El mar pide reconocimiento: Almería debe mirarlo con orgullo

El sector pesquero en Almería, como en otras zonas del litoral mediterraneo, trata de sobrevivir entre redes y esperanzas debilitadas, y lo hace a pesar de las políticas comunitarias, que parecen diseñadas desde despachos alejados del mar, desconociendo nuestra realidad y dando la espalda a quienes día tras día sacamos adelante una actividad esencial, aunque invisibilizada: la pesca de bajura, sostenible, de proximidad. Las decisiones erráticas de la Unión Europea respecto a las pesquerías locales están poniendo en riesgo no solo nuestra economía, sino también nuestra identidad. Nos hablan de sostenibilidad desde Bruselas, pero imponen medidas que ahogan a nuestros barcos familiares. ¿Cómo es posible que un producto fresco, capturado de forma responsable y que llega a lonja en apenas unas horas desde que se lanza el copo al agua, tenga menos respaldo institucional que otros productos importados de dudable trazabilidad y sostenibilidad?

Los pescadores de Almería llevamos décadas apostando por un producto sano, saludable, de kilómetro cero. El Mediterráneo nos ofrece una biodiversidad riquísima que cuidamos porque vivimos de ella y para ella. Sin embargo, cada vez son más las trabas normativas que dificultan una actividad que ya de por sí está marcada por la dureza del trabajo en el mar y la incertidumbre diaria. Los recortes en días de pesca, las restricciones técnicas, el aumento de costes y la falta de sensibilidad política han generado un sentimiento de desconexión con las instituciones que deberían velar por nosotros. Sentimos que no se nos escucha.

A ello se suma la falta de reconocimiento social hacia la gente del mar. La mayoría de la sociedad no valora el esfuerzo que hay detrás de cada pieza de pescado que llega al mercado. No ven las madrugadas, el frío, los peligros y el cansancio. No se percibe el sacrificio humano que hay detrás de una actividad que no solo alimenta, sino que forma parte de la identidad de nuestros pueblos costeros. Necesitamos una ciudadanía más consciente del valor real del pescado local y del trabajo que realizamos quienes lo hacemos posible.

A pesar de todo, seguimos porque esto es más que una profesión. Es una forma de vida. Una herencia que se transmite de generación en generación. Una pasión que, incluso cuando la rentabilidad económica se tambalea, nos empuja a continuar aunque la gente no nos entienda. Hay amor en lo que hacemos, y eso es algo que no se aprende en los libros ni se dicta desde ningún reglamento europeo.

En medio de estas dificultades, hay un movimiento que ha ido tomando fuerza: el de las mujeres del mar. En Almería, como en otras muchas costas, las mujeres siempre han estado presentes, aunque invisibilizadas. La pesca, tradicionalmente entendida como un sector masculinizado, ha sido también profundamente matriarcal. Mientras los hombres salían a faenar, las mujeres sostenían la economía familiar, gestionaban las ventas, criaban a sus hijos y hacían que la maquinaria invisible del sector siguiera funcionando. Pero no se veían. No estaban en las estadísticas. Cuando recibí la Medalla de Andalucía en Sevilla, no fue solo un elogio personal: fue un homenaje a las generaciones de mujeres que han permanecido invisibles en el mundo de la pesca, y he querido darles voz desde nuestro puerto.

Hoy, eso está cambiando. Gracias al asociacionismo y al compromiso de muchas compañeras, las mujeres del mar estamos dando un paso al frente. En Almería, Galatea ha sido clave para visibilizar ese papel histórico y presente. A nivel andaluz, desde Andmupes hemos logrado que la voz femenina en el sector pesquero comience a ser escuchada, reconocida y apoyada por las administraciones públicas. Ya no solo somos las que están detrás, sino también las que están al frente. En Almeria somos referentes nacionales en esta tarea y se nos da reconomiento.

Y si hablamos de futuro, no todo son sombras. Frente al preocupante envejecimiento del sector en muchas zonas, en Almería estamos viendo con esperanza cómo jóvenes se incorporan a la actividad pesquera, asumiendo el legado familiar con ilusión y compromiso. Muchos de ellos lo hacen conscientes de las dificultades, pero también sabiendo que forman parte de algo más grande: de una cultura, de una identidad, de una comunidad. Esta incorporación del relevo generacional es casi una excepción a nivel nacional, y hay que cuidarla. No podemos permitirnos perder este vínculo con el mar que aún late con fuerza en nuestras costas.

Es urgente revisar las políticas pesqueras desde una perspectiva local, humana y sostenible. Apostar por el producto de cercanía, apoyar de forma real al pequeño pescador, dar visibilidad y recursos a las mujeres del sector, y garantizar que las nuevas generaciones puedan seguir viviendo del mar. Porque el mar no solo es un espacio de trabajo: es memoria, es presente y, si lo cuidamos, también puede ser futuro. Quizá sea hora de que quienes toman decisiones aprendan a mirar el mar con otros ojos. La sociedad debe comprender el valor humano que hay tras cada pieza de pescado fresco.