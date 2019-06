Francisco Barroso: “Los productores de frutos rojos tienen que unirse para mejorar el precio”

Hace dos décadas Manuel y Francisco Barroso introdujeron el cultivo de la frambuesa en la provincia de Huelva y después el arándano, ambos generalizado actualmente, y ahora su afán emprendedor y de diversificación les ha llevado a empezar con el kiwiberrie, un nuevo producto en el que tienen puestas muchas expectativas, especialmente animados porque la fecha de campaña de este cultivo lo hace complementario con el resto, de forma que aspiran a mantener la mano de obra de forma permanente. Fran y Lolo compagina los nuevos cultivos con la producción convencional de frutos rojos.

–¿Cuándo se deciden a incluir el Kiwiberrie en sus cultivos?

–Casi desde el inicio de nuestra andadura en el sector agrícola, fuimos conscientes que la diversificación de nuestros cultivos seria un valor positivo para nuestra empresa y para el sector de los berries. Nos pareció un cultivo interesante, poco conocido y en el 2017 tomamos la decisión de cultivarlos.

–¿Ha llegado ya la plantación a su tope de máxima producción?

–Aún no está en máxima producción, esperamos que el próximo año esté al máximo, es decir, que podríamos hablar de máxima producción en tres o cuatro años. En este momento estamos estudiando otras variedades que no sean auto fértiles, muy diferentes a la variedad Issaii, que es la que actualmente estamos cultivando.

–¿Es muy diferente el cultivo del kiwiberrie que el de otros frutos rojos?

–Es muy diferente, es una planta que necesita otros cuidados. Uno de los aspectos mas importantes por lo que nuestra empresa decidió sembrar kiwi, fue la fecha de recolección de este berry, empezamos a recolectar a mediados de agosto, fecha donde los trabajos de arándanos ya han terminado. El cultivo es muy sensible a la deshidratación producida por altas temperaturas en verano, por lo que empleamos mallas de cobertura que también ayudan a aislar a la planta del viento que produce daños en la fruta por roce. La maduración es también muy diferente a la del arándano, ya que tenemos que hacer una maduración en cámara para que el kiwi alcance el nivel óptimo para el consumo.

Distribución

–¿Usarían los mismo canales de distribución que para el resto de berries?

–Estamos utilizando los mismos canales, pero es una fruta poco conocida, tanto en los mercados europeos, como en los mercados nacionales. Actualmente estamos intentando abrir mercado en tiendas pequeñas de toda España.

–¿Qué propiedades caracterizan a los kiwiberries?

–Está considerado como un superalimento por su alto poder antioxidante, su cantidad de vitamina C -más que la naranja- y su alto contenido en fibra. Poco calórico, con 50 calorías por cada 100 gramos, el kiwi ofrece una cantidad y variedad sorprendente de nutrientes. Una pieza de unos 70 gramos aporta más vitamina C de la que se necesita al día. Contiene cantidades notables de fibra soluble que regula los niveles de colesterol, triglicéridos y azúcar en la sangre, e insoluble, que previene el estreñimiento. Es, además, rico en ácido fólico, importante para prevenir la espina bífida durante el embarazo, así como para la formación de glóbulos rojos. Una ración de 100 gramos cubre el 10% de las necesidades diarias de vitamina E, que refuerza el poder antioxidante de la vitamina C. También aporta un 10% de magnesio, esencial para los huesos, y es una de las pocas frutas que encierra en sus semillas omega 3, las grasas más sanas para el corazón y el cerebro. Es muy rico en sustancias antioxidantes como clorofilas, carotenos y otros compuestos de esta familia, como las xantofilas o la luteína; después del maíz, es la mejor fuente vegetal.

–¿Qué superficie dedican a este cultivo y qué supone sobre el total de sus cultivos?

–Actualmente tenemos plantadas 2,7 hectáreas, que supone el 4% del total de nuestros cultivos. La fecha de recolección del fruto nos permite mantener mano de obra la mayor parte del año.

–¿Cómo están evolucionando el resto de frutos rojos: fresa, frambuesa y arándanos en superficie de cultivo y en ventas?

–Hay un aumento considerable de superficie de frutos rojos en el mundo, sobre todo de arándanos, un aumento que va mas rápido que el aumento de consumo, lo que está propiciando en el sector una baja rentabilidad.

–En las últimas semanas ha habido muchas protestas de los productores en este sentido, pese a que los consumidores siguen pagando caro el arándano. ¿Qué opina?

–Es difícil dar una opinión sobre el tema que sea certera, pero creemos que uno de los problemas fundamentales del bajo precio está íntimamente relacionado con la desunión del sector de los berries en Huelva. Estamos en manos de intermediarios y de las grandes cadenas, esto conlleva que el consumidor final pague muy caro el kilo de berries y el agricultor cobre unos precios que ni de lejos cubren los costos de producción. Hay que unirse y llegar a unos precios justos donde todos ganemos.

–Realizan producción ecológica desde el inicio del kiwiberrie, ¿por qué?

–Desde los inicios, nuestra plantación es producción ecológica, ya que los plantamos en una finca de arándanos que ya estaba en producción bio.

–Han sido pioneros también en la implantación en Huelva de la frambuesa y el arándano. ¿Cómo les ha ido?

–No podemos decir que nos ha ido mal, sobre todo teniendo en cuenta que es mas difícil cada día mantenerse en este sector. Uno de los conceptos fundamentales de nuestra empresa es conseguir la máxima calidad en todos los procesos de producción y comercialización, éste es el factor que nos hace ser más competitivos.

Proyectos

–¿Por dónde van sus próximos proyectos?

–Hacia conseguir la excelencia en todo lo que hacemos, a producir pensando en la conservación del medio ambiente y en la calidad total de nuestros productos.

–¿A qué países venden?

–Estamos vendiendo a casi toda Europa, algunos países asiáticos y pequeñas exportaciones a Dubai.

–¿Cómo va la campaña?

–La campaña aun no ha terminado, pero es una campaña dura en muchos sentidos , aun nos queda más de un mes. Esperamos que en este tiempo podamos cerrar una campaña donde, como mínimo, podamos cubrir costes.