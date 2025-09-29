En este 2025, Fruit Attraction cumple 17 años. Y se celebrará por todo lo alto con unas previsiones de participación que estiman situarse por encima de las 2.500 empresas, 75.000 metros cuadrados de oferta hortofrutícola y una asistencia de más de 120.000 profesionales de 150 países.

Unas cifras que tanto para IFEMA MADRID como para FEPEX, organizadores del evento, ponen de manifiesto el interés y respaldo del sector de frutas y hortalizas por impulsar Fruit Attraction como instrumento fundamental de internacionalización del sector, y punto de encuentro del conjunto de los profesionales que integran toda la cadena de suministro.

Fue en el año 2009 cuando el propio sector, a través de FEPEX, identificó la necesidad de desarrollar un proyecto comercial que le ayudase a seguir potenciando su posición de liderazgo en los mercados internacionales. Así, IFEMA MADRID, especialista en crear eventos a medida de los diferentes sectores económicos, desarrolló hace 17 años la feria Fruit Attraction, básicamente centrada en poner a su disposición una herramienta comercial muy rentable, y económica, que garantizase afluencia de visitantes internacionales de primer nivel. Ahora, 17 años después confirmamos que el esfuerzo y trabajo están dando sus frutos, tanto que hoy, se pueden confirmar esas excelentes cifras de participación con importantes crecimientos. La primera edición de la Feria contabilizó una superficie expositiva de 7.400 metros cuadrados, y hoy se superan los 75.000. En cuanto a los profesionales, en su primer año de actividad, Fruit Attraction registró la participación de más de 8.400; en esta edición serán más de120.000 los que asistirán al gran evento del sector.

Unas cifras que confirman la confianza del sector en esta herramienta comercial de primer orden al servicio de las empresas, que ha logrado un progresivo posicionamiento que le permite ofrecer a los participantes una plataforma de impulso y expansión internacional.

Desde el punto de vista del sector de frutas y hortalizas, la feria se ha convertido en el instrumento de promoción sectorial más eficaz, favoreciendo las sinergias entre todos los integrantes de la cadena de valor hortofrutícola y convirtiéndose en una herramienta comercial de primer orden. La colaboración sector-feria, en la que FEPEX ha aportado su liderazgo sectorial y capacidad de movilización, e IFEMA MADRID su know how como uno de los principales organizadores feriales del mundo y su capacidad de innovación-inversión, ha impulsado la evolución positiva de la feria y ha contribuido al crecimiento de las exportaciones en estos años.

La gran potencia de España como líder mundial del mercado hortofrutícola se deja sentir en la participación nacional con la presencia de la práctica totalidad de las comunidades autónomas productoras de frutas y hortalizas del país, confirmando a Fruit Attraction como una herramienta eficaz para la generación de oportunidades de negocio y para el acceso a nuevos mercados internacionales, precisamente en un mes clave para la planificación de campañas.

En cuanto a su impacto en la participación internacional, la próxima edición contará con la representación de 61 países situando a Fruit Attraction como el evento comercial clave para la producción, comercialización y distribución mundial.

Fruit Attraction 2025 marca un hito significativo en su trayectoria al afianzarse como una de las principales ferias mundiales del sector hortofrutícola. Además, refuerza su liderazgo con una ampliación estratégica y una nueva sectorización que optimizará la experiencia de expositores y visitantes. Este año ocupará 10 pabellones -3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 14-, convirtiendo a la ciudad en epicentro mundial de la comercialización de productos frescos.

Los pabellones impares acogerán las novedades de las empresas nacionales, además de las propuestas del área Innova&Tech -pabellón 5-. Por su parte, los pares reunirán la oferta de compañías de Europa -4, 6 y 8-, empresas individuales que operan en el mercado global -8 y 10-, América -12-, y África y Asia, en el 14. Con respecto al área Fresh Food Logistics, estará ubicado en el 4. Además, para completar la oferta expositiva, la mayoría de los pabellones contará con el área de Industria Auxiliar, asegurando la representación de toda la cadena de valor del sector en Fruit Attraction.

Fresh&Star: Tomate

A las novedades de esta edición, como la nueva distribución y sectorización de sus 10 pabellones, se suma el tomate como producto estrella este año. Es la hortaliza más consumida en todo el mundo y en España representa el 24% del consumo en el hogar. Su cultivo tiene, además, gran transcendencia en el panorama agrícola nacional, puesto que está presente en todo el territorio, fomentando el empleo agrario y con gran orientación exportadora: 675.000 toneladas en 2024 por un valor de 1.100 millones de euros. En esta línea, las actividades en la feria se desarrollarán en tres ámbitos: qué representa el tomate en nuestra alimentación, qué representa social y económicamente e implicaciones geopolíticas del comercio. Se contará con una demostración del cultivo, a través de un huerto y una exposición de variedades innovadoras, degustaciones, showcookings, así como diversas mesas redondas sobre dinámicas del mercado, tendencias y sobre cuestiones geopolíticas y regulatorias del mercado del tomate, con especial atención al impacto sobre la producción comunitaria del acuerdo entre la UE y Marruecos.