temas abordados en los distintos proyectos de investigación y transferencia son dinámicos y variados, ya que pueden ser tantos como respuestas haya que buscar a los problemas que surgen en el sector, e incluso anteponernos a ellos. No son pocos los retos, dado los diversos factores que influyen en toda la cadena de las producciones (desde el cambio climático, la escasez de recursos hídricos, las plagas y enfermedades o las exigencias medioambientales, por citar solo algunos de los más acuciantes), pero los productores y técnicos saben que tienen en el IFAPA una mano amiga que busca dar soluciones a sus problemas del presente sin comprometer las capacidades productivas de las futuras generaciones.

Pero quizás de todos los avances llevados a cabo por el IFAPA en investigación y desarrollo tecnológico para hacer las producciones agrarias más sostenibles, destaca uno del que podemos sentirnos especialmente protagonistas en España y Europa: el desarrollo e implementación del control biológico en la agricultura andaluza, especialmente en los cultivos hortícolas protegidos. Las primeras investigaciones y estudios llevados a cabo, en colaboración con el sector, sentaron las bases de los primeros Reglamentos de Producción Integrada publicados en el año 2002.

Así, la vocación formadora e investigadora del IFAPA ha contribuido y continuará contribuyendo a que la actividad agroalimentaria en Andalucía alcance las mayores cotas en seguridad alimentaria y en sostenibilidad del sector, mejorando con nuestra implicación y aportaciones su productividad, calidad y rentabilidad. Siendo como es la agroindustria un pilar económico y social fundamental en Andalucía, nuestro compromiso con el sector y con nuestra tierra ha sido, es y seguirá siendo inquebrantable.