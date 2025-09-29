CASI lidera el futuro del tomate con la innovación y sostenibilidad en su ADN

CASI afronta el futuro con optimismo y apostando por la innovación y la sostenibilidad. Continuando con las líneas de trabajo que se iniciaron en esta última etapa y que han dado unos resultados históricos con un importante crecimiento en su masa social. La Cooperativa líder en tomate en Europa, redobla sus esfuerzos en marcar un época de consolidación, crecimiento y estabilidad donde la comercialización y la subasta ejercen un equilibrio perfecto para dar respuesta al mercado y aportando soluciones a sus socios.

El compromiso que la entidad mantiene con la Sostenibilidad es incuestionable, trabajando para reducir el impacto en el medio ambiente, protegiendo los recursos naturales y garantizando los productos de calidad que respeten tanto las personas como el planeta , CASI ha obtenido la Certificación de Huella Hídrica y Huella de Carbono, que son los indicadores más representativos para evaluar la sostenibilidad ambiental en un proceso productivo. La cooperativa se mantiene en vanguardia en este sentido y como evidencia de este posicionamiento y dentro de las líneas de trabajo seguidas inicia dos proyectos importantes como un huerto solar y una planta de biogás para convertir en energía los restos vegetales, ambos planes con el propósito de que sus socios se beneficien tanto desde el punto de vista energético como de soluciones a los residuos vegetales.

CASI preside el Comité del Tomate en FEPEX , liderando los intereses de la producción de tomate dentro de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas (FEPEX)

CASI hace balance positivo de la Campaña recién terminada, marcada por un nivel alto de exigencia en lo operativo y en lo comercial. El aumento de costes, la presión competitiva y la volatilidad de los mercados han generado un escenario complejo en el que la Cooperativa ha sabido anticiparse y adaptarse a tiempo. La estrategia que la entidad ha seguido de diversificación varietal y comercial, ha permitido sortear dificultades mejor que otros operadores del sector.

La diferenciación, especialización con productos de identidad propia , calidad y un servicio integral al cliente , han marcado claramente la diferencia en CASI , que mantiene su liderazgo en tomate fresco en Europa, y que a pesar de que se aprecia una tendencia a la baja en superficie de cultivo en tomate a nivel europeo, CASI acumula cuatro años consecutivos de crecimiento tanto en superficie como en volumen de producción. El volumen total de kilos se ha incrementado en un 25% reflejando la confianza del agricultor en este modelo.

CASI enfrenta una nueva campaña con ilusión y ambición , con importantes retos que abordar, donde el valor añadido marque la diferencia y no desde una guerra de precios. Competir con terceros países en coste es imposible, por lo que la diferenciación, el valor añadido de un producto seguro, sabroso, con trazabilidad, producido bajo normativas europeas y con un compromiso real con la sostenibilidad y el entorno son las herramientas con las que lidera este mercado.

Inmersa en una fase de transformación tecnológica profunda, la automatización y robotización de todos los almacenes con el objetivo de mejorar la eficiencia , la trazabilidad y todos los procesos productivos son el tándem perfecto para mejorar el posicionamiento competitivo de este mercado en general. Además hay que añadir otro proyecto estratégico como es el de la digitalización integral del sistema comercial, desde la subasta hasta la venta final, con herramientas digitales que permiten transparencia, rapidez en la toma de decisiones y mejorar la atención al cliente, todo ello sin perder el foco en la sostenibilidad y la calidad , que son el ADN de CASI.